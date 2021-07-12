Триумф экс-тренера «Зенита»: Италия выиграла Евро по пенальти

Италия — Англия — 1:1 (пен. 3:2)

Финальный матч — апофеоз чемпионата Европы по футболу. И на этом, юбилейном, турнире у него была особенная атмосфера.

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Евро проходил во многих городах и странах, но решающие игры принимал все-таки Лондон. И именно сборная Англии вышла на решающее противостояние на «Уэмбли».

Команда под руководством Гарета Саутгейта выдала впечатляющую 12-матчевую серию, поразив всех своей рациональной эффективностью на турнире. Английская сборная вышла из группы с первого места с уникальной разницей мячей 2-0, а за весь турнир пропустила лишь раз — в полуфинале со штрафного от датчанина Мартина Дамсгора.

Но на другой стороне была невероятная Италия, которая при Роберто Манчини неожиданно заиграла в ярчайший атакующий футбол, вопреки всем национальным традициям.

Но главное все же, что он тоже был максимально эффективен. Уже по ходу этого турнира «Скуадра адзурра» побила рекорд по беспроигрышной серии для итальянской сборной, установленный больше чем полвека назад — 33 матча.

В Англии атмосфера был предельно наэлектризованной. Все пели крылатую «Футбол возвращается домой» и разогревались спиртными напитками.

В итоге лондонская многотысячная толпа фанатов изрядно набралась еще днем, после чего случились столкновения как с немногочисленными итальянскими болельщиками, так и с полицией.

А вот нашествия летающих муравьев, у которых как раз в эти дни начался брачный период, не случилось. Насекомые реально могли серьезно осложнить жизнь футболистами, но спасла погода. Над столицей Великобритании к стартовому свистку голландца Бьорна Кюйперса начался ливень.

Саутгейта критиковали (правда, в основном за рубежом) за осторожный стиль игры. Было понятно, что большинство ярких атакующих звезд Трех львов останутся на скамейке запасных.

А вот схема в пять защитников с тремя центральными была ожидаемой и читаемой. Именно так англичане остановили славящуюся своими фланговыми атаками сборную Германии.

Против итальянского нападения Саутгейт также перевел Кайла Уокера в центр к Гарри Магуайру и Джону Стоунзу, а на правый фланг выставил Кирана Триппьера. Слева же, как и всегда, оказался находящийся в потрясающей форме Люк Шоу.

У Италии состав был максимально ожидаемый. Вместе с командой на финал прилетел даже порвавший в четвертьфинале ахилл Леонардо Спинаццола. Впрочем, его совершенно безболезненно заменил на левом фланге обороны Эмерсон. Также на правом еще в начале турнира Джованни ди Лоренцо стал играть вместо Алессандро Флоренци.

Предполагалось, что сборная Италии будет гораздо больше владеть мячом, а хозяева поищут свои шансы в контратаках и, конечно же, на стандартных положениях, которые у Саутгейта отработаны до автоматизма.

Но с началом игры все эти расклады совершенно забылись за ненадобностью. Уже на второй минуте Кейн по-капитански начал атаку и перед штрафной отдал на Триппьера, который забросил на левую сторону штрафной.

Там блестящая итальянская оборона совершенно прозевала подключение Шоу. Защитник «Манчестер Юнайтед» выстрелил в касание с левой — мяч ударился в ближнюю штангу и попал в сетку.

Италия выглядела потерянной и трясущейся, а английская команда летела вперед страстно и вдохновенно. Атаки флангами, прострелы — напряжение висело еще минут 10-15.

Постепенно итальянцы успокоились и стали контролировать мяч на чужой половине, вот только вскрыть эшелонированную защиту «Трех львов» было очень сложно. За 49 минут (вместе с компенсированным временем) первого тайма имели место опасные, но неточные удары Лоренцо Инсинье и Федерико Кьезы. Они же уже в добавленное время пробили еще пару раз, доведя в итоге мяч до Джордана Пикфорда, которому не составило труда его поймать.

С первых минут второго тайма сборная Италии побежала отыгрываться. Англию все устраивало, и она, будучи уверенной в непогрешимости своих оборонительных построений, собиралась работать на своей половине поля еще 45 с лишним минут.

Практика показала, что такой расчет был ошибочным. Итальянцы смогли не только вдавить оппонентов в их штрафную, но и начать создавать моменты.

У Англии был момент с очередным спорным падением Рахима Стерлинга в чужой штрафной в проходе. И хотя контакт с бедром Леонардо Бонуччи имел место, арбитр уверенно предложил продолжить матч.

Вскоре уже сам Стерлинг сфолил около собственной штрафной, но Инсинье ударил не только над стенкой, но и над воротами.

Форвард «Наполи» вообще был активен и через несколько минут продрался через левым полулфланг к воротам и даже пробил с острого угла, но Пикфорд был готов и успел выбросить руки вверх.

Манчини бросил в бой Брайана Кристанте и Доменико Берарди, еще освеживших игру итальянцев, и за 20 минут до конца основного времени успех принес угловой.

Именно Кристанте выиграл первую верховую борьбу после подачи с угла поля. Джорджо Кьеллини до мяча не добрался, упав под боровшегося с ним защитника, но дальше маленький Марко Верратти выиграл воздух у куда более высокого Мэйсона Маунта.

Пикфорд в отчаянном прыжке потащил удар, но отвести угрозу совсем не сумел. Вратарь дотянулся до мяча и перевел его в штангу собственных ворот, но набежавший Бонуччи сыграл на добивании, легко попав в ворота с расстояния трех метров, и сравнял счет.

И на этом сборная Италии не успокоилась. Через несколько минут Берарди выскочил один на один, но, перебрасывая в касание Пикфорда после радиоуправляемой закидушки Жоржиньо направил мяч выше ворот.

Саутгейт выпустил Букайо Сака вместо Триппьера, перейдя на игру в четыре защитника, а чуть позже Деклана Райса сменил свежий Джордан Хендерсон.

Англичане пришли в себя и тоже стали атаковать позиционно, но медленно и неопасно. У Италии выделялся Федерико Кьеза, но в итоге он подвернул голеностоп за несколько минут до конца основного времени и был заменен на Федерико Бернардески.

И хотя арбитр добавил ко второму тайму аж шесть минут, этого для выявления победителя ожидаемо не хватило.

Дополнительное время, конечно, не искрило голевыми моментами каждые две минуты, но получилось довольно бодрым.

Сначала лучше выглядели итальянцы, и после одной из верховых передач с фланга в штрафную только отчаянный прыжок Пикфорда рукой вперед позволил голкиперу снять мяч с ноги у налетавшего Бернардески.

Сам Бернардески плотно приложился со штрафного с левой ноги, однако, направил мяч в обвод стенки практически по центру, и Пикфорд справился.

Однако в последние десять минут силы у команды Манчини как-то уж слишком быстро закончились, и Англия устроила подобие навала. Несколько раз во владениях Джанлуиджи Доннаруммы было жарко, он сам прилично полетал по штрафной, но разящего удара никто так и не нанес.

На последних минутах оба наставника сделали замены под серию пенальти. У Италии Флоренци поменял Эмерсона, а Саутгейт бросил в бой Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо вместо Хендерсона и Уокера.

Именно одиннадцатиметровые удары и решили судьбу финала, что в какой-то степени выглядело справедливым: на победу на поле никто не наиграл.

По итогам жеребьевки право первого удара досталось сборной Италии, и первым к мячу подошел Доменико Берарди и легко развел Пикфорда и мяч по разным углам. У Англии первым пошел бить капитан, и хотя Доннарумма угадал направление выстрела, достать пущенный, как из пушки, под штангу мяч было невозможно.

Вторым у итальянцев исполнял свежий Андреа Белотти, но выполнил он свою попытку средне, а угадавший направление полета мяча Пикфорд спокойно потащил. Как бить, ему показал Гарри Магуайр, ударивший в том же направлении, только в девятку.

Леонардо Бонуччи, бивший у итальянцев третьим, прошел по краю — Пикфорд прыгнул в нужный угол, но до пущенного несильно, но достаточно высоко мяча не дотянулся.

А вот Маркус Рэшфорд долго разбегался, семенил и все-таки развел Доннарумму и мяч по разным углам, правда, послал снаряд не в сетку, а в штангу. Равновесие восстановилось.

Федерико Бернардески не стал ничего придумывать и ударил просто по центру низом — Пикфорд резво улетел в угол и отбить не мог. Второй вышедший под серию пенальти у англичан вингер Джейдон Санчо пробил бесхитростно, а Доннарумма угадал.

Практически никогда не промахивающийся с точки Жоржиньо, как и с Испанией в полуфинале, мог принести Италии титул, но пробил не в своем стиле с прыжком перед попыткой, а просто с разбега, и Пикфорд потащил.

Вот только следом к точке подошел юный Букайо Сака, и вингер ударил так же, как Санчо, тоже не сумев переиграть Доннаррумму. Интересно, что голкипер после своего золотого сейва встал так, словно серия только началась, и он не герой, отразивший три выстрела из пяти.

Англия так и не выиграла чемпионат Европы, даже на своем поле на глазах у королевы, видевшей золото ЧМ в 1966-м. Ну а сборная Италии стала триумфатором Евро, доказав, что сейчас является сильнейшей на континенте.