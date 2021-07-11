Получится повторить? 39 лет назад сборная Италии стала чемпионом мира по футболу

Достижения Италии

Италия давно и прочно входит в число мировых топ-сборных, но вот с титулами в последнее время у команды не очень. Две победы на чемпионатах мира были одержаны еще до второй мировой войны, в 1934 и 1938 годах. Затем итальянцы выиграли титул в 1982 году, а последней крупной победой «скуадры адзурры» является выигрыш мундиаля-2006. В финале Италия по пенальти обыграла Францию, момент когда Зинедин Зидан боднул итальянского защитника Марко Матерацци был именно в том финале. Интересно, что в полуфинале турнира итальянцы оказались сильнее хозяев турнира — тогда первенство мира проходило в Германии.

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Также на счету Италии финал чемпионатов мира 1970 и 1994 годов. В обоих случаях итальянцы уступили Бразилии, в первый раз они попали под возможно лучшую команду в истории футбола с Пеле, Тостао, Жаирзиньо, Жерсоном и Ривелино, спустя 24 года дело дошло до серии пенальти, где нервы сдали у лучших в составе «скуадры адзурры» — Роберто Баджо и Франко Барези.

На чемпионатах Европы Италия побеждала только один раз и было это в 1968 году — на домашнем турнире. Еще дважды она играла в финале турнира, было это в 2000 и 2012 годах.

В первом случае Италия проиграла Франции в дополнительное время, причем в полуфинале выбив из турнира хозяев голландцев. Тогда Нидерланды не реализовали два пенальти по ходу игры, а затем трижды промазали в драматичной серии пенальти, причем Франк де Бур, руководивший командой на нынешнем Евро, стал человеком, который допустил промах и во время игры, и во время послематчевой серии.

В 2012 году Испания размазала своего соперника по газону со счетом 4:0. Интересно, что команды попали в одну группу и там сыграли вничью, а в четвертьфинале итальянцы по пенальти обыграли Англию.

Достижения Англии

По количеству титулов Италия превосходит Англию, у которой он один. В 1966 году команда выиграла домашний чемпионат мира. Больше у англичан не то что титулов, даже финалов не было.

На чемпионатах Европы команда дважды была в полуфиналах, в 1968 году она вылетела в полуфинале с Югославией, а затем в матче за третье место переиграла команду СССР. В 1996 году Евро проходил в Англии и команда в драматичной серии пенальти проиграла Германии, которая затем победила на турнире. Решающий пенальти в послематчевой серии не забил нынешний главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, а самый известный футбольный эксперт мира Гари Линекер, а тогда форвард английской сборной, произнес свою знаменитую фразу, что в футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы.

Домашние финалы

В истории чемпионатов Европы хозяева турнира выходили в финал пять раз. Испания (1964), Италия (1968) и Франция (1984) добивались победы, а Португалия (2004) и Франция (2016) в решающих матчах уступили соответственно Греции и Португалии. Соотношение побед и поражений — 3:2.

В истории чемпионатов мира хозяева доходили до финала восемь раз. Уругвай победил в 1930, Италия в 1934, в 1950 Бразилия сенсационно проиграла Уругваю, это была настоящая национальная трагедия. Но в 1958 команда стала-таки чемпионом мира, обыграв в финале хозяев турнира шведов. Англия выиграла домашний чемпионат в 1966, Германия победила на своем поле в 1974, Аргентина в 1978, Франция в 1998. Соотношение побед и поражений — 6:2.

Как видим из статистики, хозяева в решающем матче гораздо чаще выигрывают, чем проигрывают. Но последняя победа случилась в 1998 году, а недавние два раза заканчивались поражениями хозяев турнира в решающем матче.

Чемпионат мира-1982

Когда Италия 40 лет назад начинала игру на ЧМ, в котором получила свой предпоследний титул, в команду мало кто верил. И стартовала она на чемпионате с большими трудностями.

В первом групповом этапе (да, на том турнире их было два) Италия трижды сыграла вничью — с Польшей, Камеруном и Перу. До грозного Камеруна-1990 Валерия Непомнящего было еще восемь лет, так что сыграть вничью с этой командой было даже хуже, чем если бы итальянцы сыграли сейчас вничью с турками или северными македонцами. Чтобы вы понимали формат турнира, который в итоге не прижился и просуществовал недолго, на первом групповом этапе было шесть групп по четыре команды, два первых места шли дальше. Затем было четыре группы по три команды, победители которых выходили в полуфинал.

Италия сенсационно обыграла 2:1 действующего чемпиона мира Аргентину, а затем 3:2 — главного фаворита турнира Бразилию. Во втором матче хет-трик сделал Паоло Росси, в итоге ставший лучшим бомбардиром турнира с шестью голами. Интересно, что только за месяц до начала турнира истекла двухлетняя дисквалификация форварда, которую он получил за махинации с игрой на тотализаторе — он даже отсидел несколько месяцев в тюрьме. По итогам 1982 года Росси станет обладателем «Золотого мяча».

В полуфинале Росси оформил дубль в игре с лучшей в истории Польшей, а Италия одержала победу со счетом 2:0. Команда Збигнева Бонека, Анджея Шармаха и Гжегожа Лято в те времена была очень грозной силой.

В решающем матче Италия полностью подавила грозную Германию, забила три безответных гола, пропустила в концовке один ответный и стала вторым трехкратным чемпионом мира в истории футбола после Бразилии.