Англия готовится снять проклятие на глазах у королевы: интриги финала Евро-2020

Англия

Удивительно, но для родоначальников футбола, которые перед каждым турниром числятся в списке фаворитов, это лишь первый финал чемпионата Европы и второй — на крупных международных турнирах в истории. В последний раз «три льва» выходили в финал большого турнира (чемпионата мира) 55 лет назад — в 1966 году.

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По итогам группового этапа Евро-2020 казалось, что англичане снова далеко не пройдут. Тяжелые победы над Хорватией и Чехией с минимальным счетом 1:0, а также безголевая ничья с Шотландией привели к тому, что Англия установила антирекорд турнира.

Коллектив Гарета Саутгейта стал самым нерезультативным в истории из всех, кто выигрывал группу на чемпионатах Европы.

В 1/8 финала Евро-2020 соперником англичан стала команда Германии, которая не без труда пробилась в плей-офф. Благодаря переходу от схемы с четырьмя защитниками к расстановке с тремя центральными игроками обороны Англия сумела одержать победу со счетом 2:0. Этот успех стал историческим, ведь англичане смогли переиграть соперника в плей-офф Евро впервые с 1996 года. Тогда в четвертьфинале они взяли верх над испанцами.

В этот раз в 1/4 финала «трех львов» ждала сборная Украины. Команда Андрея Шевченко не без везения дошла до этой стадии, сумев попасть в плей-офф с третьего места в группе, а в 1/8 финала переиграла в большинстве шведов лишь в дополнительное время (2:1).

Украинцам не удалось оказать сопротивления сопернику, а англичане добились своей самой крупной победы в финальных стадиях чемпионатов Европы — 4:0.

Чтобы наконец-то пройти барьер полуфинальной стадии Евро, англичанам предстояло переиграть команду, которая стала одним из открытий турнира — Данию. Крепкой сборной, которую вряд ли кто-то ожидал увидеть в 1/2 финала, в течение 30 минут удавалось переигрывать соперника по игре, что и вылилось в гол Миккеля Дамсгора. Однако затем англичане начали наращивать свое преимущество, сравняли счет и прижали датчан к своим воротам.

Судьбу встречи решил спорный пенальти, назначенный в пользу англичан на 102-й минуте. Победный мяч забил Гарри Кейн, который первым успел на добивание после того, как Каспер Шмейхель отразил его удар с 11-метровой отметки.

Выходу сборной Англии в финал чемпионата Европы поспособствовали и родные трибуны, ведь пять матчей из шести команда провела в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Там же состоится и финальная игра Евро.

Любопытно, что в XXI веке сборным не везет на домашних аренах в финалах чемпионатов Европы. После успехов Испании (1964), Италии (1968) и Франции (1984) при своих болельщиках поражения потерпели Португалия (2004) и Франция (2016).

Однако свой единственный победный финал чемпионата мира 1966 года сборная Англии провела именно на «Уэмбли». Тогда хозяевам турнира удалось обыграть в дополнительное время команду ФРГ со счетом 4:2.

О том знаковом для родоначальников футбола финале вспомнила королева Великобритании Елизавета II в обращении к главному тренеру «трех львов». В письме она пожелала сборной удачи в решающем матче Евро-2020.

«Мистер Саутгейт, 55 лет назад мне посчастливилось быть на чемпионате мира с Бобби Муром и увидеть, что значит для футболистов и команды победа в финале главного турнира.

Хотелось бы передать поздравления от меня и членов моей семьи с прохождением в финал Евро и пожелать всего наилучшего в завтрашнем матче. Надеюсь, в историю войдет не только результат, но также дух и гордость от вашей игры», — говорится в заявлении Елизаветы II.

Италия

«Скуадра адзурра», возможно, не является явным фаворитом матча, однако она точно влюбила в себя болельщиков яркой игрой, в отличие от прагматичной сборной Англии.

На групповом этапе коллектив Роберто Манчини удивил поклонников футбола своим дерзким переходом из обороны в атаку. Конечно, соперники уступали итальянцам в классе, но на предыдущих турнирах превосходство над противником никак не сказывалось на игре Италии, проповедовавшей закрытый футбол.

Как итог: девять набранных очков в матчах со сборными Турции (3:0), Швейцарии (3:0) и Уэльса (1:0) на групповом этапе.

От того и удивительно, как тяжело итальянцам пришлось в игре 1/8 финала турнира. Вышедшая в первый раунд плей-офф со второго места команда Австрии в течение 90 минут не позволяла сопернику создавать моменты, однако в добавленное время сборная Италии все же дожала австрийцев и выиграла со счетом 2:1.

В четвертьфинальной встрече против одних из фаворитов Евро — сборной Бельгии — «скуадра адзурра» смотрелась на равных с соперником и смогла победить со счетом 2:1 за счет лучшей реализации моментов. При этом коллективу Манчини удалось продлить победную серию на чемпионатах Европы с учетом квалификации до 15 матчей.

Удачная серия прервалась уже в полуфинале турнира против Испании. Команда Луиса Энрике активнее действовала в атаке, а итальянцы при счете 1:1 старались играть на удержание ничьей. Это у них и получилось. А уже в серии пенальти Италия оказалась сильнее своих соперников — 4:2.

«Скуадра адзурра» вышла в свой четвертый финал Евро в истории, сравнявшись по этому показателю с СССР и Испанией. При этом победу они смогли одержать лишь на домашнем турнире 1968 года.

Тогда для завоевания трофея итальянцам понадобилось два матча против Югославии. Первая игра завершилась со счетом 1:1. По правилам тех времен в случае ничьей требовалась переигровка, поэтому была назначена вторая встреча, в которой хозяева турнира праздновали победу — 2:0.

В дальнейшем итальянцы в финалах только проигрывали. На Евро-2000 они уступили в дополнительное время Франции (2:1), а спустя 12 лет потерпели разгромное поражение от Испании (0:4). Этот результат до сих пор является самым крупным в истории финалов Евро.

Если итальянцам удастся завоевать трофей на этот раз, то они станут четвертыми многократными победителями первенства после Франции (2), Испании (2) и Германии (3).