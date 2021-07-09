Не сработался ни с Трусовой, ни с Косторной: Розанов может уйти от Плющенко

Тренер Сергей Розанов, который славится своим умением ставить четверные прыжки и тройной аксель фигуристам любых возрастов, может прекратить работу в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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В «Ангелах» специалист проработал чуть больше года, а до этого тренировал в «Хрустальном» — в группе Этери Тутберидзе, откуда ушел весной 2020 года. По словам Розанова, перейти к Плющенко его попросила Александра Трусова, которая присоединилась к «Ангелам» в мае прошлого года.

«Я сам собирался уходить из «Хрустального», и мне было все равно. А тут Саша попросила поддержать ее, помочь. Да и Евгений предложил мне условия… На тот момент я понимал, что вести свою группу и заниматься спортсменами самому интереснее и удобнее. Саму Сашу тоже спрашивали, она сказала: «Хочу работать с Евгением Викторовичем», — рассказывал Розанов в интервью Sport24.

Однако сотрудничество Розанова с Трусовой продлилось недолго — уже в августе он прекратил работу с ней, хотя до этого принимал активное участие в постановке обеих ее программ и предсезонной подготовке. Что разладилось в отношениях, стороны так и не объяснили.

В июле в академию из группы Тутберидзе перешла чемпионка Европы — 2020 Алена Косторная, и Розанов сосредоточился на работе с ней. Именно он являлся ее основным наставником, а не Евгений Плющенко, определял всю стратегию ее подготовки и говорил ей напутственные слова перед выходом на лед.

«Алена приходила к нам в академию работать с Сергеем Александровичем Розановым, и я ее консультировал как второй тренер, — рассказывал Плющенко ТАСС. — Когда я спрашивал у Алены про то, нужна ли ей моя помощь, она отвечала, что только когда будет отрабатывать аксель в 3,5 оборота».

Однако и это сотрудничество продлилось лишь до февраля, когда Косторная провалилась в финале Кубка России, проиграла путевку на чемпионат мира Елизавете Туктамышевой и буквально сбежала обратно в группу Тутберидзе, не предупредив о своих переговорах с наставницей ни Плющенко, ни Розанова.

Странным получилось и прекращение работы Розанова с одними из самых талантливых юниорок страны — Вероникой и Аленой Жилиными. Осенью он выкладывал пост о том, как научил Алену Жилину прыгать тройной аксель всего в десять лет, и писал, как ему приятно работать с Вероникой, а уже в середине сезона оказалось, что сестры больше у него не занимаются.

В итоге самым известным фигуристом в группе у Розанова остался Владимир Литвинцев — бывший россиянин, который сейчас выступает за Азербайджан.

В мае этого года появилась информация, согласно которой Розанов хотел перейти из «Ангелов Плющенко» в ЦСКА, однако получил отказ лично от Елены Буяновой.

«Да, не взяла. Не хочу повторять ошибок других тренеров, потому что человек не вызывает доверия», — приводит слова Буяновой РИА «Новости».

И вот теперь портал Tele-sport со ссылкой на источники сообщил, что Розанов может уйти из академии Плющенко. В данный момент тренер находится не в России — он участвует в качестве приглашенного специалиста в тренировочном лагере известного хореографа Бенуа Ришо во Франции. Эти сборы продлятся до конца июля.

Плющенко, комментируя информацию о вероятном уходе Розанова, заявил, что решение будет принято только после того, как тренер вернется из Франции с запланированных сборов с фигуристами. При этом двукратный олимпийский чемпион отметил, что все зависит от самого Розанова.

«Меня все тренеры устраивают. Просто каждый выбирает для себя свой путь — оставаться или уходить, двигаться дальше. Может, попробовать себя за границей. Подобные вещи всегда исходят от ребят.

Я дал Сереже его группы фигуристов, он их ведет. Для всех говорю: у меня есть мои две группы, два коллектива, с которыми я работаю и их веду. Со всеми я работать просто не могу, это будет нечестно по отношению к спортсменам и к тренерам. Поэтому некоторым специалистам я дал их собственные группы. Например, Юле Липницкой — у нее свой коллектив, свои тренеры, она занимается по собственной методике. Да, в моей школе, но самостоятельно», — заявил Плющенко Tele-sport.

Специалист также отметил, что лично у него к Розанову нет претензий, несмотря на то, что фигуристы, которых вел тренер, проявили себя не лучшим образом в прошедшем сезоне.

«Ничего страшного. Бывают взлеты и падения. Он очень хороший специалист, но у него, как и у других ребят, еще будут такие ситуации в дальнейшем. Каких-то претензий или вопросов у меня нет. С моей стороны, скажем так, все нормально», — заверил Плющенко.