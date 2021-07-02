«Какой-то выдуманный мир»: Черчесова раскритиковали за пресс-конференцию

«Нужен Старик Хоттабыч»

Валерий Гладилин усомнился в справедливости слов Черчесова о том, что вся работа тренерским штабом была выполнена от и до, в результате чего команда была подготовлена к турниру с точки зрения физической формы.

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«Работа складывается не только из функциональной подготовки. Если он проделал всю ту работу, что они запланировали там с кем-то, с группой со своей, это одно. А то, что команда ни тактически, ни технически не была подготовлена, уступала другим сборным – это что? Это не подготовка?» — изумился Гладилин.

«В тактике и технике она уступила всем соперникам. Бегать за мячом – да, она неплохо выглядела. Отбирала мяч, а не играла в футбол. Если так оценивать, что они бегали много и боролись – это да, к этому нет претензий. Но технически и тактически они проиграли всем соперникам вчистую. Ну, кроме финнов, где они были в равной игре и выиграли в упорной борьбе. А двум конкурентам они просто внаглую, в открытую проиграли по всем статьям, - считает бывший футболист столичных «Спартака» и «Локомотива».

— Я считаю, что это его вина, и ни на никаких игроков валить не надо. Набирал команду он, готовил команду он. Значит, что они не готовы и технически не могли выполнить то, что от них требовалось.

Подбор футболистов, неправильный их выбор, неправильно выбранная тактика – это вина Черчесова.

Сейчас об этом что говорить? Гадать, кто этот тренер… Здесь нужно время прежде всего. Посмотреть, кто сейчас в порядке. Через два месяца уже игры, кто сейчас будет? К сожалению, есть только один тренер – это Старик Хоттабыч, был такой в сказке, брал волосенки и дергал. Вот сейчас Черчесову только Старик Хоттабыч поможет. Потому что за два месяца привести в порядок команду, которая разобрана, может только Старик Хоттабыч. Все все видели, что об этом говорить?»

Гладилин призвал подойти к кадровому вопросу в тренерском штабе национальной сборной основательно и взвешенно.

«Я считаю, что здесь спокойно, без кипятка, в этой ситуации за два месяца… Для подготовки будет дана всего лишь одна неделя. Максимум, для подготовки к отборочным играм:

А следующий матч уже с Хорватией. Потом дальше идут команды, все непростые, мы за счет класса никого не обыграем.

Это пусть руководители Российского футбольного союза над этим думают. А кандидатур я могу назвать много, но пойдут ли такие тренеры сразу под такую тему? Они наверняка скажут, мол, давайте гарантии, что я буду продолжать работу на два-три года, на следующий цикл. Этот цикл сейчас начинать с отборочных игр с такими хорошими командами – это очень сложно. Только тренер, который отчаянный, или которому деваться некуда, пойдет на такую аферу. Или его должны уговорить чем-то».

При этом трехкратный серебряный призер чемпионата СССР видит варианты с возможными назначениями на замену Черчесову.

«А кандидатуры я могу назвать. Вот промелькнуло, что Виллаш-Боаш, который сейчас без работы. Квалифицированный, сильный тренер, работал в «Зените» и знает наш футбол.

Из наших тренеров я могу сразу назвать – Валерий Карпин. Номер один, который знает тему, играл в сборной, имеет авторитет. Вот две кандидатуры сразу на взлет, я не буду перечислять там дальше.

Но сейчас я на сто процентов уверен, что в этой ситуации ни Боаш, ни Карпин не пойдут в команду, которая разобрана, а моральный дух у нее упал. Вот в чем проблема, — считает Гладилин.

— Он сделал неправильно. Он должен был подать в отставку сразу после чемпионата, а уже Исполком, когда будет собираться, он бы решил, принять отставку или нет. Это уже решение Исполкома, потому что им тоже ответственность нести, через два месяца уже игры начнутся. Но по результатам чемпионата Европы он должен был сразу подать в отставку. Вот это мое мнение».

«Думает о своем кошельке»

Негативно и саму работу, и особенно публичный отчет за нее оценил и бывший владелец и президент московского «Спартака» Андрей Червиченко, известный своими резкими высказываниями.

«Я вообще не могу это назвать отчетом или каким-то структурным выступлением. Как-то все сумбурно, какие-то перескоки, какие-то мысли, где одна не следует из другой. Он отвечал на вопросы, но все время перескакивал.

Иногда казалось, что он погружался в какой-то выдуманный им мир. Мир каких-то баталий, сражений, говорил о том, что он солдат на поле боя. Что он госслужащий, видимо, забывая, что Российский футбольный союз, с которым у него контракт, это точно не госструктура, а общественная организация. Футбол — это, наверное, битва, но к войне мало имеет отношения.

Этот пассаж, граничащий с глупостью, я тоже слышал. Не нахожу объяснений словам человека, который говорит, что он выполнил работу от и до, просто результата не было. Мы можем массу сравнений каких-то приводить, — считает Червиченко.

— Например, он придет в ресторан, закажет кусок мяса, ему дадут какую-то пережаренную подошву, которую нельзя будет есть, а на вопрос «что вы мне принесли», шеф-повар скажет, что работа выполнена, платите. А что вы не можете есть, ну да, закончилась наша работа не очень успешно, но это не имеет значения».

Бизнесмен и экс-функционер заявил, что, несмотря на проигрыш в классе основным конкурентам, российская сборная могла сыграть на чемпионате Европы совсем иначе.

«Может быть, уровень наших игроков и не позволяет бороться с Бельгией и Данией, но ведь уровень венгерской сборной тоже не позволял ей бороться с Португалией, Францией и Германией в группе смерти.

Однако, думаю, ни у кого из венгров нет претензий к своей сборной. Если бы наша так же билась и убивалась на поле, заняв последнее место, ни у кого бы не повернулся язык предъявлять претензии Черчесову.

А здесь ситуация очень простая: мы уже вчистую проиграли два турнира под его руководством. Он, конечно, ставит себе в заслугу, что мы вышли из отборочной группы на Евро. Ну так я специально заглянул в состав этой группы.

Ну а как из нее можно было не выйти, если там надо было оказаться выше шотландцев, казахов и Сан-Марино? Кому из них он собирался проиграть?

Понимаете, человек себе ставит в плюсы и заслуги то, что он и так должен сделать. Поставь сейчас любого тренера из Российской премьер-лиги, и он пройдет такую группу. Но зато Черчесов проиграл два турнира. Мы не вышли из группы Лиги наций, причем проиграли, не сражаясь с сербами, где они бы вырвали в концовке победу. Мы получили полную кошелку - пять мячей.

И это еще за счастье, потому что могли получить все восемь. Мы заняли сейчас последнее место в группе на Евро, потому что финнам-то забили всего один мяч.

А те же члены технического комитета, говорящие, что Черчесов великолепен, в свое время и по десять финнам забивали. И считали это абсолютной нормой».

На вопрос о том, должен ли Черчесов уйти в отставку, Червчиченко ответил без колебаний.

«Ну так а в чем вопрос? Если два турнира проиграны, чтобы понять, что тренер не соответствует уровню сборной, надо третий турнир проиграть? Или вообще мимо него проскочить?

Думаю, реальнее всего, чтобы место Черчесова сейчас занял Карпин, но видеть его я бы там не хотел. Считаю, что Карпин прекрасно работает в «Ростове». И если он уйдет в сборную, то как «Ростов» за три недели до старта нового чемпионата сумеет найти тренера?

Горит Карпин или не горит желанием уходить из «Ростова», но если условия у нового наставника сборной будут такими же, как у Черчесова, то вряд ли его можно будет удержать в клубе. Поэтому-то и Черчесов не хочет уходить, прекрасно понимая, что таких условий он больше нигде не сможет получить.

Все остальные сказки про служение отечеству — лихая бравада и красивая вывеска. Основа всего все равно финансовое благополучие. Мы же не будем отрицать, что, даже если сойдутся звезды и мы выйдем на чемпионат мира, дальше выхода из группы нам там ничего не светит. У нас хаотичная, разболтанная и уже не соответствующая современным стандартам система подготовки. У нас абсолютно не генерируются новые таланты, если они только сами себя не выпихивают наружу. На автомате и конвейерном потоке уже этого нет.

Черчесов борется за свое благосостояние, и это нормально. Обвинять его в этом нельзя. Вопрос в другом: почему его борьба должна портить наши нервы? Почему мы должны расстраиваться и чувствовать себя униженными в компании украинских друзей, которые теперь хихикают и подшучивают?

Мне, например, это не нравится и неприятно. На турнире, где из 24 команд из группы не выходят всего шесть, мы вылетаем в первых рядах. Считаю, что это общероссийский позор».

Кроме того, Червиченко считает, что с Черчесовым у руля сборная России не имеет шансов попасть на ЧМ-2022 в Катар:

«С моей точки зрения, шансы пробиться на чемпионат мира в Катаре при Черчесове — нулевые. Он, конечно, говорит, что он не обвинял игроков и не высказывал о них никакого негатива. Но он же все равно это сделал!

Он сказал какую-то глупость про Смолова. Потом какую-то ерунду про Лунева. Я тоже не считаю, что Лунев должен был играть в сборной, но объяснить это тем, что у него закончился контракт и нет команды?

Это слышать очень обескураживающе на фоне того, что он вызывал и ставил Кудряшова без контракта, когда Нойштедтера в такой ситуации тащил в сборную... Человек говорит одно, забывая, что сделанные им ранее вещи, абсолютно дискредитируют его в этом плане».