Без шансов: Англия вынесла Украину с Евро

Украина — Англия — 0:4

Последний полуфиналист чемпионата Европы по футболу определялся в противостоянии Украины и Англии, где фаворит был очевиден.

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Команда Гарета Саутгейта играла на этом турнире до сих пор в максимально незрелищный футбол, а сам наставник не использовал и наполовину громадный атакующий потенциал, имеющийся в его распоряжении.

Только Гарри Кейн и Рахим Стерлинг из всей суперзвездной группы атаки играют на турнире постоянно и практически без замен. А вот Джеймс Фоден, Мэйсон Маунт, Джек Грилиш, Букайо Сака, Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо оказались в плотной ротации, деля между собой две, а то и одну позицию.

Санчо, который за последние годы уступает в клубном футболе в топ-лигах по голевым передачам только Лео Месси и Кевину де Брейне до четвертьфинала с Украиной провел на Евро всего семь минут.

Три льва вышли из группы с семью очками и уникальной разницей мячей 2:0, а затем Саутгейт отзеркалил немецкую игровую схему, и в 1/8 финала отправил Бундестим домой — 2:0.

Собственно, сила англичан сейчас как раз в том, что они благодаря ходам своего наставника максимально уничтожают достоинства соперников, не давая им показывать козыри.

Что же было за явно уступавшую в классе Украину? Огромные желание и кураж, а также работа Андрея Шевченко, который в матче против Швеции в 1/8 финала перестроил схему на три центральных защитников, что в итоге помогло победить.

Кроме того, это был первый и единственный матч для Англии на турнире, который она проводила не на своем поле. Всю группу и встречу 1/8 финала подопечные Саутгейта проводили в Лондоне на «Уэмбли». Там же состоятся оба полуфинала и финал. А вот на четвертьфинал пришлось слетать на «Стадио Олимпико» в Рим.

Впрочем, главный тренер англичан, похоже, на этот фактор особого внимания не обратил, впервые на турнире выставив суператакующий состав, в котором нашлось место не только Кейну со Стерлингом, забившим все четыре мяча команды на турнире до того, но и Маунту, и даже Санчо!

Украина сохранила формацию из победной игры против шведов, но при этом Шевченко, вновь оставив на скамейке запасных Руслана Малиновского, выпустил на левую бровку Виталия Миколенко, а Александра Зинченко вернул в центр полузащиты.

Не помогло. Сработал план фаворитов. Уже на четвертой минуте Стерлинг нашел Кейна передачей в штрафной, а тот, избежав офсайда, в упор расстрелял бросившегося навстречу Георгия Бущана.

У украинцев была пара шансов восстановить равновесие до перерыва. После ошибки Кайла Уокер в штрафную с мячом ворвался Роман Яремчук, но Джордан Пикфорд справился с его ударом в ближний угол. Неплохо в концовке первой половины приложился с подбора от линии штрафной Николай Шапаренко, но его выстрелу все же не хватило точности.

Англия, конечно, чувствовала свое превосходство. Подопечные Саутгейта давили, отрезками активно прессинговали на чужой половине, но опасными в их исполнении были в основном стандарты.

Все изменилось после перерыва. Такое ощущение, что украинские футболисты сначала забыли выйти на второй тайм, а потом просто развалились.

Гарри Магуайр после навеса Люка Шоу со штрафного с фланга головой в упор вколотил мяч под перекладину, удвоив перевес в счете. Всего через четыре минуты Шоу уже с игры навесил почти от лицевой на линию вратарской точно на Кейна, который кивнул в землю и направил мяч в ворота между ног пытавшегося среагировать Бущана. На 63-й минуте разрыв и вовсе стал неприличным, когда Маунт подал угловой с правого фланга, а вышедший несколькими минутами ранее на замену Джордан Хендерсон еще одним ударом головой всколыхнул сетку.

После этого матч фактически уже просто доигрывался, хотя украинцы и пытались сообразить гол престижа и идти в атаку не бросали. Просто у них совсем не получалось. Англия в обороне тоже не отсиживалась, но забивать ей было уже не особо нужно, тем более шедшего на хет-трик Кейна Саутгейт поменял на Доминика Калверт-Льюина, чтобы поберечь лидера.

4:0 — англичане закономерно идут дальше, а Украина терпит сокрушительное поражение и вылетает с Евро, но все равно может занести турнир себе в актив.