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«Ерунда какая-то»: Слуцкого назвали претендентом на пост тренера сборной

Леонид Слуцкий может стать главным тренером сборной России вместо Станислава Черчесова

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Станислав Черчесов продолжает оставаться главным тренером сборной России, однако разговоры об его увольнении ведутся все активнее. Основным претендентом на этот пост называют наставника «Рубина» Леонида Слуцкого. Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью «Газете.Ru» назвал ерундой такую информацию, а бывший наставник юношеской сборной Игорь Колыванов считает, что сам Слуцкий не захочет вернуться в национальную команду.
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30 июня прошло заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором обсуждались итоги выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020. Комитет признал работу Станислава Черчесова неудовлетворительной, но выразил ему поддержку. За этой расплывчатой формулировкой ровным счетом ничего не скрывается, итоговое решение по продолжению сотрудничества с главным тренером сборной России будет принимать Исполком РФС, заседание которого назначено, предположительно, на следующую неделю. В конце этой недели должна состояться пресс-конференция Черчесова, где он впервые после Евро публично подведет итоги выступления сборной России.

Экс-тренер юношеской сборной России Сергей Кирьяков считает, что решение об отставке Станислава Черчесова должно приниматься после его разговора с руководством РФС.

«Недавно с тренером был продлен контракт, таким образом, руководство показало полное доверие к тренеру. И теперь вопрос такой: сохранилось ли это доверие? Пока реакции от РФС не последовало, из чего можно сделать вывод, что их работа тренера устраивает. И есть вопрос к самому тренеру: чувствует ли он в себе силы исправить ту кризисную ситуацию, которая сложилась. Вот все это и надо обсудить Черчесову и руководству российского футбола», — сказал Кирьяков в интервью «Газете.Ru».

При этом, многие журналисты уверены, что Черчесов не останется во главе сборной России после сегодняшних слов президента страны Владимира Путина во время «Прямой линии».

«Спорт есть спорт, в нем есть и триумфы, и поражения. То, что и хоккейная и футбольная сборные не отличились, не может остаться незамеченным. В таких случаях, ничего личного, нужно подумать над тем, что сделано позитивного и что нужно изменить сейчас, в том числе кадровую составлявшую и, не посыпая голову пеплом, двигаться дальше», — сказал глава государства.

Позже появилась информация, что главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий стал одним из кандидатов на смену Черчесову.

Слуцкий уже ранее возглавлял российскую сборную. 7 августа 2015 года тренер был назначен на пост наставника национальной команды, причем он совмещал две должности — также он тренировал московский ЦСКА . При нем Россия вышла в финальную стадию Евро-2016, на котором сыграла вничью с Англией (1:1), а также проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3), заняла последнее место в группе, после чего тренер ушел в отставку.

Сейчас специалист работает с казанским «Рубином» и по итогам последнего чемпионата занял с командой четвертое место.

Известный в прошлом форвард сборной России, а затем главный тренер юношеской и молодежной национальных команд Игорь Колыванов не уверен, что Слуцкий снова захочет работать в национальной команде.

«По Черчесову, насколько я понимаю, никакого вердикта не приняли, но у нас все возможно. Это вопрос к руководству РФС, но Слуцкий сейчас успешно работает в «Рубине» и я не уверен, что он захочет. Или будет совмещение, но ничего хорошего у Слуцкого, когда он руководил одновременно ЦСКА и сборной России не получилось. На Евро мы провалились», — сказал Колыванов в интервью «Газете.Ru».

Бывший форвард сборной России, а позже главный тренер юношеской национальной команды Сергей Кирьяков и вовсе считает «уткой» информацию о Слуцком.

«Ерунда какая-то. Думаю, что это утка и не стоит говорить об этом всерьез. Тем более, что Слуцкий недавно работал со сборной России и все мы помним, что из этого получилось», — сказал Кирьяков в интервью «Газете.Ru».

Между тем, кандидатура Слуцкого выглядит сейчас наиболее привлекательной. Он уже работал со сборной, пусть это и нельзя назвать удачным сотрудничеством. У него есть опыт работы в Европе, пусть и тоже не совсем успешный. Но вопрос в том, захочет ли он возвращаться на эту должность сам и бросать клуб.

Например, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин категорически отверг возможность своего прихода в сборную.

«Ну а зачем? У меня контракт с «Ростовом». Все. Мы работаем, готовимся к сезону. Сборная здесь при чем? Это раз. А во-вторых, у сборной есть тренер. Туда абсолютно не хочу», — заявил Карпин на youtube-канале »КомментШоу».

Не исключен вариант, при котором сборную России снова возглавит иностранный тренер. Ранее с национальной командой работало трое заграничных специалистов. Представитель Нидерландов Гус Хиддинк тренировал в период с 2006 по 2010 годы, он вывел Россию в полуфинал чемпионата Европы — 2008, но затем не сумел квалифицироваться на чемпионат мира — 2010. Его соотечественник Дик Адвокат (2010-2012) вывел сборную в финальный турнир Евро-2012, но там не сумел выйти из группы. Итальянский специалист Фабио Капелло (2012- 2015) не вышел из группы на ЧМ-2014, а затем был уволен после неудачного старта в отборе к Евро-2016.

Кирьяков не исключает возможности приглашения в сборную России иностранного тренера. При этом призывает очень тщательно отнестись к подбору специалиста.

«Надо понимать, подходит этот специалист под нашу страну, под наш футбол. Чтобы не получилось, что человек отбывает номер и зарабатывает кучу денег. Мы ведь любим сразу иностранцам мешок денег насыпать. Мы видим к чему это приводило. Только с Хиддинком добились успеха, да и то при определенной доле везения, за что стоит сказать спасибо хорватам, благодаря которым мы вообще в 2008 на Евро попали», — заявил известный в прошлом форвард сборной России.

А вот Игорь Колыванов заявил, что против приглашения в национальную команду иностранного специалиста. По его словам, в России достаточно хороших тренеров, которые могут возглавить сборную, в то время как иностранцы, за исключением Хиддинка, успехов в работе с российской командой не добивались.

При этом специалист отказался назвать фамилии российских тренеров, которые могли бы сейчас возглавить сборную России. Имен не стал называть и известный в прошлом вратарь ЦСКА Андрей Новосадов. Но он также убежден, что сборной России должен руководить отечественный специалист. По его мнению, подходящих кандидатур достаточно.

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