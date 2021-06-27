Карпин заявил, что не станет возглавлять сборную России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире известной футбольной передачи на Youtube ответил на вопрос о его желании возглавить сборную России.

«Ну а зачем? У меня контракт с «Ростовом». Все. Мы работаем, готовимся к сезону. Сборная здесь при чем? Это раз. А во-вторых, у сборной есть тренер. Туда абсолютно не хочу», — заявил Карпин на youtube-канале »КомментШоу».

Карпин является бывшим футболистом московского «Спартака», «Реал Сосьедада», «Валенсии» и «Сельты». Также Валерий в качестве тренера работал в «Спартаке», «Мальорке», и «Торпедо» из Армавира. В настоящее время специалист возглавляет «Ростов».

Напомним, что контракт действующего тренера сборной России Станислава Черчесова рассчитан до 30 декабря 2022 года. Он вывел своих подопечных в четвертьфинал домашнего чемпионата мира — 2018. На Евро — 2020 его команда не смогла выйти из группы.

Ранее народный артист РСФС Михаил Боярский высказался о перспективах российских игроков после неудачного выступления на чемпионате Европы — 2020.