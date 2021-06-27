«Как с Эриксеном»: в Москве прямо на поле умер футболист

26 июня в Москве в матче Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Юго-Запад скончался игрок. Футболист потерял сознание еще в самом начале игры, причины смерти пока неизвестны. Первую помощь он получил на поле, после чего был отправлен в реанимацию. Об этом рассказал президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов.



По признанию Смирнова, это был «подставной» футболист, которого не было в заявке. Его личность была установлена позже. Звали парня Максим Добровольский, ему было 17 лет.

«Мы пока сами выясняем подробности. Это произошло вчера вечером. Произошло примерно то же самое, что было и с Эриксеном. Причем человек потерял сознание в самом начале игры, то есть не было ни стыков, ни усталости, как таковой. Плюс, игра была вечерняя, то есть было уже прохладно, не было жары.

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Причины смерти мы не знаем. Мы до сих пор не можем выяснить кто это. Его не было в заявке, то есть это был «подставной» игрок, если можно так сказать. Это редчайший случай в нашей лиге. Сейчас мы выясняем кто это. Вроде бы его друг пригласил сыграть», — приводит слова главы ЛФЛ Sport24.

Также Смирнов отметил, что первую помощь игроку оказали медики на футбольном поле, после чего подъехал реанимобиль. При этом, пока машины еще не было, врач экстренного вызова консультировал коллег, которые находились рядом с футболистом.

Очевидец событий и друг погибшего игрока Тимофей Вяткин, вместе с которым Добровольский пришел на игру, изложил в интервью Sport24 несколько иную картину произошедшего.

«Хочу отдельно прокомментировать заявление президента ЛФЛ Дмитрия Смирнова, где он сказал, что Максим получил помощь медработников, находящихся на стадионе. Либо это наглая попытка спасти репутацию, либо человек витает в облаках. Потому что у него получается, что на матче были медработники, а на деле — Максим умирал на руках у моего друга», — заявил Вяткин.

Также очевидец произошедшего рассказал о том, как трагедия произошла.

«Я присутствовал на вчерашней игре. Мы с Максимом оба пришли на просмотр в «Браавос». До начала матча никаких нездоровых признаков у него не было. Прошло пять минут игры, в которые он действовал нормально, как и обычно. Один раз пробил мимо ворот.

Примерно на пятой минуте встречи Максим рухнул на ровном месте, не принимая участия в игровом эпизоде. Мы сразу же подбежали, и один из моих товарищей достал запавший язык и положил Макса так, чтобы он не западал. Я в это время оглядел поля на наличие медработников, предусмотренных по регламенту ЛФЛ. Их не оказалось — я сразу же вызвал скорую помощь», — рассказал Вяткин.

По его словам, он точно не помнит, через сколько приехала скорая помощь. По ощущениям Тимофея, первая машина появилась через 15 минут, затем приехала вторая бригада, и только потом на стадионе появился реанимобиль. Но было уже поздно.

По информации Sport24, скорая помощь на поле ехала около получаса.

«Вчера в ЛФЛ умер игрок. Скорая ехала 30 минут. По ситуации с Эриксеном сами знаете — это критически. Естественно, ни машин скорой, ни врачей, ни дефибрилляторов рядом нет. Хотя матчи играются в дикую жару, без возможности переноса иногда», — рассказал корреспондент Sport24 и игрок команды ЛФЛ «Мегамужики» Дмитрий Егоров.

Ситуацию прокомментировал также известный комментатор Владимир Стогниенко. Как он сообщил, погибший игрок выступал в команде «Браавос», за которую также раньше играл Стогниенко.

«Я уже два месяца не играю. Был в апреле на паре матчей. Мне пока ничего особо неизвестно. Я нахожусь в шоке. Как я понял, команда омолодилась. У нас было много таких ветеранов, как я. До капитана пока дозвониться не получается. Знаю ли я умершего футболиста? Нет. Может быть, он недавно появился в команде. Это реально большая трагедия», — приводит слова Стогниенко «СЭ».

Причиной смерти молодого футболиста мог стать инфаркт. Об этом заявил экс-врач московского «Спартака» Лю Хуншэн, подчеркнувший, что перед занятиями спортом людям просто необходимо проходить медицинские освидетельствования.

«Если встреча проходила вечером, значит причина была не в столичной жаре. Скорее всего, это инфаркт. Человек не мог переносить физические нагрузки, от них и остановилось сердце. Не было медицинского контроля. Это стандартная недосмотренность. Человеку перед занятиями спортом нужны медицинские просмотры», — цитирует бывшего врача красно-белых «Спорт-Экспресс».

Экс-футболист сборной России Роман Широков считает, что причиной трагедии могла стать жара, но не представляет себе, как можно застраховаться от подобных случаев. На примере истории с Кристианом Эриксеном полузащитник объяснил, что даже качественное медицинское обследование не всегда позволяет предотвратить такие ситуации.

«Я не думаю, что Эриксен формально проходил медицинские проверки. Но это большая трагедия. На матче не было медицинского штаба? Это уже вопросы к самой лиге и к тем людям, которые организовывают подобный турнир», — сказал Широков.

В своем заявлении президент ЛФЛ также упомянул случай с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном. Инцидент с футболистом произошел во время первого матча чемпионата Европы – 2020, где датчане встречались с национальной командой Финляндии. За несколько минут до конца первого тайма датский лидер упал на газон, а футболисты, оказавшиеся рядом с ним, экстренно вызвали на поле медиков. Как стало известно позднее, у Эриксена на футбольном поле случилась остановка сердца, но квалифицированные действия медицинского штаба сборной и реанимация вернули хавбека к жизни.

Футболист пришел в себя еще на поле и был доставлен в больницу. После длительной паузы матч был продолжен, сообщалось, что об этом партнеров по команде просил именно Эриксен, который сумел позвонить датским игрокам по «фейстайму». Однако встречу Дания проиграла со счетом 0:1.

Итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщило, что с большой долей вероятности причиной остановки сердца стал миокардит — поражение сердечной мышцы миокарда. Как правило, эта болезнь проявляется как воспаление мышцы. Спустя несколько дней после того, как Эриксен был доставлен в больницу, стало известно, что игрок перенес операцию. Ему установили кардиовертер-дефибриллятор — медицинский прибор, используемый для электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма.

При этом пока неясно, что будет с карьерой игрока. Он пройдет дополнительное обследование на базе миланского «Интера», футболистом которого является, и существует возможность, что дефибриллятор могут удалить. Однако, с большой долей вероятности, аппарат останется на месте. В этом случает возникает проблема — в Италии действует строгий протокол Cocis (кардиологического организационного комитета в сфере спорта), который запрещает заниматься контактными видами спорта (а значит, и играть в футбол) с дефибриллятором в груди. Таким образом, «Интер» может расторгнуть контракт с полузащитником.

Однако варианты с продолжением карьеры существуют в Английской премьер-лиге (АПЛ) и чемпионате Нидерландов, где требования к игре с дефибриллятором куда менее жесткие.