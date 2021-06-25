€25 млн — сторонним лицам: на что уходят деньги «Спартака»

Московский «Спартак» при итальянском специалисте Массимо Каррере в сезоне-2016/17 взял первое за 16 лет чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). При итальянце команда, по информации Telegram-канала BlackMirror, потратила на трансферы весьма крупную сумму – около €35 млн.

Однако конкретно в этом периоде интересно другое – около €25 млн оказались потрачены на комиссию сторонним лицам.



Сумма по трансферам оказалась самым большим показателем с 2013 года. За это время на посту главного тренера «Спартака» оказывались Валерий Карпин (2012-2014), Мурат Якин (2014-2015), Дмитрий Аленичев (2015-2016), Массимо Каррера (2016-2018), Олег Кононов (2018-2019) и Доменико Тедеско (2019-2021). В мае этого года стало известно, что красно-белых возглавил португалец Руй Витория.

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По информации источника, который ссылается на финансовую отчетность команды, именно по инициативе Карреры на трансферы была потрачена такая крупная сумма. На втором месте по этому показателю оказался Томас Цорн, который занимал пост генерального директора «Спартака» с 2019 по 2020 год, он оформил сделок на €31 млн. При этом агентская сумма составила всего €3 млн. При Карпине комиссия составила тоже достаточно большой процент от общей суммы сделки – при €29 млн вышло €14 млн.

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов, который занимал эту должность с 2015 по 2018 год комментировать «Газете.Ru» опубликованную информацию отказался.

Известный футболист и тренер, экс-наставник молодежной сборной России и ветеран «Спартака» Валерий Гладилин отметил, что судить об опубликованных данных, не зная всех ситуации – невозможно. При этом специалист подчеркнул, что если их устраивает такая система, то это является внутренним вопросом.



«Ну, я не знаю, это бухгалтерия там есть. Все же официально проходит, так что здесь я не могу комментировать, не владея всей ситуацией. Там серьезные финансисты сидят. Эти вопросы надо задавать клубу, это их финансы. Это клуб решает – у них своя система, свой бюджет. Если их это устраивает – значит, это их вопрос. При Каррере они чемпионами стали. Я не могу это комментировать чисто с экономической точки зрения – целесообразно или нецелесообразно. Если это было законно, ничего не нарушалось, значит, здесь нет вопросов. Если что-то нарушалось, если так нельзя делать, то пусть этим занимаются следственные органы, если там, к примеру, налоги не были уплачены с этой суммы. А обсуждать этот вопрос – клуб такую работу экономическую ведет, у него бюджет, и из него делают тот вариант, который интересен. Я не могу осуждать клуб», — заявил Гладилин.

На запрос «Газеты.Ru» о ситуации с трансферами в «Спартаке» не ответили.

В «слитых» в Telegram-канале документах оказался также отчет селекционного отдела, в котором оказались указаны данные, согласно которым за последние восемь лет из 40 совершенных сделок спортивный департамент одобрил всего лишь 18. Стоит подчеркнуть и то, что в некоторых случаях сумма трансфера была ниже, чем агентская комиссия – за полузащитника Александра Ташаева, который был куплен по инициативе Карреры и не получил одобрение селекционного отдела, было заплачено €1500 тыс., а вот сторонние выплаты составили €3983 тыс.



При этом из опубликованных документов стало известно, что в сезоне-2013/14 московский клуб рассматривал возможность покупки египетского нападающего Мохамеда Салаха, который на тот момент выступал за «Базель», а в следующем сезоне рассматривал кандидатуру Джоржинью Вайналдума из «ПСВ».