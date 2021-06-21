Роналдо, Батистута и Гевара: легенды Кубка Америки

Пеле, Диего Марадона, Лионель Месси, Диего Форлан — имена, которые знает, наверное, каждый любитель футбола в мире. Тем удивительнее, что никто из них ни разу не завоевывал Кубок Америки, хотя коллекция трофеев каждого из них, несомненно, впечатляет. Из тех, о ком мы расскажем ниже, также не всем удавалось поднимать над головой заветный трофей. Но и без этого они сделали достаточно, чтобы их имена помнили и чтили поклонники игры номер один.

close Лучшие игроки в истории Кубка Америки Лучшие игроки в истории Кубка Америки «Газета.Ru»

1. Исабелино Градин (Уругвай)

«Я пою тебе, о, чудесный игрок, что заставил мое сердце трепетать в груди», — так перуанский поэт Хуан Парра дель Риего писал в поэме «Полиритмия Градина, футбольного игрока». Это произведение он посвятил уругвайцу Исабелино Градину, который и по сей день считается национальным героем.

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Он был лидером своей сборной на самом первом Кубке Америки, состоявшемся в 1916 году. Тогда за трофей боролись лишь четыре команды — Уругвай, Аргентина, Бразилия и Чили. Трех голов в двух играх хватило Градину, которому тогда было 19 лет, чтобы превзойти остальных бомбардиров, а также привести команду к трофею.

Кому-то это достижение может показаться скромным, однако заслуги Градина перед футболом, спортом, да и обществом выходят далеко за рамки этих трех мячей. Прежде всего, надо отметить, что он был чрезвычайно одарен физически. А дело все в том, что он был еще и выдающимся легкоатлетом: Градин становился чемпионом Южной Америки в беге на 200 и 400 метров.

Во многом именно его игра послужила катализатором борьбы с расовой нетерпимостью на континенте — правда, произошло этого несколько позже, в 1919 году. Тогда чемпионат Южной Америки — уже третий по счету — проходил в Бразилии, где проблемы расизма, особенно в футболе, были гораздо острее, чем в том же Уругвае. Но Градин стал примером, если не идолом для потомков африканских рабов, которых завозили в Бразилию португальские колонисты. Глядя на него, они убедились, что люди с темной кожей могут и имеют право играть в футбол, хотя до этого момента в Бразилии было принято считать, что это спорт исключительно для белых.

Увы, карьера легенды уругвайского футбола не была гладкой: после 1919 года он редко вызывался в сборную, а, закончив с большим спортом, не имел постоянного заработка. Последние годы футболист провел в нищете. Он умер в больнице в 1944 году в возрасте 47 лет — за несколько дней до кончины его в полном составе навестила команда «Пеньяроль», завоевавшая чемпионство и посвятившая титул своей легенде.

2. Артур Фриденрайх (Бразилия)

close Артур Фриденрайх (Бразилия) Артур Фриденрайх (Бразилия) Reuters

В эпоху господства расизма в бразильском футболе Фриденрайх был единственным игроком смешанных рас в национальной команде. И если социальный статус позволял Артуру заниматься спортом, считавшимся в стране «элитным», то вот внешность могла стать проблемой.

Хотя на самом деле внешний вид беспокоил, в большей степени, самого Артура. Его кожа не была очень смуглой, к тому же от отца ему достались зеленые глаза.

Все портили черные вьющиеся волосы — по слухам, он делал все, чтобы распрямлять их, начиная горячими щипцами и заканчивая специальными составами, которыми он обильно смазывал шевелюру перед матчами. Также известно, что Фриденрайх наносил на лицо румяна, стараясь придать коже более светлый оттенок.

Впрочем, щепетильное отношение к собственной внешности ни в коей мере не мешало Артуру демонстрировать свои таланты на футбольном поле. И вплоть до Пеле бразильцы считали именно его лучшим футболистом в истории страны. В 1919 году, когда в сборной Бразилии запретили играть неграм, метисам и мулатам, Артур оказался единственным исключением.

Моментом триумфа для Фриденрайха стал решающий матч Кубка Америки-1919 против Уругвая. Игра, после которой Артур Фриденрайх навсегда вошел в пантеон бразильского футбола, состоялась 29 мая 1919 года на стадионе «Флуминенсе» в Рио-де-Жанейро.

Она шла 150 минут и, очевидно, до сих является одной из самых, если не самой, продолжительных в истории футбола. Единственный и победный мяч на 150-й минуте забил сам Фриденрайх.

Восторг болельщиков был столь велик, что с футболиста сняли ставшую «золотой» бутсу и выставили в витрине ювелирного магазина. Она так и стояла среди дорогих украшений — грязная, с комьями земли и клочками травы. Позже заслугу Фриденрайха, получившего прозвище «Тигр», увековечили уже на более официальном уровне — гипсовая скульптура его правой ноги украсила местный музей.

В отличие от Исабелино Градина, Артур Фриденрайх прожил долгую и не лишенную удовольствий жизнь. Он вел богемный образ жизни, не отказывая себе в посещении увеселительных заведений и в употреблении дорогих напитков. Он скончался в 1969 году возрасте 77 лет в своем особняке в Сан-Паулу.

3. Мануэль Сеоане (Аргентина)

Это первый аргентинец в нашем списке и первый футболист, дважды удостоившийся титула лучшего игрока Кубка Америки. Работая в юности на стекольном предприятии, он в свободное время играл в футбол, и превосходные данные молодого человека позволили ему перейти из любительской команды «Пантано де Оако» в команду «Кампомар», выступавшую в пятом дивизионе города Авельянеда. Позже Сеоане стал игроком клуба «Прогресиста», а два года спустя, в 1920 году, произошло событие, определившее дальнейшую жизнь Мануэля: на него обратил внимание скаут «Индепендьенте».

В новом клубе он дебютировал, сходу оформив хет-трик в ворота «Эстудиантеса» и принеся своей команде победу со счетом 5:1.

Впрочем, до первого матча за сборную оставалось почти четыре года, и за это время Сеоане стал настоящим лидером «Индепендьенте», даже несмотря на то, что в какой-то момент он набрал лишний вес и это было для него настоящей проблемой. Но она не помешала ему в 1922 году завоевать с командой чемпионство, забив при этом невероятные 55 мячей за сезон.

Его первым международным триумфом стала победа на Кубке Америки-1925. Мануэль был признан лучшим игроком турнира, а также стал лучшим бомбардиром, забив шесть мячей. Два года спустя он вновь завоевал титул лучшего футболиста Кубка Америки при том, что отметился лишь двумя мячами, поучаствовав в разгроме Боливии 7:1 в стартовом матче.

Уже в 1926 году он вернулся в «Индепендьенте», за который и выступал до конца карьеры. Увы, избавиться от лишнего веса он так и не смог, и эта проблема вынудила его закончить с футболом в 1933 году. Состояния он не заработал, и в 1934 году «Индепендьенте» даже организовал благотворительный матч, чтобы собрать средства на покупку дома Мануэлю. Он старался не отдаляться от своего клуба и в последние годы жизни работал управляющим базы «Индепендьенте» в городе Кильмесе. Мануэля Сеоане не стало в 1975 году.

4. Жаир да Роза Пинто (Бразилия)

Девять мячей за один Кубок Америки удавалось забить троим футболистам, при этом двое из них — уругваец Хавьер Амбройс и аргентинец Умберто Маскио — сделали это в рамках одного турнира, проходившего в Перу в 1957 году. Но раньше них этой цифры достиг бразилец Жаир да Роза Пинто — в 1949 году. Примечательно, что до сих пор за всю историю Кубков Америки никому не удавалось забить больше девяти мячей за один розыгрыш.

Жаир, имевший среди поклонников прозвище «Бриллиантовый левша», был звездой «селесао» своего времени. Такую кличку он получил, как несложно догадаться, за невероятно сильный удар с левой ноги. Известно, что одна из газет предлагала крупную сумму голкиперу, который смог бы парировать удар Жаира с близкого расстояния.

Его дебют в сборной состоялся в марте 1940 года, когда бразильцы уступили Аргентине 1:6, а Жаир забил единственный мяч. До феноменального выступления на Кубке Америки оставалось еще девять лет. За это время он сменил три клуба: из «Мадурейры» он перешел в «Васко да Гаму», а оттуда — во «Фламенго». Но его карьера в стане «стервятников» закончилась скандалом. В 1949 году его команда уступила «Васко да Гаме» 2:5, при этом Жаир и еще несколько его одноклубников были обвинены в сдаче игры. Он был вынужден покинуть клуб.

Это не помешало Жаиру успешно выступать за сборную, и моментом его триумфом стал Кубок Америки-1949. В семи матчах он отличился девять раз, при этом дважды забив в финале, в котором Бразилия уничтожила парагвайцев со счетом 7:0. Это «золото» оказалось единственным для Жаира в составе сборной. За национальную команду при этом он выступал до 1956 года, а карьеру завершил и вовсе в 1964 году в возрасте 43 лет. Позже работал тренером и возглавлял многие клубы. Он скончался в 2005 году в возрасте 84 лет.

Своеобразным живым памятником выдающемуся футболисту, как ни странно, является действующий президент Бразилии Жаир Болсонару — его назвали именно в честь Жаира да Роза Пинто.

5. Норберто Мендес (Аргентина)

close Норберто Мендес (Аргентина) Норберто Мендес (Аргентина) Reuters

Знаменитый аргентинский игрок не возглавляет список лучших бомбардиров Кубка Америки единолично: он забил на турнире в общей сложности 17 мячей — столько же удалось наколотить и бразильцу Зизиньо. История Мендеса примечательна тем, что практически все свои голы за национальную команду он праздновал именно во время матчей континентального турнира, при этом ему понадобилось гораздо меньше игр, чем бразильцу.

На его счету 19 мячей в составе сборной Аргентины, и лишь два из них он забил вне Кубка Америки. При этом он выиграл три турнира подряд — с 1945 по 1947 год.

Но его путь под знамена «альбиселесты» продолжался почти девять лет, начиная с того момента, когда он дебютировал в молодежном составе клуба «Уракан». За эту команду Тучо, как когда-то прозвала его крестная мать, болел с детства, а его кумиром был Эрминио Масантонио — двукратный победитель Кубка Америки. Мендес защищал цвета «Уракана» вплоть до 1947 года и даже успел отыграть один сезон с будущей легендой мадридского «Реала» Альфредо Ди Стефано.

Дебют Мендеса в сборной состоялся в январе 1945 года, а вскоре он принял участие в своем первом чемпионате Южной Америки, открыв счет мячам за сборную в матче против Колумбии.

В общей сложности на турнире 1945 года он шесть раз поражал чужие ворота, разделив звание лучшего бомбардира соревнований с бразильцем Эленио де Фрейтасом. Аргентина выиграла Кубок Америки и после этого дважды защищала титул при самом активном участии Тучо.

Он оставался игроком сборной вплоть до 1956 года, сыграв за нее в общей сложности 31 матч. Два года спустя он ушел из большого футбола и попытался найти себя на тренерском поприще, но безуспешно — после этого Мендес окончательно исчез с футбольных горизонтов. Его жизнь оборвалась в 1998 году в доме престарелых в Буэнос-Айресе, выдающемуся футболисту было на тот момент 75 лет.

6. Серхио Ливингстон (Чили)

Чилиец Ливингстон играл на шести чемпионатах Южной Америки, при этом ни разу не выиграв трофей. Но он, без сомнения, является одним из тех игроков, кто писал историю футбола своей страны. До сих пор его считают лучшим вратарем Чили всех времен.

Его путь, впрочем, был тернист. В 15 лет он вошел в состав команды «Унион Эспаньола», но вскоре внезапно решил бросить футбол и заняться изучением права в Католическом университете. Футбольный бог внес свои коррективы в планы Ливингстона: в 1937 году был сформирован клуб «Универсидад Католика» при университете, и, разумеется, Серхио стал его игроком. С тех пор практически всю карьеру он выступал за эту команду, лишь дважды на короткие промежутки времени уходя в другие клубы.

Первый его уход из «Католики» стал рекордным трансфером того времени — аргентинский «Расинг» заплатил за талантливого голкипера 280 тысяч песо, что тогда равнялось 24 тысячам долларов США.

Это произошло в 1943 году — к тому моменту за плечами Ливингстона уже было два выступления на Кубке Америки и одна «бронза» турнира. В 1941 году чилийская команда заняла третье место, а сам Ливингстон был признан лучшим игроком соревнований, став первым вратарем, получившим этот титул. В 1945 году, уже вновь выступая за «Универсидад Католика», он завоевал и вторую бронзовую медаль континентального первенства.

Карьера Серхио Ливингстона завершилась в 1959 году, но он не оставил футбол и стал заниматься спортивной журналистикой на национальном телевидении, этому он посвятил остаток своей долгой и насыщенной событиями жизни. В 2012 году выдающегося голкипера не стало — он умер в возрасте 92 лет. Его память увековечили, в том числе, назвав его именем одну из улиц в Сантьяго.

close Габриэль Батистута (Аргентина) Габриэль Батистута (Аргентина) Reuters

Сделав большой скачок во времени, мы переходим к одному из самых ярких игроков в истории аргентинского футбола. В период от времени триумфов Мендеса и Ливингстона до расцвета Габриэля Батистуты прошло много лет, и за это время мир увидел множество выдающихся южноамериканских игроков. Но если продолжить их перечислять, то не осталось бы места для того, кто, наряду с Марадоной и Месси, считается одним из величайших футболистов Аргентины. Что было бы, конечно, несправедливо.

Батигол, как его называли ближе к концу карьеры, начал футбольный путь на родине, но настоящее признание, как и многие его соотечественники, получил в Италии. До сих пор он остается живой легендой «Фиорентины», за которую он выступал с 1991 по 2000 год. И именно будучи игроком «фиалок», он впервые выиграл Кубок Америки. В 1991 году в финальный этап выходили четыре команды, за победу тогда начислялось два очка.

На решающей стадии Аргентина набрала пять баллов, сыграв нулевую ничью, а также выиграв 3:2 у Бразилии и 2:1 у Колумбии. В обоих этих матчах именно Батистута точными ударами приносил «альбиселесте» победы.

Два года спустя Аргентина вновь стала победителем Кубка Америки, и опять главным героем оказался Габриэль. На этот раз на турнире уже игрался финальный матч, и в нем команда Батистуты сошлась с Мексикой. В первый раз мексиканцы получили шанс выиграть трофей, но на их пути встал грозный аргентинский форвард, дважды поразив чужие ворота и принеся своей команде победу 2:1.

В промежуток между этими двумя трофеями Батистута помог сборной Аргентины выиграть первый Кубок Короля Фахда — турнир, ставший предшественником Кубка конфедераций, ныне упраздненного.

Эти три трофея оказались едиственными для Габриэля в составе национальной команды. По завершении карьеры несколько раз Батистута заявлял, что хочет стать тренером, но имевшиеся возможности не использовал, в итоге так и не ступив на эту стезю. В 2019 году он перенес операцию на лодыжках, в настоящее время занимается семейным бизнесом.

8. Роналдо (Бразилия)

close Роналдо (Бразилия) Роналдо (Бразилия) Reuters

Достижения знаменитого Зубастика можно перечислять очень долго, остановимся на том, что он сделал ради успехов своей команды на континентальном турнире. Профессиональная карьера бразильца, которого каждый год включают в обновленные списки лучших футболистов в истории, длилась 18 лет и несколько раз оказывалась под угрозой из-за травм. Но, несмотря ни на что, он восстанавливался и продолжал завоевывать новые трофеи.

Свой первый Кубок Америки он выиграл через год после первой операции на колене.

Она произошла в начале 1996 года — тогда казалось, что он из-за этого не выступит с олимпийской сборной Бразилии на Играх в Атланте. Но он не только выступил, но и помог команде взять «бронзу». А затем наступил час триумфа на южноамериканском первенстве. Он стал лучшим игроком Кубка Америки-1997, забив пять мячей, один из которых стал победным в финале — гол Роналдо помог Бразилии обыграть Боливию 3:1. Неудивительно, что он получил приз лучшему игроку турнира.

Два года спустя он привел «селесао» ко второй подряд победе на Кубке Америки. В 1999 году он забил на турнире пять мячей, разделив звание лучшего бомбардира с партнером по сборной Ривалдо. Оба они отличились и в финале, в котором бразильцы разгромили Уругвай со счетом 3:0. Роналдо забил один из мячей, а Ривалдо оформил дубль.

«Вот такой золотой юноша Роналдо. Хоть картину с него пиши», — так о бразильце отзывалось одно из российских футбольных изданий в конце 90-х. Те, кто видели его в последние годы, понимают, что он катастрофически далек от своей формы в лучшие времена.

Даже в поздние периоды карьеры было заметно, что у игрока есть лишний вес, а когда он повесил бутсы на гвоздь, то практически перестал следить за этим и в какой-то момент заимел весьма внушительную комплекцию. Это не мешает ему наслаждаться жизнью, периодически участвовать в выставочных матчах, а также успешно играть в покер и зарабатывать этим.

9. Виктор Аристисабаль (Колумбия)

Для многих сборная Колумбии до сих пор ассоциируется с эксцентричным Карлосом Вальдеррамой и его выдающейся шевелюрой. Но не он, а именно Виктор Аристисабаль оказался лидером национальной команды в момент, когда она впервые в истории стала победителем Кубка Америки. Воспитанник клуба «Атлетико Насьональ», не раз в него возвращавшийся и проведший там лучшие годы, по праву заслужил от болельщиков прозвище «легенда».

В 2001 году он помог Колумбии добиться исторического успеха в Кубке Америки. Виктор стал героем своей команды, забив шесть мячей, в том числе оформив дубль в ворота перуанцев в четвертьфинале.

С этим показателем он стал лучшим бомбардиром турнира и, что неудивительно, его лучшим игроком. Значимость этого успеха определяется еще и тем, что и по сей день та победа является для «кофейщиков» единственной победой на международных состязаниях.

Виктор Аристисабаль играл до 2007 года, когда был вынужден уйти из футбола — прославленного форварда замучило больное колено.

Любопытно, что началом успешной карьеры Аристисабаль во многом обязан одному из самых влиятельных и самых страшных людей в колумбийской истории — наркобарону Пабло Эскобару. В 80-х годах «Эль Патрон» всерьез увлекся футболом и начал вкладывать средства в развитие инфраструктуры города Медельина, в том числе спортивной. А позже он решил финансировать «Атлетико Насьональ», и именно при нем команда достигла расцвета.

10. Амадо Гевара (Гондурас)

Сборная Гондураса в 2001 году в первый и пока что в единственный раз приняла участие в турнире в рамках ставшей привычной практики приглашать на Кубок Америки команды, не относящиеся к КОНМЕБОЛ. Гондурас выступает под эгидой КОНКАКАФ — футбольной конфедерации Центральной и Северной Америки. И выступление этой сборной на южноамериканском первенстве само по себе стало заметным событием.

Гондурасцы и по сей день являются одной из всего лишь двух приглашенных команд, которая попала в призеры Кубка Америки. При этом оказались они там, по большому счету, случайно, в последний момент заменив отказавшуюся от участия Аргентину.

Причем на турнир они прилетели уже после его начала — участие гондурасцев оказалось настолько экстренно необходимым, что команду доставили на соревнования самолетом колумбийских ВВС.

Гондурас, заняв в группе второе место, в четвертьфинале сотворил историческую сенсацию, обыграв со счетом 2:0 не кого-нибудь, а Бразилию. Затем последовало поражение от будущих чемпионов колумбийцев, а в матче за третье место гондурасцы взяли верх над самой титулованной сборной в истории Кубка Америки — командой Уругвая.

И одну из ведущих ролей в историческом успехе своей сборной сыграл Амадо Гевара, признанный лучшим игроком турнира — единственным в истории, чья команда никогда не побеждала на Кубке Америки.

На соревнованиях 2001 года он оказался главным бомбардиром своей команды, забив три мяча. И на международном уровне это стало его главным достижением.

По завершении карьеры игрока Амадо попробовал свои силы на тренерском поприще, войдя в штаб сборной Гондураса и какое-то время даже исполняя обязанности наставника команды. Затем он тренировал сборную Пуэрто-Рико.

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