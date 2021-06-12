Сенсации не случилось: как Бельгия разгромила Россию

Чемпионат Европы, который стартовал 11 июня, уже принес несколько обсуждаемых событий, в числе которых и разгромная победа Италии над Турцией, и сенсационный успех Финляндии в матче Данией после того, как Кристиан Эриксен был отправлен в больницу из-за проблем с сердцем.

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А вот матч России и Бельгии сюрпризов не принес – российские футболисты в Санкт-Петербурге проиграли бельгийцам со счетом 3:0.

На первый матч группового этапа тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым выставил следующий состав:

Россия: Антон Шунин, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Александр Головин, Артем Дзюба.

Роберто Мартинес в свою очередь с первых минут выпустил следующих игроков:

Бельгия: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Анга Дедрик Бойата, Ян Вертонген, Тимоти Кастань, Леандер Дендонкер, Юри Тилеманс, Торган Азар, Дрис Мертенс, Янник Карраско, Ромелу Лукаку.

Интересный момент произошел за несколько секунд до стартового свистка. Футболисты сборной России не стали поддерживать акцию Black Lives Matter («Жизни черных важны») и не встали на одно колено, за них это сделали бельгийские игроки. Российские трибуны жест не оценили, бельгийцев освистали.

Счет в матче был открыт уже на 10-й минуте поединка, сборная России именно столько продержалась против первого номера рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

Первый момент возник у бельгийской команды: нападающий Ромелу Лукаку забрался в офсайд, однако от него мяч попал в защитника Андрея Семенова, отлетел обратно к форварду, а тот спокойно воспользовался этим моментом и переиграл Антона Шунина, отправляя мяч в ворота.

Через четыре минуты у России возник достаточно опасный момент. Головин от угла поля совершил навес в центр штрафной, где Фернандес продавил защитника и пробил головой — прямо в Куртуа. А на 19-й минуте Семенов ошибся достаточно серьезно. Защитник сделал неудачную поперечную передачу, которую перехватил Лукаку. Джикия был вынужден пойти в подкат, но Бельгия все же нанесла удар по воротам, но Дендонкер оказался неточен.

На 26-й минуте произошло серьезное столкновение, от которого замерли сердца – особенно на фоне произошедшего с игроком Дании Кристианом Эриксеном, который потерял сознание в матче с Финляндии. Врачи были вынуждены его реанимировать, после чего футболист был доставлен в больницу. А в нашем матче столкнулись Далер Кузяев с Тимоти Кастанем. И если бельгийский тренер сразу же провел замену, то вот россиянин еще намеревался продолжить игру, но через несколько минут вместо Кузяева вышел Денис Черышев.

Второй гол сборная Бельгии создала буквально из ничего. После подачи с левого фланга Шунин совершил серьезную ошибку, неудачно отбив мяч перед собой прямо в ноги Томы Менье, который минутами ранее сменил Кастаня.

Через пару минут после гола стало весьма тревожно за Юрия Жиркова. Ветеран сборной России, прихрамывая, покинул пределы поля, помощь ему оказал медицинский штаб. Через несколько минут футболист смог вернуться в игру, провел еще несколько минут, но затем Черчесов все же был вынужден провести еще одну вынужденную замену – вместе Жиркова вышел Вячеслав Караваев.

В перерыве тренерский штаб сборной России провел еще одну замену – Игорь Дивеев вышел в защиту вместо Дмитрия Баринова. Первые минуты второго тайма создать ничего не смогли ни россияне, ни бельгийцы. Дзюбу накрывали игроки бельгийской команды, не давая ему создать что-то в штрафной после передач, которые находили его после ударов Головина. А на 63-й минуте Черчесов принял решение об обратной замене – поле покинул Черышев, вместо которого появился Алексей Миранчук. Также заменен был Зобнин, вместо него доигрывать вышел Максим Мухин.

Второй тайм оказался куда менее богатым на события, чем первым. Бельгийские футболисты успокоились после двух забитых мячей, но продолжали уверенно контролировать ход поединка. Создать моменты и отодвинуть игру к воротам Тибо Куртуа россиянам никак не удавалось. Дзюба несколько раз забирался в положение вне игры, было видно, что капитан сборной устал, однако к середине второго тайма замен у России больше не осталось.



Бельгия в конце встречи уже уверенно контролировала мяч в центре поля, а у Росси не оставалось сил на прессинг, что сыграло их соперникам на руку. Менье отдал передачу на ход Лукаку, который совершил рывок, уверенно обыграл Дивеева и пробил низом в ближний угол, оформляя дубль в этом поединка.

Спустя несколько минут Россия получила шанс отыграть хотя бы один мяч. Был назначен опасный удар в полуметре от штрафной, но Алексей Миранчук отправил мяч очень неточно мимо ворот. В скором времени прозвучал финальный свисток, означающий победу Бельгии над Россией со счетом 3:0.

Следующий матч сборная России также проведет в Санкт-Петербурге – против сборной Финляндии 16 июня.