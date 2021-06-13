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Россия проиграла Бельгии на чемпионате Европы – 2020

В первом туре группового этапа подопечные Станислава Черчесова уступили бельгийским футболистам со счетом 3:0. Счет в матче был открыт уже на 10-й минуте. Форвард Ромелу Лукаку после рикошета от защитника Андрея Семенова переправил мяч в ворота Антона Шунина. Второй гол Бельгия создала после ошибки российского голкипера, который выбил мяч прямо перед собой в ноги Тома Менье, отправившего снаряд через вратаря в ворота. Третий мяч в российские ворота отправил Лукаку, оформивший дубль в этой встрече.

По ходу встречи российская сборная провела вынужденные замены: сначала Далер Куязев столкнулся с Тимоти Кастанем, оба они были вынуждены покинуть поле, а после получил повреждение ветеран команды Юрий Жирков.

Следующий матч сборная России проведет против Финляндии 16 июня.

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