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Битва с «дьяволами»: какие шансы у России против Бельгии в первом матче на Евро

Россия стартует на Евро-2020 матчем против Бельгии в Санкт-Петербурге

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Во время отборочного матча Чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами Бельгии и... Во время отборочного матча Чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами Бельгии и...
Во время отборочного матча Чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами Бельгии и...

Во время отборочного матча Чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами Бельгии и России, 21 марта 2019 года

Алексей Филиппов/РИА «Новости»
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Жуткая травма Кевина Де Брейне, отсутствие Акселя Витселя, плохая форма Эдена Азара — главные неприятности сборной Бельгии накануне матча с Россией. Подопечные Станислава Черчесова потеряли Федора Кудряшова из-за разрыва мышцы и Андрея Мостового — из-за коронавируса, однако все равно могут преподнести сюрприз и огорчить «красных дьяволов» как минимум одним голом. «Газета.Ru» — о первом матче сборной России на Евро-2020.
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Сборная России стартует на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 матчем против Бельгии, которая официально является сильнейшей командой мира и занимает первое место в рейтинге ФИФА. Дружина Станислава Черчесова фигурирует там лишь на 38-й строчке.

Состав «красных дьяволов» поражает количеством игроков из лучших лиг Европы: на воротах стоит Тибо Куртуа (мадридский «Реал»); в защите играют Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм Хотспур»), Тома Менье (дортмундская «Боруссия») и Тимоти Кастань («Лестер Сити»); в полузащите зажигают Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Янник Феррейра Карраско («Атлетико»), Юри Тилеманс («Лестер Сити»), Торган Азар и Аксель Витсель (оба — из дортмундской «Боруссии»); в нападении всегда угрожают воротам соперника Ромелу Лукаку («Интер»), Эден Азар («Реал») и Дрис Мертенс («Наполи»). И это далеко не полный список игроков, вызванных на Евро.

К матчу со сборной России пресс-служба бельгийцев подготовила яркий постер: игроки в образе дьяволов с трезубцами в руках готовы ворваться из-под земли в город Санкт-Петербург, где состоится матч. На поверхности виднеется верхушка собора Спас на крови, а также рука одного из «красных дьяволов», который победоносно вскидывает трезубец.

Однако и у сборной Бельгии есть проблемы с составом. Из перечисленных выше звездных футболистов сразу двое не смогут принять участие в матче с Россией. Во-первых, это Де Брейне — лучший игрок сезона-2019/20 в Английской премьер-лиге (АПЛ) и лидер «Ман Сити», который все еще восстанавливается от перелома носа и левой глазницы, полученного в финале Лиги чемпионов. Во-вторых, это хорошо знакомый россиянам по выступлениям за «Зенит» Аксель Витсель, который продолжает залечивать давнее повреждение.

Также стоит отметить, что Эден Азар пропустил большую часть сезона из-за травм и болезней и находится пока не в лучшей форме. Вероятнее всего, нападающий «Реала» начнет встречу с Россией на скамейке запасных и вряд ли кардинально изменит ход игры, если выйдет.

Учитывая, что все трое перечисленных игроков уже десять лет являются костяком сборной Бельгии, команде придется без них непросто — по крайней мере, на первых порах. Возможно, именно в этом — шанс России зацепиться хотя бы за ничью.

Кроме того, «красные дьяволы» иногда чрезмерно увлекаются атакой и серьезно рискуют в обороне, за что их вполне может наказать российская линия нападения в лице техничного Александра Головина, Алексея Миранчука, Магомеда Оздоева с прекрасным ударом и Артема Дзюбы с врожденным голевым чутьем.

Другое дело, что и игра «наших парней» в обороне оставляет желать лучшего — и отнюдь не по причине увлечения атакой.

Очень некстати случилась неожиданная травма основного защитника Федора Кудряшова, который надорвал икроножную мышцу на разминке перед последним товарищеским матчем с Болгарией. Марио Фернандес тоже недавно восстановился от повреждения. Остается надеяться, что другие игроки защиты не подведут и сумеют дисциплинированно сыграть против быстрой, креативной и агрессивной атаки бельгийцев.

Пока же есть ощущение, что Россия забьет «красным дьяволам», но пропустит гораздо больше. Хотелось бы, чтобы это осталось лишь пессимистичным прогнозом.

Немного пугает и тот факт, что у полузащитника Андрея Мостового был обнаружен коронавирус всего за день до матча с бельгийцами. Игрока исключили из заявки на Евро (его заменил защитник Роман Евгеньев), однако есть вероятность, что он успел заразить кого-то из партнеров. К счастью, на данный момент положительных тестов у других игроков сборной России не было.

Судить встречу будет испанец Матео Лаос — известный судья, который блестяще отработал на последнем финале Лиги чемпионов «Челси» — «Манчестер Сити» (1:0).

Помимо профессионализма, этот арбитр знаменит своим жестким характером: он без малейших колебаний показывает желтые карточки и удаляет за разговоры, он выгонял с поля за замечания такого авторитетного тренера, как Пеп Гвардиола, и не раз навлекал на себя публичный гнев игроков, недовольных его спорными решениями.

Так, полузащитник донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка жаловался на действия этого судьи после одного из матчей Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

«Сталкивался с Лаосом десять раз на футбольном поле. Девять матчей были такими (с неоднозначными решениями. — «Газета.Ru»). Был момент, когда на мне фолили сзади, соперник делал это много раз. Можно было посадить на карточку, а он дал им провести контратаку. Поговорил с Лаосом — несколько следующих действий было в нашу сторону», — говорил Коноплянка в интервью «Футбол 1/2».

Будем надеяться, что испанский судья отработает матч Россия — Бельгия на том же уровне, что и финал Лиги чемпионов, и обойдется без спорных решений. Главное — лишний раз с ним не разговаривать.

Матч начнется 12 июня в 22.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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