Битва с «дьяволами»: какие шансы у России против Бельгии в первом матче на Евро

Сборная России стартует на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 матчем против Бельгии, которая официально является сильнейшей командой мира и занимает первое место в рейтинге ФИФА. Дружина Станислава Черчесова фигурирует там лишь на 38-й строчке.

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Состав «красных дьяволов» поражает количеством игроков из лучших лиг Европы: на воротах стоит Тибо Куртуа (мадридский «Реал»); в защите играют Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм Хотспур»), Тома Менье (дортмундская «Боруссия») и Тимоти Кастань («Лестер Сити»); в полузащите зажигают Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Янник Феррейра Карраско («Атлетико»), Юри Тилеманс («Лестер Сити»), Торган Азар и Аксель Витсель (оба — из дортмундской «Боруссии»); в нападении всегда угрожают воротам соперника Ромелу Лукаку («Интер»), Эден Азар («Реал») и Дрис Мертенс («Наполи»). И это далеко не полный список игроков, вызванных на Евро.

К матчу со сборной России пресс-служба бельгийцев подготовила яркий постер: игроки в образе дьяволов с трезубцами в руках готовы ворваться из-под земли в город Санкт-Петербург, где состоится матч. На поверхности виднеется верхушка собора Спас на крови, а также рука одного из «красных дьяволов», который победоносно вскидывает трезубец.

Однако и у сборной Бельгии есть проблемы с составом. Из перечисленных выше звездных футболистов сразу двое не смогут принять участие в матче с Россией. Во-первых, это Де Брейне — лучший игрок сезона-2019/20 в Английской премьер-лиге (АПЛ) и лидер «Ман Сити», который все еще восстанавливается от перелома носа и левой глазницы, полученного в финале Лиги чемпионов. Во-вторых, это хорошо знакомый россиянам по выступлениям за «Зенит» Аксель Витсель, который продолжает залечивать давнее повреждение.

Также стоит отметить, что Эден Азар пропустил большую часть сезона из-за травм и болезней и находится пока не в лучшей форме. Вероятнее всего, нападающий «Реала» начнет встречу с Россией на скамейке запасных и вряд ли кардинально изменит ход игры, если выйдет.

Учитывая, что все трое перечисленных игроков уже десять лет являются костяком сборной Бельгии, команде придется без них непросто — по крайней мере, на первых порах. Возможно, именно в этом — шанс России зацепиться хотя бы за ничью.

Кроме того, «красные дьяволы» иногда чрезмерно увлекаются атакой и серьезно рискуют в обороне, за что их вполне может наказать российская линия нападения в лице техничного Александра Головина, Алексея Миранчука, Магомеда Оздоева с прекрасным ударом и Артема Дзюбы с врожденным голевым чутьем.

Другое дело, что и игра «наших парней» в обороне оставляет желать лучшего — и отнюдь не по причине увлечения атакой.

Очень некстати случилась неожиданная травма основного защитника Федора Кудряшова, который надорвал икроножную мышцу на разминке перед последним товарищеским матчем с Болгарией. Марио Фернандес тоже недавно восстановился от повреждения. Остается надеяться, что другие игроки защиты не подведут и сумеют дисциплинированно сыграть против быстрой, креативной и агрессивной атаки бельгийцев.

Пока же есть ощущение, что Россия забьет «красным дьяволам», но пропустит гораздо больше. Хотелось бы, чтобы это осталось лишь пессимистичным прогнозом.

Немного пугает и тот факт, что у полузащитника Андрея Мостового был обнаружен коронавирус всего за день до матча с бельгийцами. Игрока исключили из заявки на Евро (его заменил защитник Роман Евгеньев), однако есть вероятность, что он успел заразить кого-то из партнеров. К счастью, на данный момент положительных тестов у других игроков сборной России не было.

Судить встречу будет испанец Матео Лаос — известный судья, который блестяще отработал на последнем финале Лиги чемпионов «Челси» — «Манчестер Сити» (1:0).

Помимо профессионализма, этот арбитр знаменит своим жестким характером: он без малейших колебаний показывает желтые карточки и удаляет за разговоры, он выгонял с поля за замечания такого авторитетного тренера, как Пеп Гвардиола, и не раз навлекал на себя публичный гнев игроков, недовольных его спорными решениями.

Так, полузащитник донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка жаловался на действия этого судьи после одного из матчей Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

«Сталкивался с Лаосом десять раз на футбольном поле. Девять матчей были такими (с неоднозначными решениями. — «Газета.Ru»). Был момент, когда на мне фолили сзади, соперник делал это много раз. Можно было посадить на карточку, а он дал им провести контратаку. Поговорил с Лаосом — несколько следующих действий было в нашу сторону», — говорил Коноплянка в интервью «Футбол 1/2».

Будем надеяться, что испанский судья отработает матч Россия — Бельгия на том же уровне, что и финал Лиги чемпионов, и обойдется без спорных решений. Главное — лишний раз с ним не разговаривать.

Матч начнется 12 июня в 22.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.