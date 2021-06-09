«Не надо оценивать наших фанатов как хулиганов»: в России ответили датской полиции

1 июня правительство Дании приняло решение не пускать иностранных болельщиков на матчи чемпионата Европы – 2020 в Копенгаген. Запрет касается и российских фанатов — национальная сборная должна провести в этом городе третий матч группового этапа против команды Дании 21 июня. Российский футбольный союз (РФС) сделал запрос в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой сделать исключение для россиян, однако получил отказ.

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Уже 9 июня полиция Копенгагена выпустила заявление по сложившейся ситуации, где подчеркнула, что рада тому факту, что российских фанатов не пустят в Данию.

«Русские фанаты... Это что-то особое. Они, вероятно, не приедут, так что мы тут отчасти спасены. Опыт подсказывает, что на российских болельщиков пришлось бы потратить много сил. Часто у них возникало желание устроить драку или начать беспорядки.

Конечно, мы не знаем, произойдет ли такое, если они сейчас приедут в Копенгаген. Но опыт подсказывает, что с фанатами из Восточной Европы всегда есть серьезные проблемы», — заявил начальник службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль, чьи слова приводит издание Bt.dk.

Депутат Государственной Думы Российской федерации Дмитрий Свищев призвал не приравнивать российских фанатов к хулиганам, а также подчеркнул, что есть болельщики, которые ведут себя гораздо хуже. Он напомнил про поведение английских граждан в Марселе на чемпионате Европы – 2016. По мнению Свищева, руководство Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) должно обратиться в Российский футбольный союз для поддержки фанатов.

«Это дискриминация по национальному признаку. Давайте не оценивать наших фанатов как хулиганов. Хулиганы есть в любой стране. Мы помним причины такого отношения, но причины-то надуманные: у российских болельщиков нет европейских паспортов, прививка от короны наша не соответствует их стандартам, а на самом деле просто датские полицейские испугались наших болельщиков. Теперь понятно, почему они вздохнули с облегчением. Все встает на свои места», — приводит слова Свищева «Спорт-Экспресс».

Недопуск фанатов в Копенгаген обусловлен медицинскими требованиями, однако заявление датской полиции – весьма некрасивое. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин.

«Это высказывание очень некрасивое и совсем не красит человека, который так сказал. А то, что не пускают болельщиков, — наверное, есть какие-то медицинские нормы, которыми они руководствуются», — заявил Семин.

«Болельщики знают ситуацию, которая происходит в мире. Мне кажется, сегодня нельзя ничего планировать заранее, всегда надо уезжать по факту. РФС должен оказать им помощь, потому что это наши болельщики, наши люди, которые в какой-то мере страдают. Возможно, кто-то давал им гарантии, что они могут ехать. Ситуация непонятная», — добавил специалист.



Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин отметил, что матчи сборной России — это игры повышенного риска, где полиции приходится работать в усиленном режиме. Также он высказал мнение, что свой отпечаток на такое мышление о российских болельщиках наложила массовая драка на чемпионате Европы — 2016 в Марселе, где россияне победили в уличном противостоянии английских фанатов.

«Достаточно недипломатичное высказывание. Я думаю, что российские болельщики массовые наравне с другими странами перемещаются. Другое дело, что сейчас в условиях ограничений из-за пандемии, запретов никого не будет. А там, где массовые, там всегда работа для полиции. Плюс тут тот шлейф Марселя-2016, где русские с англичанами подрались, и русские тогда победили. Теперь им кажется, что русских много, они пьяные, агрессивные. На самом деле, матчи сборной России – это тоже матчи повышенного риска, где нужно работать, но высказывания о том, что они прямо рады, что русские не приедут, это негостеприимно, недипломатично, не по-датски», — сказал Шпрыгин «Газете.Ru».

Матч с Данией закроет для России групповой этап на чемпионате Европы — 2020 и состоится 21 июня. До этого в группе подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией (12 июня) и Финляндией (16 июня).