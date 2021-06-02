Потерял Трусову, остался с юниорами: почему Плющенко назначили тренером сборной России

Министерство спорта России опубликовало на своем сайте список тренеров национальной сборной по фигурному катанию на сезон-2021/22. Из необычного в списке можно выделить три момента — два любопытных и один полемический. Из любопытных:

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1) Известный комментатор Татьяна Тарасова официально числится старшим тренером мужской одиночной команды. Заслуженный тренер СССР уже отошла от активной работы на льду, но эта статусная должность подчеркивает ее вклад в развитие фигурного катания.

2) Настоящее отчество Этери Тутберидзе — Гогиевна, а не Георгиевна, как ее называют собственные ученики. Даже составители министерского списка сначала ошиблись и вписали ее как Георгиевну, после чего именитую наставницу официально пришлось исключать из перечня и добавлять заново с правильным отчеством.

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Наконец третий пункт — полемический — касается присутствия в списке тренеров сборной России Евгения Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион по окончании сезона прекратил сотрудничество с Александрой Трусовой, а еще раньше от него ушла Алена Косторная. Таким образом, в частной академии «Ангелы Плющенко» не осталось ни одного спортсмена, который представлял бы основную сборную страны.

Однако почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев рассказал «Газете.Ru», что для попадания в список тренеров сборной Плющенко не обязательно должен работать с фигуристами из взрослой команды.

«Когда я был президентом ФФККР, мы объявляли состав сборной команды. И напротив каждого спортсмена писалось, кто является тренером. Такая же форма сохранилась и сейчас.

Если в списке есть тренер, значит, он, естественно, работает с каким-то спортсменом, входящим в состав сборной. Хореограф тоже может быть указан. Или второй тренер, особенно у ведущих спортсменов. Как, например, у Тутберидзе есть команда специалистов.

Посмотрите, какая спортсменка или спортсмен из этого списка есть у Плющенко. Основной состав, запасной, резервный, юношеский, юниорский. Если Плющенко есть в этом списке, значит, он работает с кем-то из того состава, который утверждается министерством», — подытожил Писеев.

В «Ангелах Плющенко» действительно занимаются сразу три фигуриста, попавших в юниорскую сборную страны.

14-летняя Софья Муравьева в сезоне-2020/21 стала бронзовым призером первенства России, уступив только ученицам Тутберидзе — Софье Акатьевой и Аделии Петросян. Благодаря этому девушка оказалась в основном составе юниорской сборной.

Также в национальной команде юниоров числится 14-летняя Анастасия Зинина — талантливая фигуристка, которая владеет четверным тулупом и даже исполняет его в каскаде с двойным. Девушка присоединилась к «Ангелам» совсем недавно — в конце мая, но тоже определенно склонила чашу весов в пользу Плющенко. Наконец в резервном составе юниорской сборной оказался еще один ученик «Ангелов» — 14-летний Кирилл Сарновский.

Таким образом, двукратный олимпийский чемпион уже второй год подряд заслуженно попадает в список лучших тренеров страны, хотя начал карьеру наставника совсем недавно. Напомним, он лишь в 2017 году основал частную академию «Ангелы Плющенко» и при этом долгое время признавал, что является в гораздо большей степени менеджером, чем наставником.

Например, когда в первые годы работы «Ангелов» главной звездой академии являлась талантливая юниорка Анастасия Тараканова (бывшая ученица Тутберидзе), Плющенко не сопровождал ее даже на финале Гран-при — престижнейшей коммерческой серии турниров по фигурному катанию.

Лишь в последнее время олимпийский чемпион стал включаться в тренерскую деятельность по-настоящему, и пик его активности пришелся на сезон-2020/21, когда в его академию неожиданно перешли от Тутберидзе Александра Трусова и Алена Косторная.

И то поначалу Плющенко отмечал, что работает с обеими фигуристками, однако после резкого ухода Косторной в феврале уточнил, что сотрудничал только с Трусовой. А наставником Косторной, по его словам, являлся Сергей Розанов — тоже бывший тренер группы Тутберидзе, перешедший к «Ангелам» в мае 2020-го.

По итогам минувшего сезона Косторная так и не смогла восстановить свой коронный элемент — тройной аксель, позволивший ей стать чемпионкой Европы и установить два мировых рекорда. Без этого прыжка девушка не смогла выиграть ни одного турнира. Более того, она пропустила из-за болезни чемпионат России, очень слабо выступила в финале Кубка страны, по этой причине не отобралась на чемпионат мира и в целом провалила сезон.

Трусова, к счастью, не просела по результатам так серьезно, как Косторная, но и явного прогресса не добилась, а на главном старте страны — чемпионате России — проиграла двум ученицам Тутберидзе Анне Щербаковой и Камиле Валиевой. На чемпионате мира Русская Ракета так же не поднялась выше третьего места, уступив Щербаковой и 24-летней легенде женского одиночного катания Елизавете Туктамышевой.

В итоге и Трусова, и Косторная решили после этого сезона вернуться в «Хрустальный», а Плющенко остался без фигуристок, которые входят в состав взрослой сборной России на олимпийский год.

Тем не менее сообщество фигурного катания поддерживает Плющенко в прессе и в целом относится к нему с уважением. Так, чемпионка мира, а ныне тренер Мария Бутырская поддержала двукратного олимпийского чемпиона и отметила, что благодаря достижениям Трусовой в сезоне-2020/21 он имеет право являться наставником сборной.

«По окончании сезона Плющенко заслужил быть в списках тренеров сборной. Это нормально. Есть спортивная составляющая. К тому же это всего лишь списки, которые не является гарантом, что ты поедешь на Олимпийские игры. Все будет решаться на чемпионате России, Гран-при», — цитирует Бутырскую «СЭ».

Татьяна Тарасова похвалила стремление Плющенко развиваться на тренерском поприще, хотя и отметила, что ему еще очень далеко до Тутберидзе, которой он бросал вызов в минувшем сезоне.

«Я вижу, что Женя хочет стать тренером. А Тутберидзе — уже великий, выдающийся тренер. У нас не может так быть, что сегодня ты захотел, а завтра — на. Нет, это путь, это свои тренировки, это долгий и тяжелый путь наверх. Это школа. Поэтому я не могу сказать еще о нем, что он тренер.

Говорить, что было противостояние школа на школу — это неправильно. Здесь у Тутберидзе есть школа: она работает не год, не два, не десять лет. А у Плющенко есть только первый год желания стать. Это разные вещи. Дай бог, чтобы Евгений сейчас начал, а через десять лет стал», — сказала Тарасова в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова подчеркнула, что Плющенко приобрел серьезный опыт благодаря работе с такими сильными спортсменками, как Трусова и Косторная.

«Он же не заставлял Косторную и Трусову, силком их не тащил в свою школу из группы Тутберидзе. Они сами пришли. Или Плющенко не должен был их пускать?

Думаю, за последний год Евгений приобрел неоценимый опыт. Пусть работает, он еще молодой. Знаний у него хватает. Но чтобы чего-то добиться как тренер, надо много пахать», — цитирует Бестемьянову Sportbox.

Наконец известный молодой тренер Сергей Розанов, который ушел от Тутберидзе и уже год работает в «Ангелах», высоко оценил тренерские навыки Плющенко.

«Любой может стать хорошим тренером, если живет этим делом и использует свои мозги. И очень важно, какой у него багаж за спиной. Например, нельзя сравнивать путь Плющенко, работавшего с великим тренером Алексеем Мишиным, и меня, который закончил в 17-18 лет.

Плющенко есть, что рассказать и чему научить. Если говорить конкретно о его работе, то можем в качестве примера взять девочку Софью Титову: она занималась у Этери Георгиевны, у меня с ней не получалось от слова совсем. Ушла к Евгению Плющенко, у него показала все тройные прыжки, каскады три-три, тройной аксель. Вот, пожалуйста — его работа за год.

И на соревнованиях видна именно рука Евгения. Видно, как она заходит на прыжок и ставит ногу по его системе, по системе Алексея Николаевича. Плющенко — хороший тренер», — сказал Розанов в интервью Sport24.

Двукратный олимпийский чемпион действительно применяет технику своего тренера Алексея Мишина в работе с собственными учениками, о чем не раз говорил в интервью. Хочется верить, что он сможет объединить знания этого именитого наставника, собственные умения спортсмена и современные методики, чтобы вырасти в по-настоящему топового тренера.

Пока же Плющенко на позитиве проводит предсезонные сборы со своими по большей части весьма юными подопечными, среди которых Софья Муравьева является главной звездой. Громко ворваться в тренерское дело и взять золото главных стартов с Трусовой и Косторной не получилось — теперь придется двигаться поступательно.