«Загитова — это не все подряд»: Жулин объяснил приезд фигуристки на сборы к Тутберидзе

Российская фигуристка Алина Загитова, которая не попала в состав сборной России на сезон-2021/22, приехала на базу национальной команды в Новогорск. В своем Instagram спортсменка выложила видео, на котором она гуляет по беговой дорожке стадиона вместе со своей собакой.

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Сама Загитова пока не уточняла, по каким причинам решила приехать в Новогорск и связано ли это как-то с тренировками. В теории она могла приехать навестить подруг-фигуристок или тренеров. Тем не менее визит состоялся ровно в день начала тренировочных сборов группы Этери Тутберидзе, на которые собрались все ученики, представляющие национальные команды России разных возрастов. Неудивительно, что началась новая волна разговоров о том, что Загитова решила приступить к полноценной подготовке к новому сезону и побороться за место в команде на Олимпиаде-2022.

Однако чемпион мира, призер Олимпийских игр, а ныне тренер Александр Жулин считает, что дело здесь в другом.

«Загитова — это не все подряд. Как минимум, это ученица Этери Тутберидзе. Я считаю, совершенно нормально, что она будет тренироваться под руководством Этери с девочками, с которыми она всю жизнь каталась и к которым привыкла. Говорить о перспективах ее возвращения в сборную на данный момент смысла нет.

Я вам открою секрет: у меня частенько Татьяна Навка катается на льду. Я бы не удивился, если бы и Юлия Липницкая каталась. Ко мне Екатерина Боброва с Дмитрием Соловьевым приходят, и это нормальное явление — они катаются у своего любимого тренера. А руководству хватает разума, чтобы эту ситуацию не усугублять и не говорить: «Как же так, Загитова же не в сборной!» Так что в этом нет абсолютно ничего сверхъестественного», — сказал Жулин в интервью «Газете.Ru».

Тем не менее болельщики олимпийской чемпионки в комментариях под постом в ее фан-аккаунте Team Zagitova уверены, что фигуристка приехала не просто поддерживать форму со знакомыми тренерами для участия в ледовых шоу, а серьезно готовится возобновить карьеру.

«Нам серьезно пытаются доказать, что Алина не хочет выступать. А она едет вместо отдыха на море в Новогорск на сборы. Не верю, не верю, не верю... Алиночке плодотворных тренировок!» — написала пользовательница amina.daurov.

«Алина борется, хоть и не кричит об этом на каждом шагу. Со своим организмом, руководством и т. д. Но давайте независимо от результата просто поддержим ее! Наша умница», — говорится в другом комментарии.

В связи с возникшим бурным обсуждением президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков подтвердил, что Загитова имеет полное право тренироваться на базе сборной России, несмотря на непопадание в национальную команду.

«Алина имеет полное право тренироваться в Новогорске. Для этого ей не обязательно находиться в списках сборной команды России. Алина, как и Женя Медведева, имеет все возможности для подготовки», — сказал Горшков в интервью РИА «Новости».

Горшков уже ранее выступал с противоречивыми заявлениями в адрес Загитовой и Медведевой.

Совсем недавно чиновник заявил, что участие олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 на Играх в Пекине исключено: «Нет, нет, нет, точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся, что у нее все будет получаться».

Однако через некоторое время Горшков выступил с совершенно противоположным заявлением, отметив, что журналисты исказили его слова.

«Мои слова переврали, возможно, умышленно. И у Алины Загитовой, и у Евгении Медведевой есть все возможности для того, чтобы тренироваться, соревноваться и завоевать право выступить на Олимпиаде в составе сборной России. И Алина, и Женя имеют все возможности, если будут тренироваться, готовиться и выступать, завоюют право поехать, то мы увидим их на Олимпиаде. А то, что пишут все, это бред», — сказал Горшков.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры и с тех пор на серьезном уровне не выступала на соревнованиях, появляясь только в ледовых шоу.

Сейчас спортсменка занимается своим образованием и одновременно учится в двух вузах — в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

Также Загитова участвует в различных шоу, в частности недавно она каталась со специальной программой в Токио, выступает на телевидении, путешествует. В интервью «РБК-Спорт» фигуристка признавалась, что много раз задумывалась о возобновлении карьеры, но есть некоторые моменты, которые ее останавливают.

Скептически к перспективам Загитовой относятся и эксперты. Все они сходятся во мнении, что в своей нынешней форме как Загитова, так и Медведева, серьезно уступают другим отечественным фигуристкам — а ведь в российском женском одиночном катании конкуренция сверхвысокая. Это в интервью «Газете.Ru» отметила и заслуженный тренер СССР, прославленный специалист Татьяна Тарасова.

«Фигуристы отбираются в сборную, выступая на соревнованиях. С первых этапов Гран-при надо набирать очки, и лучшие попадают на чемпионаты мира и Европы, на Олимпиаду. Могут ли Медведева и Загитова в нынешней ситуации попасть сборную? Нет, не могут. Им ведь надо столько соревнований пройти, занять там первые места, чтобы завоевать путевку на главные турниры. А у них теряются баллы, падает рейтинг», — пояснила эксперт.

Прославленный российский тренер также усомнилась в том, что борьба за место в команде нужна самим фигуристкам.

«Да и чего обсуждать, вам других девочек не хватает разве? Ну выступят Евгения и Алина на соревнованиях, но проиграют же другим фигуристкам. А им это надо? Сейчас они участвуют в роскошных шоу, имеют большой успех, пользуются своим завоеванным званием чемпионов. Это ведь логичное продолжение жизни и их огромной карьеры. Попробуйте с четырех лет до 20 пахать, как лошадь. Задыхаясь и умываясь соплями. К 20-ти годам наши девочки уже по 16 лет отработали. Разве это мало? Уму непостижимо, какой это труд!» — сказала Тарасова.

Остальные специалисты высказывались в том же духе. Что, мол, Загитовой и Медведевой пора объявить о завершении карьеры. Что шансов вернуться в сборную у них нет. Состав женской сборной России на следующий сезон выглядит так: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерве — Алена Косторная и Елизавета Нугуманова.

Отметим, что далеко не все спортсменки из этого списка исполняют четверные прыжки. Более того, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева взяли золото и серебро последнего чемпионата мира без таких элементов (ученица Тутберидзе попыталась исполнить четверной флип, но упала).

Туктамышева не так давно начала осваивать четверные, но пока ни разу не исполняла их на соревнованиях: единственная попытка на чемпионате России — 2020 закончилась неудачно. А, значит, теоретически Загитова способна с ними конкурировать.

На Олимпиаде 2018 года девушка завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

Но возможно, что этот впечатляющий список побед кажется самой Загитовой не слишком полным. Да и посмотреть на новое соперничество олимпийской чемпионки с более молодыми фигуристками сборной России будет интересно.