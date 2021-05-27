Грустный рекорд: Малкин обошел Лемье и вылетел из Кубка Стэнли

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:3 (счет в серии — 4-2)

«Айлендерс» имели шанс закончить серию против «Питтсбурга» победой в родных стенах, куда наконец допустили 30% болельщиков, что, в конечном счете, оказало, по словам хоккеистов команды, серьезное влияние на игру.

При этом в «Нассау Колизеум» «островитяне» не завершали победой серий плей-офф с далекого 1993 года, так что матч был для команды Барри Троца особенным еще и поэтому.

«Пингвинз» тоже вышли на лед с максимальным настроем, так как совсем не хотели отправляться в отпуск. Команда в эру Сидни Кросби и Евгения Малкина уже 15 лет подряд играет в плей-офф, но в прошлом году в пузыре выступила крайне неудачно.

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На этот раз команда Майка Салливана задавала тон в матче, постоянно выходя вперед в счете. Дважды «пингвины» сделали это еще по ходу первого отрезка, но в обоих случаях хозяевам не потребовалось много времени, чтобы восстановить равенство.

Во втором периоде Джейсон Цукер после передачи Малкина на Коди Сеси и броска защитника подправлением вывел свою команду вперед в третий раз.

Для россиянина эта передача стала уже второй в матче, и теперь на его счету 174 голевых паса в плей-офф, благодаря чему он в клубной истории обошел легендарного Марио Лемье (172). Впереди только Кросби (191).

Вот только в этой серии у Кросби дела совсем не пошли. Троц грамотно выстроил план по нейтрализации капитана соперников, а его подопечные, особенно Райан Пулок и Адам Пелеч задумку уверенно реализовали.

Нью-йоркцам понадобилось какое-то время, чтобы снова восстановить равновесие, но вслед за шайбой Брока Нельсона всего через 13 секунд последовал точный бросок Пулока, выведший хозяев вперед.

В этот момент присутствовавшие на трибунах зрители взорвались радостными эмоциями и не затихали до самого конца игры. Подпитало их и случившееся еще через пару минут взятие ворот от Нельсона.

«Пенс» имели шансы вернуться и как-то переломить ход матча. В начале третьего периода на исходе большинства Кросби попал в штангу, а за пять минут до финальной сирены Илья Сорокин блином остановил выстрел Малкина при выходе один на один.

Российский голкипер-новичок вообще стал главным героем серии, о чем говорил и его наставник. В этой встрече Илья отразил 34 броска и в итоге вышел победителем из всех четырех матчей, в которых появился на льду.

Теперь «Айлендерс» сыграют во втором раунде Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз», остановившим «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Ильи Самсонова.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 4:0 (счет в серии — 4-2)

В штате Флорида зрители на трибунах уже относительно давно и совсем в других количествах. Болельщики «Тампа-Бэй» заполнили до отказала «Амалие Арену», чтобы максимально помочь своим любимцам выбить «Флориду» из Кубка Стэнли.

В пятом поединке «Пантерз» смогли сократить отставание в серии до минимума, выдав максимально безошибочный матч. Кроме того, «на свежачка» блеснул голкипер-дебютант Спенсер Найт, которому Джоэл Кенневилль доверил место в воротах после разочаровывающего перфоманса основных Сергея Бобровского и Криса Дриджера.

У «Лайтнинг» же все на последнем рубеже стабильно: после матча капитан команды Стивен Стэмкос еще раз подчеркнул, что действующие чемпионы НХЛ имеют лучшего голкипера лиги. Речь, конечно же, о россиянине Андрее Василевском.

Ну а начало победе «молнии» было положено довольно быстро, когда Михаил Сергачев заправил в чужой зоне Тайлера Джонсона за ворота, а тот, прокатившись на скорости, выдал передачу на пятак Патрику Маруну. Форвард немного неловко, но все же смог запихнуть шайбу в сетку.

В итоге она стала победной благодаря 29 сейвам Василевского, оформившего свой второй шатаут в плей-офф в карьере. Интересно, что первый тоже принес его команде общий успех в серии — осенью прошлого года в финале Кубка Стэнли против «Даллас Старз».

Ну а полевые подопечные Джона Купера на одном голе не остановились. Во втором периоде они в фирменном стиле здорово разыграли свое убийственное большинство.

Никита Кучеров из правого круга вбрасывания отдал на синюю линию Виктору Хедману, тот перевел в левый круг Стэмкосу, а капитан в касание расстрелял ближний угол еще не успевшего переместиться Спенсера Найта.

Ну а в заключительной 20-минутке сначала был шедевр имени Кучерова-Пойнта. Российский вингер вошел в зону слева, не дав сблизиться с собой Джонатану Юбердо, заложил «улитку» и отдал с бэкхенда набравшему скорость партнеру.

Ну а Брэйден Пойнт блестяще руками на встречном движении обыграл Маккензи Вигара так, что тот распластался на льду, а затем еще и обкатил Найта, заведя шайбу в угол за его щиток.

Потом же Эрик Чернак, уже поучаствовавший в предыдущем голе еще и вывел на пустые ворота Алекса Киллорна, и это был окончательный приговор для «пантер».

«Тампа» идет дальше и явно намерена защитить свой титул, для чего имеет все основания и возможности. Ну а вернувшийся на лед к плей-офф Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром серии, набрав 11 (3+8) очков в шести встречах. Неплохое подкрепление.

Что до «Флориды», то теперь Бобровский теоретически может отправиться на чемпионат мира, ведь Илью Самсонова не отпустил «Вашингтон». Если же голкипер все-таки не поедет, то у «Пантерз» есть еще также просидевшие в концовке серии в запасе Никита Гусев и Григорий Денисенко.

«Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс» — 3:0 (счет в серии — 3-3)

Второй шатаут в серии голкипера Кэма Тэлбота, отразившего 23 броска, помог «Миннесоте» перевести противостояние с «Вегасом» в седьмой матч.

Правда, счет был открыт только в третьем отрезке, но за голом Райана Хартмана последовали точный бросок Кевина Фиалы в большинстве и голевой выстрел Ника Бьюгстада.

Российский форвард Кирилл Капризов провел на льду более 18-ти минут, но не отметился не только результативными действиями, но даже бросками или силовыми приемами.

Зато свое второе очко за два последних матча серии набрал ветеран Зак Паризе, остававшийся в запасе в первых трех матчах противостояния.

Теперь все решится в пятницу в Неваде. «Вегас» в своей недолгой истории дважды играл седьмые матчи и имеет в них по победе и поражению, а вот «Миннесота» побеждала во всех трех случаях, когда ее серии плей-офф добирались до последней возможной игры.