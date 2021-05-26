Большой шаг к плей-офф: Россия не без труда обыграла Данию

Очередной день на чемпионате мира для сборной России начался с отличной новости — в расположение национальной команды прибыл звезда «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. Возвращение этого хоккеиста в сборную в этот раз является весьма примечательным, ведь наконец-то возобновилось его сотрудничество с Валерием Брагиным: именно под руководством Валерия Камбэковича Тарасенко десять лет назад завоевал пока что последнее для российской молодежки золото чемпионата мира. Пока же 29-летнему форварду, который в 2019 году привел «Сент-Луис» к историческому Кубку Стэнли, предстоит пройти несколько дней карантина, прежде чем выйти на лед в свитере национальной сборной.

Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России pic.twitter.com/H9lqp3YlsQ — Хоккей России (@russiahockey) May 26, 2021

На этом для российской команды положительные новости закончились. Уже на старте турнира Брагин потерял Константина Окулова, затем травму получил Михаил Григоренко, вот и на четвертый матч группового раунда сборная России лишилась двух хоккеистов: ключевого защитника Артема Зуба, а также форварда из третьего звена Андрея Кузьменко.

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Благо положение национальной команды — даже несмотря на обидное и в целом необязательное поражение от словаков — позволяет ей проводить эксперименты по ходу группового раунда.

Так, состав на игру с Данией хоть и вынужденно, но претерпел несколько интересных изменений. Например, в главное атакующее звено к Александру Барабанову и Максиму Шалунову поднялся капитан сборной Антон Слепышев, а пару защитников составили отбывший карантин Никита Нестеров и его тезка Задоров. В тройку нападающих второго звена вошли Сергей Толчинский, Павел Карнаухов и Дмитрий Воронков, а в третьей тройку форвардов Иван Морозов и Антон Бурдасов сыгрались с Эмилем Галимовым. Александр Самонов застолбил за собой место в воротах.

Что касается соперника сборной России, то до сегодняшнего дня россияне команде Дании за всю историю личных встреч на чемпионатах мира ни разу не проиграли: 10 побед в 10 матчах. На этом турнире датчане уже успели удивить, сенсационно обыграв Швецию. Также подопечные Хайнца Элерса уступили с минимальным счетом швейцарцам и с трудом обыграли британцев в овертайме. Главная звезда сборной Дании — Никлас Йенсен из «Йокерита», который поучаствовал во всех голах своей команды — как обычно оказался в первом атакующем звене, с ним на матч с Россией вышли Николай Мейер и Юлиан Якобсен.

У 28-летнего датчанина была возможность продлить свою результативную серию уже в первом периоде, когда форвард опасно выкатился из-за ворота Самонова: после того, как Проворов прервал передачу Йенсена на пятак, тот подхватил шайбу и едва не «просунул» ее в ближний угол. Российский голкипер оказался внимателен в этом эпизоде.

С самого же начала матча датчане ожидаемо действовали вторым номером. В матче с британцами подопечным Элерса приходилось владеть инициативой и задавать ход игре, что для них было непривычно, а с Россией «датским львам» уже можно было действовать по ситуации. И действовали команды весьма агрессивно с первых минут, что вылилось в два удаления у обеих сборных в первую пятиминутку, однако никто из соперников большинство реализовать не сумел. У Дании такой шанс имел Александр Труэ, который хитро подставил клюшку на пятаке после наброса Маркуса Лауридсена, но Самонов успел среагировать и шайбу поймать.

У России же едва не отличился Шалунов: первая тройка нападения в большинстве разыграла классную комбинацию у ворот Себастьяна Дама, в которой Слепышев отпасовал на пятак Барабанову, но его выстрел датский голкипер отразил, а затем невероятным образом среагировал на добивание Шалунова, отправлявшего шайбу под перекладину.

Дам в принципе был чуть ли не лучшим игроком в первом периоде. Датский голкипер отразил 11 бросков в створ своих ворот, и помимо выстрела Шалунова также запомнился щелчок Задорова с края левого круга вбрасывания — шайба после классного сейва Дама попала в штангу.

Продолжил свой перформанс датский голкипер и во втором периоде, поочередно отразив мощные выстрелы Морозова, Толчинского, Нестерова и дважды Проворова. Помог своему вратарю в одном эпизоде и Никлас Хардт: форвард вернулся в оборону и по-футбольному буквально подкатился под выстрел звезды «Филадельфии». В эти моменты Дам откровенно завидовал своему визави Самонову, у которого работы практически не было.

В конце концов расколдовать владения Дама удалось уже за 41 секунду до сирены, когда сборная России с третьей попытки реализовала большинство. Бурдасов прострелил на пятак, где Воронков собрал на себе всю датскую оборону. В итоге шайба досталась одинокому Морозову, который расстрелял ворота Дама, отправив шайбу точно под перекладину.

Если в первых двух периодах план датчан выстроить редуты в своей зоне и не дать россиянам свободного пространства, заставив соперника ускориться и тем самым допускать больше брака в передачах, работал, то на заключительную треть от игры в глухой обороне Элерсу пришлось отказаться, чтобы хотя бы перевести матч в овертайм.

Этим россияне с удовольствием пользовались, разворачивая атаку за атакой. Несколько раз потревожил Дама своими выстрелами, например, Карнаухов. Однако в один момент датчане заставили Самонова понервничать. Сначала Николай Мейер своим могучим щелчком потряс перекладину российских ворот, а затем Александер Труэ после нескольких заблокированных бросков направил шайбу в дальнюю «девятку» — голкипер сборной России, технично выставив ловушку, поймал снаряд. Впрочем, на подобное давление подопечные Брагина отреагировали так, как надо.

Толчинский технично развернулся на правом фланге, и датский защитник даже помог ему сделать поперечную передачу на Барабанова, который прицельным выстрелом вколотил шайбу в «девятку». Для него этот гол стал третьим на турнире, и по этому показателю форвард «Сан-Хосе Шаркс» сравнялся с Бурдасовым.

Ключевым моментом стало то, что второй гол, который мог бы успокоить сборную России, никак не повлиял на ее настрой: на этом подопечные Брагина не остановились и продолжили сильное давление на оборону датчан. Это в итоге привело к третьей заброшенной шайбе. Морозов выиграл вбрасывание в левом круге, и Воронков, резко оторвавшийся от опеки, моментально отправил снаряд туда, куда его чуть ранее воткнул Барабанов.

3:0 — россияне добыли третью победу в четырех матчах и пока что временно потеснили словаков на первых строчках группы А. Впереди остались еще три игры, и вопрос выхода в плей-офф почти решен.