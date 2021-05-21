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Ошибка вратаря не помешала: Россия стартовала на ЧМ с победы

Сборная России обыграла Чехию на старте чемпионата мира

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Сборная России по хоккею Сборная России по хоккею
Сборная России по хоккею

Сборная России по хоккею

Reuters
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Сборная России стартовала на чемпионате мира по хоккею с победы. Подопечные Валерия Брагина отправили в ворота Чехии четыре шайбы, а автором победного гола за несколько секунд до финальной сирены стал Михаил Григоренко.
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В Риге стартовал чемпионат мира по хоккею, и один из двух матчей-открытия турнира провели сборные России и Чехии, соперничающие в группе A. Команды до выхода на лед Олимпийского спортивного центра в столице Латвии в последний раз встречались совсем недавно, чуть менее недели назад. Та игра состоялась в рамках закрытия заключительного этапа Еврохоккейтура, когда чехи в Праге нанесли подопечным Валерия Брагина ощутимое поражение со счетом 0:4.

Несмотря на то, что к тому моменту сборная России уже являлась победителем Евротура, результат той встречи вызвал опасения у российских болельщиков перед стартом чемпионата мира, где сборная выступает в связи с требованиями Спортивного арбитражного суда и Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступает в качестве команды Олимпийского комитета России. Впрочем, многие хоккейные эксперты и представители сборной в один голос повторяли мысль об огромной разнице, которая имеется между матчами Евротура и чемпионата мира.

Скептицизм в отношении россиян был вызван даже не столько результатами команды на чешских играх, сколько составом, который был заявлен на мировой форум в Риге. Полную заявку тренерский штаб команды, кстати, объявил только сегодня за несколько часов до матча с Чехией. На него штаб Валерия Брагина выставил ту дружину, которую наигрывал на последних тренировках.

Так, главное атакующее звено составила тройка Александра Барабанова, Максима Шалунова и Константина Шалунова, а первой парой защитников стали Артем Зуб и Никита Задоров. Ивана Морозова тренеры оставили в третьем звене, а Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев и Евгений Тимкин из СКА остались в четвертом. MVP прошедшего Кубка Гагарина Сергей Толчинский в заявку так и не попал — перед турниром форвард «Авангарда» заболел. Место в воротах ожидаемо занял Александр Самонов.

Что касается чехов, Филип Пешан место в «рамке» доверил Шимону Грубецу, который также внес огромный вклад в триумф «Авангарда» в этом сезоне, а также насытил первое атакующее звено Домиником Кубаликом, Яном Коваржем и Якубом Враной. Знакомые любителям КХЛ Иржи Секач, Робин Ганзл и Лукаш Радил составили третье звено нападения.

С самого начала матча Россия показывала хорошее движение и оказывала активное давление на чехов, чем вынудила соперника ошибиться. Уже на третьей минуте Филип Гронек, который с нарушением правил ударил Эмиля Гарипова клюшкой, получил две минуты штрафа, чем россияне с удовольствием воспользовались. Еще перед стартом турнира многие отмечали приход в штаб Брагина специалиста по игре в большинстве Констатина Шафранова, и плоды его работы были продемонстрированы при первой же реализации «лишнего».

Антон Бурдасов получил шайбу в районе левого круга и мощно бросил в ближнюю «девятку» — без шансов для Грубеца.

Также моментально вспомнились и разговоры экспертов и болельщиков о проблемах сборной России с вратарской позицией, а именно отмечалась неуверенная игра Самонова.

Чехи организовали контрвыпад три в одного, и Якуб Флек, вошедший в зону с правого фланга, нанес не самый опасный бросок в направлении дальнего угла. Шайба, увы для Самонова, прошла у него под блином и залетела в ворота.

Остаток периода прошел под диктовку россиян. Хорошие моменты имелись, например, у Дмитрия Воронкова и Михаила Григоренко, но особенно выделялся Артем Зуб, регулярно подключавшийся к атаке. 25-летний защитник мог вновь вывести сборную России вперед буквально сразу же после пропущенной шайбы, однако снаряд после его броска попал в перекладину. Тот же сценарий повторился и после периода, в котором Чехия преимущественно отбивалась от атак россиян и регулярно пробрасывалась. Из-за постоянного прессинга чехи даже едва не пропустили очень курьезную шайбу, когда Грубец за воротами под давлением Гарипова неожиданно упал, оставив свои владения пустыми. Чешскую команду от гола спас арбитр, обнаруживший у россиян офсайд.

Помогли судьи чехам и в эпизоде, в котором Давид Мусил жестко толкнул в спину Константина Окулова. Лучший бомбардир прошедшего плей-офф КХЛ упал на лед настолько неудачно, что сразу же отправился в раздевалку и более на площадке не появлялся. Арбитры в действиях чешского защитника ничего криминального не заметили.

Зато углядели нарушение правил со стороны Михаила Григоренко. Впрочем, удаление российского форварда «Коламбуса» россиянам не помешало вновь повести в счете.

Владислав Каменев и Артем Швец-Роговой развернули классную контратаку, которую последний эффектно завершил, реализовав выход один на один с вратарем. Очень примечательно, что появление двух форвардов вместе с Евгением Тимкиным в составе сборной на чемпионате мира вызывало много негатива со стороны болельщиков, а ведь именно эта атакующая тройка была одной из главных у СКА в плей-офф КХЛ.

На этот гол первое атакующее звено чехов ответило моментально. Кубалик классной длинной передачей из своей зоны вывел Врану один на один с голкипером, и бывший одноклубник Александра Овечкина голевой момент реализовал, как говорится, на классе. Самонов в этом эпизоде не выручил.

На заключительный, третий период чехи вышли более агрессивными и в первые минуты осадили ворота сборной России рядом острых атак. С ними Самонов, отразивший четыре опасных броска, справился, и очень вовремя Барабанов охладил пыл соперника, отметившись голом.

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 подкараулил ошибку чешских защитников в чужой зоне, получил пас от Воронкова, сместился с правого края в центр к пятаку и бросил точно в верхний угол. Грубец на этот выстрел не среагировал.

После гола сборной России было необходимо не допустить повторения предыдущих двух эпизодов и не дать чехам отыграться, а по возможности — и вовсе увеличить преимущество. С задачей-минимум подопечные Брагина долгое время справлялись, но за три минуты до конца сирены все же допустили обидную ошибку. Тимкин не успел к шайбе и сфолил на чешском форварде, схлопотав удаление. Кубалик большинство реализовал сразу же — шайба после его броска отрикошетила от защитника точно в ворота.

Все шло к овертайму, но Михаил Григоренко был категорически против дополнительной пятиминутки. Форвард «Коламбуса», у которого нынешний сезон в НХЛ сложился неудачно, за считанные секунды до финальной сирены прорвался по левому краю и мощно щелкнул точно в дальнюю «девятку». С таким шикарным броском Грубец ничего не смог поделать.

4:3 — сборная России взяла у чехов своеобразный реванш за обидное поражение в Евротуре и начала свой поход на чемпионате мира с победы.

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