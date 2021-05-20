«Вратарская позиция волнует»: эксперты перечислили проблемы сборной на старте ЧМ

«Проиграли Чехии 0:4? Ну и хорошо!»

21 мая сборная России стартует на чемпионате мира. Первым соперником команды Валерия Брагина станет Чехия, с которой россияне встречались совсем недавно на заключительном этапе Евротура. Тот матч завершился крупным поражением россиян со счетом 0:4. Однако эксперты «Газеты.Ru» убеждены, что придавать особое значение этому результату в преддверии мирового форума не нужно.

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«Все ребята, которых взяли в сборную, были на виду, нет каких-то проходных персон. Есть, скажем так, спорные — в том плане, что кому-то они нравятся, а кому-то не нравятся. Но основной вопрос в том, кому доверяет тренерский штаб, на кого надеется, в ком чувствует, что игроки смогут реализовать их концепцию.

После матчей Евротура в Чехии, где мы не очень удачно сыграли с командой хозяев, мы открываем чемпионат мира игрой с ними же. И это вызывает определенный интерес и ажиотаж, потому что проигрывать дважды одному и тому же сопернику в течение двух недель негоже. Надеюсь, что ребята покажут все, что они могут, проведут работу над ошибками, учтут моменты, которые привели к неудачной игре.

Тренеры внесут определенные коррективы, потому что уже отступать некуда. Уверен, что задачу выхода в плей-офф мы решим, но основные соперники будут все равно все те же — североамериканцы и скандинавы. Может быть, ввяжутся в борьбу швейцарцы, немцы», — считает заслуженный тренер России Владимир Плющев.

Виталий Прохоров и Андрей Сафронов солидарны во мнении, что игры Евротура стали подготовкой к матчам мирового первенства. Чемпион Альбервилля-1992 призывает не сравнивать эти игры с чемпионатом мира.

«Исходя из моего опыта, игра одного турнира никак не соприкасается с игрой другого, официального мероприятия — по определению. Это противоположные вещи. Игры Евротура проходят в рамках подготовки к мировому первенству. Потому что на ЧМ все будет иначе, поэтому рассматривать победы и поражения в матчах Евротура стоит только как подготовку», — заверяет Прохоров.

Сафронов, в свою очередь, обратил внимание, что на Евротуре наши хоккеисты были под серьезной физической нагрузкой. К тому же, поражение от чехов ничего не решало с турнирной точки зрения.

«Ну и хорошо, мы все равно досрочно выиграли этот Евротур. Сыграли 10 матчей без поражений. Я не считаю этот матч ошибкой и плохой игрой, это лишь подготовка. Но то, что наша сборная находилась под очень приличной физической нагрузкой, было видно невооруженным глазом.

Да, игрой с чехами начинается турнир, но слабых соперников на чемпионате мира нет — это и не Белоруссия, и не Великобритания. Возможно, какие-то скептики скажут, что это вторые-третьи страны по уровню хоккея. Но я считаю, что с каждым соперником будет тяжело. Очень приятно будет посмотреть игру с чехами, думаю, что тренерский штаб сборной найдет хорошие сочетания.

Я не в курсе, как проходит тренировочный процесс, но знаю, что ребята сидели на карантине по прибытии в Ригу, только во второй половине вчерашнего дня приступили к тренировкам на льду. А так занимались, как говорят сегодня, в пандемии, через Zoom. Морально это очень тяжело, но все находятся в одинаковых условиях. Дорогу осилит идущий», — убежден Сафронов.

«Вратарская позиция волнует»

Тренерский штаб сборной России оставил два свободных места для дозаявки по ходу чемпионата мира, одно из них — вратарское. Эксперты констатировали, что эта позиция является для нашей команды проблемной. Виталий Прохоров, говоря о том, что она может быть усилена за счет голкипера из НХЛ, затруднился предположить, кто именно из игроков это может быть.

«Не знаю, кто из наших вратарей НХЛ может освободиться после первого круга. Ведь этого недостаточно, должно быть желание приехать и помочь, отсидеть в пузыре после тяжелого сезона. Поэтому не могу сказать, кто сможет помочь и будет готов это сделать. Но, конечно, надо брать первого номера любой команды из тех, кто играл в сезоне. Кто это может быть? «Вашингтон» — Самсонов? Сложно сказать, готов он или не готов», — заключил Прохоров.

Андрей Сафронов сожалеет, что никто из НХЛ не может встать в ворота сборной России уже в предстоящем матче. Вместе с тем он порадовался, что наша страна представлена в заокеанской лиге очень большим количеством вратарей. До той поры, пока никто из них не может прилететь в Ригу, команда должна оказывать поддержку и помощь молодым голкиперам, которые начнут мировое первенство.

«Вратарская проблема, конечно, есть. Но, положа руку на сердце, очень жалко, что мы не можем использовать опыт и пригласить прямо на завтрашнюю игру наших больших вратарей из Национальной хоккейной лиги.

Сегодня, наверное, как никогда вратарская позиция в НХЛ представлена таким количеством россиян. Это говорит о том, что мы работаем и движемся в правильном направлении. Сегодня лучше играют не в России, а в НХЛ.

Вратарская позиция в сборной немного, откровенно говоря, волнует. Говорить о том, кто конкретно из НХЛ мог бы сейчас усилить национальную команду, очень субъективно. Вопрос, кого отпустят клубы, это долгий процесс. Надо идти с теми, кто есть. И, в первую очередь, их должны поддерживать защитники, помогать молодым ребятам, которые играют в воротах, как можно быстрее убрать нервозное состояние», — подчеркивает Сафронов.

Владимир Плющев же считает, что нет смысла рассуждать на эту тему, поскольку все решения принимает тренерский штаб. И именно на наставниках лежит ответственность за выступления команды и ее результаты.

«Тренерский штаб оставляет место для вратаря — значит, возлагает надежды на то, что получится эту позицию усилить. Мы же не будем шашками махать после того, как дело сделано. Комплектование команды остается за тренерским штабом. Это их ответственность, как они строят селекционную политику, кого с кем ставят», — констатировал Владимир Плющев.

Еще одна свободная позиция, которая может быть закрыта по ходу мирового первенства, — в нападении. Андрей Сафронов поделился мнением, возможен ли вызов в сборную Александра Овечкина, чей «Вашингтон» проигрывает в серии плей-офф НХЛ «Бостону» 1-2, а сам Овечкин крайне резко и эмоционально реагирует на неудачи.

«Когда-то московское «Динамо» в серии проигрывало «Авангарду» 1-3, и все думали, что омичи выиграют. Овечкин — мастер с большой буквы, по-другому про Сашку сказать нельзя. Человек, добившийся всего, и доказавший всем и все. То, что он фонтанирует, ругается, — в этом весь Овечкин. Он не привык проигрывать, сдаваться и готов биться до последнего патрона. Думаю, что в серии «Бостон» — «Вашингтон» еще ничего не ясно», — заключил Сафронов.