«Бесхарактерная команда»: почему Каталония не верит в «Барселону»

«Барселона» сенсационно упустила победу над скромным «Леванте», хотя вела в счете 2:0 после первого тайма благодаря голам Лионеля Месси и Педри. В начале второго тайма сине-гранатовые пропустили два гола за две минуты и позволили сопернику сравнять счет (2:2). Вскоре после этого Усман Дембеле забил третий мяч «блауграны», и казалось, что теперь-то «Леванте» сломается, но вместо этого сломалась «Барселона». На 83-й минуте Марк-Андре Тер Штеген пропустил удар в ближний угол, и матч завершился вничью (3:3).

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Подопечные Рональда Кумана набрали 76 очков и лишь на один балл обгоняют в таблице мадридский «Реал» (75), который еще не сыграл свой матч в этом туре. Что касается «Атлетико» (77), то ему «Барселона» уступает одно очко, и по итогам тура это отставание может увеличиться до четырех.

Куман уже давно твердит о каждом следующем матче как о «финале» и повторяет, что «Барселона» обязательно выиграет Ла Лигу, если одержит победу в оставшихся матчах. Однако его мотивационные речи на пресс-конференциях и в раздевалке не работают: в последних четырех встречах «блауграна» одержала только одну победу, дважды сыграла вничью и один раз проиграла, набрав из 12 возможных очков только пять.

Помимо не очень успешной работы над устойчивым моральным состоянием и мотивацией команды, Куман периодически ошибается и в своей работе на поле.

Так, в катастрофическом матче с «Леванте» нидерландец заменил в перерыве защитника Серхио Араухо, поскольку тот почувствовал некий дискомфорт, но выпустил вместо него не другого профильного защитника Оскара Мингесу, а Серхи Роберто, который изначально был хавбеком и иногда использовался на позиции латераля, но в последних матчах не оправдывал своего появления на поле.

В итоге именно с его фланга пришли голы «Леванте», так что Куман даже произвел обратную замену Роберто на 85-й минуте, но было уже поздно — счет стал 3:3.

После матча тренер затруднился ответить, что случилось с его командой во втором тайме, и не стал уверять, что абсолютно не беспокоится за свой пост наставника «Барселоны», как он делал это раньше.

«Что ментально изменилось в команде во втором тайме? Иногда невероятно трудно объяснить подобное. В первом тайме мы были хороши, действовали напористо и быстро двигали мяч, создавая моменты. Однако с начала второго тайма мы начали терять мяч, снизили интенсивность, и соперник поразил нас в некоторых эпизодах.

После этого стало сложно поменять ход событий, потому что мы позволили «Леванте» поднять голову и вернуться в матч. Соперник воспользовался этим шансом очень хорошо. Другого объяснения у меня нет.

Можно ли сказать, что мы попрощались с шансами на Ла Лигу? Ситуация стала сложнее, но все зависит от других. Мы должны были выиграть в трех последних матчах и ждать их результатов. Но теперь все стало сложнее.

Являюсь ли я главным виновником этого? Тренер всегда несет основную ответственность за результат. Я спрашивал себя «Чем мы занимались в перерыве?», поскольку мы обсуждали, что должны улучшить игру в защите и поддерживать интенсивность на прежнем уровне, однако не сделали этого. Так что я как тренер и мой штаб задеты ситуацией. Мы вели в счете 2:0, я не ожидал итоговой ничьей.

Понимаю ли я, что эта осечка ставит под сомнение мой пост в клубе? Кандидатуры тренеров всегда под сомнением. И я прекрасно понимаю, что ко мне есть вопросы.

Есть ли у меня силы закончить этот сезон и начать новый хороший проект в «Барселоне»? Это сложный вопрос, потому что сейчас мы разочарованы результатом и сами себе задаем вопрос, что же случилось. Так что сначала нам нужно принять ничью с «Леванте», что уже непросто», — заявил Куман на пресс-конференции.

Таким образом, нидерландец допускает, что будет уволен по окончании сезона, несмотря на завоеванный Кубок Испании и борьбу в Ла Лиге до последних туров, — и его предположения недалеки от истины.

По информации газеты AS, президент «Барселоны» Жоан Лапорта все еще не уверен в кандидатуре Кумана, который не является его протеже, поскольку был приглашен еще предыдущим главой клуба — Жозепом Бартомеу.

Даже победа в Кубке не заставила Лапорту официально выразить полное доверие Куману и подтвердить, что тот доработает до конца свой контракт, рассчитанный на два сезона.

Руководство «блауграны» благодарно наставнику за то, что тот взялся за «Барсу» в самый критичный момент — после вылета из Лиги чемпионов с разгромным поражением от «Баварии» (2:8) и на фоне того, что Месси открыто призывал клуб разорвать контракт с ним. Также боссы клуба ценят тот факт, что Куман не стесняется делать ставку на молодых игроков. Однако этого недостаточно.

Не всем в руководстве нравится тот стиль, который нидерландец прививает команде. К тому же его идеи не привели «Барселону» к победам в важных матчах над мощными командами.

За весь сезон сине-гранатовые смогли только один раз обыграть топ-клуб — «Ювентус» на групповом этапе Лиги чемпионов (2:0). Больше «Барселона» ни разу не обыграла «Ювентус» (которому уступила в ответной встрече со счетом 0:3), «Реал», «ПСЖ» или «Атлетико». В том числе и по этой причине руководство клуба во главе с Лапортой рассматривает вариант с началом нового проекта, для которого понадобится другой тренер.

Возможно, ситуация изменится, если «Барселона» вдруг чудом возьмет чемпионство. До конца сезона у нее остались два матча с маленькими командами — «Осасуной» (11-е место в таблице) и «Вальядолидом» (17-е, в одном балле от зоны вылета).

Впрочем, в случае с этой нестабильной командой никогда не угадаешь, сможет она набрать очки в матче с аутсайдером или нет. «Леванте» с 13-го места в таблице тоже не считался сильным соперником.

«Реалу» в это время предстоит сыграть на выезде с «Гранадой» (десятое место), «Атлетиком» из Бильбао (девятое), а также дома с «Вильярреалом» (седьмое, борется за еврокубки) — то есть с каждым туром сложность будет повышаться.

«Атлетико» в оставшихся турах примет на своем поле «Реал Сосьедад» (пятое место) и «Осасуну», а также сыграет в гостях с «Вальядолидом».

Формально самый сложный календарь у «Реала», в то время как у «Атлетико» только один заведомо сильный соперник, а у «Барселоны» — ноль. Однако в «блаугране», похоже, уже сдались.

Сам Куман признавал, что ситуация в Ла Лиге весьма осложнилась, а один из лидеров команды Серхио Бускетс высказался еще конкретнее:

«Мы в ужасном настроении, потому что это правда, теперь мы в тяжелом положении. Мы хотели оказать давление на конкурентов и стать лидерами таблицы, но этого не случилось.

Нам забивают голы очень легко. Одно заработанное очко не играет большой роли для нас, потому что эта ничья — почти приговор для «Барселоны» в Ла Лиге. Шансов мало. Все зависит от соперников, но осталось мало матчей и мало очков. Это наша вина».

В каталонских СМИ также на все лады разносят команду.

«Они выбросили Ла Лигу. «Барселона» потеряла свои хрупкие шансы завоевать титул после жалкой ничьи», — пишет Sport.

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«Они не заслужили чемпионства. «Барса» снова провалилась в тот момент, когда не имела права это делать», — пишет L'Esportiu.

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«Последняя точка. Бесхарактерная «Барселона» потеряла Ла Лигу: позволила сопернику сравнять счет, хотя уходила на перерыв, ведя 2:0. Отвратительный второй тайм разбил на осколки надежды сине-гранатовых сразиться за титул, если не вмешается чудо», — пишет Mundo Deportivo.

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Тучи сгущаются над «Барселоной» даже в родной Каталонии. Похоже, что финальная борьба за титул развернется между столичными клубами.