Не спасет даже чемпионство: «Барса» может отправить Кумана в отставку

Нидерландский специалист Рональд Куман будет уволен из каталонской «Барселоны» после текущего сезона. Об этом сообщает ESPN. Интересно, что сине-гранатовые еще не лишились шансов на победу в Ла Лиге, отставая за три тура до финиша от занимающего первое место мадридского «Атлетико» всего лишь на два очка. Но даже победа в чемпионате, по данным источника, не спасет Кумана от досрочного расторжения контракта.

Отмечается, что в совете директоров команды недовольны последними результатами «Барселоны». Каталонцы упустили возможность возглавить турнирную таблицу, сенсационно уступив скромной «Гранаде» со счетом 1:2, а затем сыграв вничью с мадридским «Атлетико». Помимо этого, «Барса» дважды за сезон проиграла «Реалу» — одному из своих самых принципиальных соперников. Много претензий предъявляется и оборонительному стилю команды, который любит использовать специалист в больших матчах.

Несмотря на слухи об отставке, тренер каталонцев уверен в том, что он будет возглавлять команду и в следующем сезоне.

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«С первого дня президент «Барселоны» выражал мне доверие. Мое будущее в клубе — это не то, о чем я должен беспокоиться. Придя в «Барселону», я заключил контракт на два года, поэтому вижу себя наставником каталонцев и в следующем сезоне. Когда сезон завершится, мы пообщаемся с президентом. Сейчас финал розыгрыша Примеры важнее моего будущего. Разговоры о возможной отставке заходят не только обо мне. Это происходит со всеми тренерами. Я не могу контролировать прессу, у всех есть свое мнение, и не мне его менять. Через две недели будет время поговорить о будущем», — передает слова Кумана Mundo Deportivo.

Слухи о том, что Куман, возглавивший «Барселону» летом 2020 года, может покинуть Каталонию, ходят уже не первый месяц.

Еще в начале весны RAC1 сообщил, что нидерландца может сменить тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета, и в его услугах якобы заинтересован новоизбранный президент команды Жоан Лапорта, который был разочарован поражением «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от французского «ПСЖ» со счетом 1:4. Утверждалось, что выбор на Артету пал из-за того, что он несколько лет работал в «Манчестер Сити» с Хосепом Гвардиолой, а значит сможет привить «блаугране» его стиль игры.

В руководстве самой «Барселоны» на подобные слухи пока никак не реагируют. Более того, боссы сине-гранатовых даже дают Куману право участвовать в обсуждении трансферных целей на грядущее лето. В частности, в новое трансферное окно состав каталонцев могут пополнить Мемфис Депай из «Лиона» и Джорджиньо Вейналдум из «Ливерпуля». Разговоры об их переезде на «Камп Ноу» идут едва ли не с самого прихода Кумана в клуб, что неудивительно, учитывая тот факт, что и тренер, и упомянутые футболисты являются соотечественниками, а также имеют опыт совместной работы в сборной Нидерландов.

Однако даже это не является гарантией того, что 58-летний специалист сохранит свою должность за собой, а потому и слухов о том, что сине-гранатовые подыскивают ему замену, предостаточно. Их недавно дополнил и бывший капитан, легенда «Барселоны» Хави, которого ранее тоже рассматривали в качестве кандидата на должность главного тренера каталонского клуба. В частности, он сообщил, что хочет видеть во главе команды тренера сборной Германии Йоахима Лева. Специалист уже объявил, что покинет Бундесманшафт после чемпионата Европы, который пройдет этим летом. Он возглавляет национальную команду с 2006 года и за неполные 15 лет трижды приводил немцев к медалям Евро и, что самое главное, к чемпионству на мундиале-2014 в Бразилии, где хозяева турнира были разгромлены со счетом 7:1.

«Лев — роскошный тренер. Он хочет блестящего и атакующего футбола, и он чемпион мира. Лев помог Германии развить другое понимание футбола, которое напоминает мне многое из того, что я знаю по сборной Испании и «Барселоне». Почему он подходит «Барселоне»? Из-за его способа понимания игры и его личности», — передает слова Хави Suddeutsche Zeitung.