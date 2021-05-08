«Реал» доволен: промах Месси может стоить «Барселоне» чемпионства

Еще в январе казалось, что интрига в борьбе за чемпионский титул в Испании мертва, однако мадридский «Атлетико» свой огромный гандикап растерял, и теперь за четыре тура до конца сезона реальных претендентов на золото оказалось сразу четверо: непосредственно «Атлетико», а также «Реал», «Барселона» и набравшая мощный ход «Севилья» Хулена Лопетеги.

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Как на заказ, кульминационный момент наступил именно на финишной прямой, где между собой сошлись «Атлетико» и «Барселона». «Матрасникам» в большой степени повезло, что на прошлой неделе каталонцы сенсационно проиграли на своем поле «Гранаде» и упустили возможной выбраться на первое место. Теперь если не все, то очень многое решалось в очной встрече на «Камп Ноу», которая имела и несколько личных историй: так и не забивший с момента перехода в «Барселону» ни одного мяча в ворота «Атлетико» Антуан Гризманн вновь вышел против своего бывшего клуба, а Луис Суарес, буквально выброшенный сине-гранатовыми за борт в августе прошлого года, мог «отблагодарить» каталонцев, отобрав у них формальные (но не математические) шансы на чемпионство.

Учитывая крайне напряженную атмосферу вокруг столь важного и определяющего матча, команды выдали настоящее шоу, в котором поделили свои роли на два тайма.

В первой половине встречи гости заставили лишившуюся по ходу встречи Серхио Бускетса «Барсу» играть на выживание. Так, Анхель Корреа едва не отметился голом после острого прострела в исполнении Марио Эрмосо: в самый последний момент Клеман Лангле в подкате сумел заблокировать, казалось, уже голевой удар форварда «Атлетико». Без передышки действовал и Марк-Андре тер Штеген, который поочередно справился с опасными выстрелами Маркоса Льоренте, Янника Карраско и Луиса Суареса, постоянно мучившего оборону сине-гранатовых. Простил каталонцев и Фелипе, который после розыгрыша углового получил мяч в штрафной «Барсы» в полном одиночестве, но отправил снаряд чуть выше ворот. Хозяева огрызнулись лишь перед самым перерывом, когда всю работу на свои плечи пришлось взвалить Лионелю Месси. Аргентинец исполнил свой классический слаломный проход, обыграв сразу нескольких соперников, вышел на ударную позицию и хитро пробил под штангу — лишь кончиками пальцев мяч смог отбить Ян Облак.

Во втором тайме «Атлетико» уже сбавил в агрессии и отдал мяч «Барселоне», что едва не сыграло с «матрасниками» злую шутку. Тотальный контроль позволил хозяевам поля все чаще и чаще подходить к воротам соперника и, соответственно, создавать момент за моментом. Жорди Альба, выжигавший левую бровку, раз за разом доставлял мяч в штрафную, и одну из таких передач мог преобразовать в голевую Илаш Мориба, но его удар заблокировал Эрмосо. Едва не ассистировал Альба и Гризманну, но у того удар из вратарской толком не получился. Невероятным образом не отблагодарил Альбу и Усман Дембеле, который откликнулся на классную подачу третьего номера «Барселоны» и, оторвавшись от опеки и выпрыгнув в стиле профессионального баскетболиста, пробил головой из убойной позиции, однако мяч пролетел над перекладиной.

В конце концов, точку мог поставить Лионель Месси, заработавший штрафной в 25-ти метрах от ворот почти по центру. А это положение, как известно, для капитана «Барселоны» сродни пенальти, который он едва не реализовал. Аргентинец мощно и технично «закрутил» мяч в направлении ближней «девятки», но снаряд пролетел в считанных сантиметрах от штанги.

В итоге драмы так и не произошло: 0:0 — «Атлетико» увез важное очко из столицы Каталонии, а «Барселона» еще сильнее кусает свои локти, вспоминая фиаско в матче с «Гранадой». Но чемпионская гонка продолжается, и теперь отличный шанс возглавить ее появился у «Реала», которому предстоит битва с «Севильей». В случае победы «сливочные» наберут 77 очков и сравняются по этому показателю с «Атлетико», но опередят своих соседей из Мадрида благодаря лучшему результату личных встреч с «матрасниками».