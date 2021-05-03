Борьба за ЛЧ продолжается: «Спартак» победил в Туле и обогнал «Локо»

После разгромного поражения «Локомотива» со счетом 1:6 на зенитовской «Газпром Арене» в воскресенье у красно-белых появилась реальная возможность вернуться на вторую строчку и обозначить свои притязания на вторую путевку в Лигу чемпионов от России. Для этого подопечным Доменико Тедеско необходимо было обыграть неуступчивый «Арсенал», который в нынешнем розыгрыше чемпионата страны ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в элите отечественного футбола.

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В прошлом туре команде под руководством Дмитрия Парфенова не удалось набрать очков, но до этого в двух подряд домашних играх «оружейники» одержали победы с общим счетом 5:0 и укрепили свое положение в подвале турнирной таблицы. Спартаковцы же отправились на единственный автобусный выезд в лиге в приподнятом после успеха в дерби над ЦСКА настроении.

До оружейной столицы России из-за дисквалификации не добрались вратарь красно-белых Александр Максименко и защитник Лукас Айртон, получившие во встрече против армейцев по желтой карточке, которые стали для них четвертой и восьмой соответственно. Также продолжают восстанавливаться от травм Зелимхан Бакаев и Павел Маслов, а вот капитан Георгий Джикия, участвовавший во всех тренировочных занятиях на прошедшей неделе, остался на скамейке запасных из предосторожности (у него была выявлена перегрузка сухожилия).

На игру против «Арсенала» Доменико Тедеско выставил такой состав: Александр Селихов; Илья Кутепов, Илья Гапонов, Самуэль Жиго, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Алекс Крал, Виктор Мозес, Джордан Ларссон, Квинси Промес, Александр Соболев.

Наш состав на матч с «Арсеналом»



Селихов в старте!

Маслов и Бакаев продолжают восстанавливаться после травм

Макси и Айртон пропускают игру из-за дисквалификации

Джикия на скамейке запасных в целях предосторожности (перегрузка сухожилия)#АрсеналСпартак — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 3, 2021

Хозяева вышли в следующем сочетании: Егор Шамов; Артем Сокол, Максим Беляев, Александр Довбня, Николай Рассказов, Юрий Ковалев, Горан Чаушич, Георги Костадинов, Эванс Кангва, Евгений Луценко, Лука Джорджевич.

Этим парням Дмитрий Парфенов доверил начать матч с первых минут pic.twitter.com/QH4JiMXroc — ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) May 3, 2021

Первые минуты игры выдались довольно спокойными — оба коллектива разведывали обстановку и пытались выявись слабые места в построении друг друга. А вот на трибунах стадиона «Арсенал» было жарко: традиционно активная и многочисленная группа болельщиков «Спартака» отправилась на выезд и из-за нехватки билетов заняла места на всех трибунах, чем вызвала недовольство местных любителей футбола. Группа фанатов тульской команды встретила чужаков недружелюбно.

Спустя 15 минут после начала поединка «Спартак» захватил инициативу и провел несколько опасных атак. После углового удара Квинси Промес отдал передачу под удар Наилю Умярову — мяч коснулся защитника «Арсенала» и попал в перекладину.

Давление гостей усиливалось и на 21-й минуте увенчалось взятием ворот Егора Шамова: Виктор Мозес трижды «выкрутил позвонки» Николаю Рассказову и элегантно направил кросс на дальний угол вратарской, где Александр Соболев кивком головы переправил мяч в пустой угол ворот — 0:1.

Гол расслабил «Спартак» — большим территориальным преимуществом во второй половине тайма завладел тульский клуб. В течение нескольких минут предупреждение получил Соболев; здорово через себя пробил Евгений Луценко (удар пришелся Кутепову в район чуть ниже спины); опасную поперечную передачу отдавал Канава, но Джорджевич так и не добрался до мяча.

Но под самый занавес тулякам все-таки удалось сравнять счет: все тот же Джорджевич направил мяч вдоль ворот Александра Селихова, и Илья Кутепов срезал его в собственные ворота, несмотря на то, что голкипер был в одиночестве и мог легко забрать мяч себе.

Вторую половину игры спартаковские фанаты встретили дымовой завесой над собственной трибуной:

Тренеры предпочли никаких изменений в перерыве не проводить, но ход встречи быстро вынудил Доменико Тедеско произвести одну перестановку — на 54-й минуте тяжелое повреждение получил Илья Кутепов, не сумевший после него покинуть поле самостоятельно. Вместо него на поле вышел Георгий Джикия, который тут же начал раздавать установки своим партнерам по команде. Слова капитана подействовали на команду благоприятно — Соболев имел два супермомента для того, чтобы вывести свою команду вперед, однако в обоих случаях форварду сборной России не хватило каких-то считанных сантиметров.

«Спартак» давил, «Арсенал» изредка выбирался в контратаки, но было очевидно, что без каких-либо системных изменений гости рано или поздно дожмут своих оппонентов и вырвут победу.

Подтверждение эти слова нашли за 15 минут до конца основного времени матча: Виктор Мозес блестяще сыграл на правом фланге и точно направил мяч прямо в ногу Джордану Ларссону, который с линии штрафной отправил мяч мимо Шамова — 1:2.

Оставшееся время команда Доменико Тедеско была ближе скорее к тому, чтобы забить третий мяч, чем пропустить второй, если не считать единственного момента, нереализованного Громыко на 85-й минуте игры.

Финальный свисток Сергея Иванова установил окончательный счет — 1:2. Эта победа позволила «Спартаку» набрать 53 очка и вернуться на вторую позицию в турнирной таблице.

Забавно, но красно-белые одержали победу во всех матчах РПЛ нынешнего сезона, в которых забивали в свои ворота.

Теперь преимущество в борьбе с «Локомотивом» за Лигу чемпионов полностью на стороне красно-белых — на их пути в двух оставшихся матчах сезона остались «Химки» и грозненский «Ахмат». У команды Марко Николича календарь сложнее: уже в эту субботу «железнодорожники» в Химках сыграют против московского «Динамо», а в последнем туре к ним в гости приедет екатеринбургский «Урал».