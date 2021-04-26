Непомнящий досрочно победил в турнире претендентов

30-летний российский гроссмейстер Ян Непомнящий, сыграв вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом в предпоследнем 13-м туре соревнования претендентов в Екатеринбурге, досрочно обеспечил себе победу в турнире. Помог ему соотечественник Александр Грищук, обыгравший основного конкурента Яна – представителя Нидерландов Аниша Гири. Перед заключительным раундом Непомнящий опережает Гири на одно очко, и при этом у него лучше дополнительные показатели (Ян выиграл мини-матч у Гири со счетом 1,5:0,5). Матч на первенство мира между претендентом Яном Непомнящим и действующим чемпионом Магнусом Карлсеном (Норвегия) пройдет с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.

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Что касается самой партии, то Ян в очередной раз сменил дебютную «подачу» и начал партию ходом королевского коня. В ответ МВЛ разыграл редкий вариант английского начала, в котором черные фианкеттируют обоих слонов, но при этом полностью отдают сопернику контроль над центром. Только победа оставляла французу теоретические шансы на первое место, однако чтобы попытаться завязать борьбу черными против топ-гроссмейстера, приходится идти на серьезные позиционные уступки.

Ян Непомнящий: «Ход 1.Nf3 очень неприятен для грюнфельдиста – я хорошо это знаю, поскольку сам люблю играть черными защиту Грюнфельда. Был разыгран один из вариантов, который я готовил дома».

Ян усилил игру белых по сравнению с недавней партией Грищук – Дубов, сыгранной онлайн, и добился ощутимого перевеса. Белые разменяли потенциально опасного слона g7, а его «коллегу» заперли на b7 и начали неспешно готовить пешечное наступление на ферзевом фланге.

Возможно, Ян действовал излишне академично, но это диктовала ему турнирная ситуация: рисковать ему никакого смысла не было. Максим при помощи жертвы пешки сумел обострить позицию. Но в тот момент, когда у черных появились некоторые шансы на перехват инициативы, французский гроссмейстер предложил Яну разменять все тяжелые фигуры – обе пары ладей и ферзей. Возникло окончание с лишней пешкой у белых, где Непомнящий мог играть на победу без всякого риска, хотя объективно позиция была близка к ничьей.

Однако на четвертом часу игры стало очевидно, у Аниш Гири дела идут из рук вон плохо и победа Александра Грищука – вопрос лишь времени. Непомнящий зафиксировал ничью с позиции силы и вскоре (когда Гири признал свое поражение) праздновал победу в турнире. Претендент-2021 пришел в пресс-центр и ответил на вопросы журналистов.

– Ян, поздравляем с победой! Какие чувства вы сейчас испытываете?

– Спасибо за поздравления. Действительно, это важная веха в моей карьере и, наверное, во всей моей жизни. А чувствую я себя сейчас крайне уставшим. Не думаю, что хотел бы когда-нибудь еще сыграть турнир, который длится больше года! Этот год прошел и в упорной подготовке, и в ожидании. Я счастлив, что выиграл: это был очень тяжелый турнир.

– Насколько велико было напряжение?

– Очень велико. Признаюсь, в первой половине турнира у меня были проблемы со сном, поэтому, в частности, я пошел на ничейный вариант с Анишем Гири. Лишь перед партией с Кириллом Алексеенко мне удалось нормально выспаться, но это не значит, что напряжение спало. Было очень тяжело расслабиться.

– Какой момент в этом турнире вы можете назвать решающим?

— Каждый тур был очень важен. На двух предыдущих турнирах претендентов (Москва-2016 и Берлин-2018, прим. ред.) я работал комментатором и понял тогда одну очень важную вещь: никогда нельзя терять голову! Лучше сделать скучную ничью, но постараться не проиграть. А не так, как играл Крамник в Берлине, когда чуть ли не все партии оказались у него результативными.

– Если бы вы выиграли сегодня у Вашье-Лаграва, то ваш рейтинг превысил бы символическую отметку 2800. Знали об этом?

– Знал, но у меня были в этом турнире другие, более важные задачи.

– Многие эксперты отмечают, что в последние годы вы вышли на новый уровень. Как вам удалось этого добиться?

– Я работал и над своей игрой, и над психологической частью. Всегда есть над чем работать. А главное – нельзя останавливаться, нужно постоянно стремиться к тому, чтобы становиться лучше.

– Можете раскрыть секрет – кто вам помогал?

– Прежде всего, хочу поблагодарить моего многолетнего тренера Владимира Поткина, который приехал со мной в Екатеринбург. Могу назвать и часть моей команды: это Ильдар Хайруллин, Никита Витюгов и Петер Леко – их помощь неоценима! Большое спасибо моему доктору и моей девушке Снежане, которые тоже поддерживали меня на месте событий.

– Магнус Карлсен считает, что 6-7 лет назад вам не удавалось добиваться серьезных результатов, поскольку вы не были в достаточной степени сконцентрированы на шахматах. Согласны с такой оценкой?

– Да. В те годы я хоть и был профессиональным шахматистом, но не относился к шахматам достаточно профессионально. Много времени проводил за компьютерными играми, за интеллектуальными играми, на футболе. А сейчас всё мое внимание сконцентрировано на шахматах.

– Вы один из немногих шахматистов, у кого положительный счет с Магнусом. Почему?

– Наверное, потому что я выиграл у него больше партий, чем он у меня! – с улыбкой подытожил Ян.

Для полноты картины расскажем коротко и об остальных партиях предпоследнего 13 тура.

Александр Грищук (Россия) – Аниш Гири (Нидерланды)

Голландский гроссмейстер, играя черными с Александром Грищуком, не стал сжигать мосты и остановил свой выбор на надежной новоиндийской защите. После размена обеих пар слонов на доске возникла спокойная позиция с небольшим, но устойчивым перевесом белых.

Александр Грищук: «Я играл дебют как террорист: терроризировал соперника ничейными продолжениями, считая, что если Аниш рискнет, то вполне может получить худшую позицию. А тогда да, будем играть! Возникший на доске вариант я анализировал вместе с Виши Анандом – пользуясь случаем, передаю ему привет! Мы играли с Виши тренировочные партии. Здесь много тонкостей, и до поры до времени Гири играл очень точно».

По словам Аниша, в своем стремлении к победе он в какой-то момент утратил чувство реальности и перестал замечать угрозы белых. В частности, он недооценил ход 25.Qe2, после которого выяснилось, что контригра черных с f7-f5, на которую они делали ставку, окажется ударом по воде. От безысходности Гири все-таки пошел на это продолжение, однако Грищук легко погасил активность соперника и добрался до его слабостей. Аниш остался без двух пешек и на 51-м ходу признал свое поражение.

В системе Алапина сицилианской защиты на доске быстро возникла позиция с симметричной пешечной структурой, где изолированные центральные пешки «d» блокировали друг друга. Чисто формально на стороне белых было минимальное преимущество, поскольку они сковали силы соперника защитой пешки d5, но других слабостей в позиции Каруаны и он мог уверенно смотреть в будущее.

В районе 23-24 ходов Ван Хао молчаливо предложил сопернику повторить ходы и разойтись по домам. Однако Каруана отклонил это предложение и повел наступление вначале на ферзевом фланге, а затем и на королевском. Комментировавший партию в прямом эфире Владимир Крамник осудил это решение, сказав, что проблемы тут могут возникнуть только у черных. Однако ситуация на доске стала гораздо более напряженной, цена каждого хода заметно выросла, и китайский гроссмейстер оказался к этому не готов. Он действовать крайне неудачно, позволил фигурам соперника активизироваться, потерял ез пешки и на 42-м ходу признал свое поражение.

В свое оправдание Ван Хао сказал: «У меня не осталось энергии, и я совершенно потерял интерес к игре в этом турнире».

В ответ на защиту двух коней Кирилл Алексеенко разыграл солидную систему с d2-d3, где белые фигуры входят в игру неспеша, как бы нехотя. Дин Лижэнь избрал в ответ очень амбициозный план: вначале провел подрыв d6-d5, а затем пожертвовал центральную пешку, в качестве компенсации развив давление в центре и на королевском фланге.

В сложной фигурной борьбе белые переиграли соперника и добились перевеса. Чтобы переломить ход борьбы, китайский гроссмейстер затеял весьма рискованную операцию: он пожертвовал слона, связав фигуры соперника и угрожая матом по первой горизонтали. Алексеенко с помощью красивого тактического удара мог опровергнуть замысел Дин Лижэня и добиться подавляющего перевеса, однако задача эта была непростая, и Кирилл с ней не справился. После этого китайский гроссмейстер восстановил материальное равновесие, намертво связал коня белых и, уведя короля из-под шахов ферзя, отпраздновал победу.

Результаты 13 тура:

Непомнящий – Вашье-Лаграв ничья, Грищук – Гири 1:0, Ван Хао – Каруана 0:1, Алексеенко – Дин Лижэнь 0:1.

Положение после 13 тура:

1. Ян Непомнящий (Россия) – 8,5 очков из 13, 2. Аниш Гири (Нидерланды) – 7,5, 3-4. Максим Вашье-Лаграв (Франция), Фабиано Каруана (США) – по 7, 5. Александр Грищук (Россия) – 6,5, 6. Дин Лижэнь (Китай) – 6, 7. Ван Хао (Китай) – 5, 8. Кирилл Алексеенко (Россия) – 4,5.

27 апреля, во вторник, в заключительном 14-м туре встречаются:

Дин Лижэнь – Непомнящий, Гири – Алексеенко, Каруана – Грищук, Вашье-Лаграв – Ван Хао.