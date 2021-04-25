Без ничьих: Непомнящий сохраняет отрыв на турнире претендентов

Самый кровопролитный раунд всего турнира претендентов – все четыре партии окончились победой. До этого – максимум две. Чувствуется стремительное приближение финиша: осторожничать некогда, пора выкладывать на стол все свои козыри. Ну и, конечно, сказывается накопленная усталость – сопротивляемость при защите худших позиций определенно снизилась.

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Перед началом 12 тура на чистом первом месте шел россиянин Ян Непомнящий. На пол-очка от него отставал Аниш Гири (Нидерланды), на очко – Фабиано Каруана (США). Преследователи лидера встречались между собой и в междоусобном поединке должны были решить, кто же станет основным конкурентом Яна. Тот случай, когда ничья не устраивала ни одного из них.

Каруана начал партию ходом королевской пешки. Как и ожидалось, на доске возникла сицилианская защита, где Гири избрал хитрый порядок ходов. Он показал, что вновь готов отстаивать свою любимую систему Свешникова (она встретилась в двух предыдущих «черных» партиях Аниша – против Непомнящего и Вашье-Лаграва), но при этом хочет избежать систему Россолимо (1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5). В этой линии наиболее принципиальное продолжение приводит к сумасшедшей позиции, где белому королю при полной доске фигур приходится путешествовать по центру доски. Современная теория утверждает, что при правильной игре белые могут рассчитывать на перевес, но для этого они должны четко помнить множество сложнейших разветвленных вариантов. Очевидно, Каруана не повторял их перед партией, поскольку этот порядок ходов оказался для него неожиданным, а потому избрал менее форсированный путь.

Вскоре на доске возникла оригинальная, примерно равная позиция с шевенингенской пешечной структурой. Домашняя подготовка закончилась неожиданно быстро, началась самостоятельная творческая игра. В миттельшпиле белые, чтобы захватить центральный форпост, бросили на таран пешку «b», при этом добровольно разрушив собственную пешечную структуру на ферзевом фланге. Водрузив коня на d5, Каруана очень оптимистично оценивал свои шансы – его угрозы на королевском фланге выглядели нешуточными. Однако Гири недаром слывет блестящим защитником: его сильный оборонительный ход 20…Qf8! (явно предусмотренный издалека) оказался для белых неприятным сюрпризом.

В этот момент Фабиано следовало, как говориться, смирить гордыню и переключиться на борьбу за ничью, благо достичь ее было еще несложно. Но американский гроссмейстер промедлил, стал играть как-то невыразительно. Гири же прекрасно использовал свои шансы. До поры до времени он игнорировал красиво расположенного, но в действительности не слишком опасного коня d5. И добился важного стратегического плюса: разменял чернопольных слонов, обеспечив своему коню «вечную» стоянку на е5.

Вскоре черные выиграли пешку и добились подавляющего перевеса. На контрольном 40-м ходу Гири, правда, допустил неточность, но на оценку позиции она не повлияла. На 45-м ходу белые признали свое поражение.

Аниш Гири: «Конечно, без удачи черными не выиграть. Я чувствовал, что Фабиано был в восторге от своей позиции, но после 20...Qf8! он, вероятно, понял, что больше не борется за перевес. Учитывая, что он обязан был стремиться к победе, это стало для него, я думаю, большим разочарованием».

Аниш Гири одерживает вторую победу подряд и уже третью – во втором круге. Блестящий результат! Однако догнать Непомнящего он не сумел: в затяжной борьбе лидер одолел-таки Ван Хао и сохранил за собой чистое первое место.

Честно говоря, после дебюта этот результат казался маловероятным. Ян Непомнящий вновь продемонстрировал свою приверженность «стратегии надежности», избрав русскую партию, которую ранее применял нечасто. Дебют надежный, но, как говорится, «на отбой». В ответ Ван Хао избрал внешне непритязательный план с ранним разменом ферзей. Однако большой знаток этого (да и большинства других) дебюта Владимир Крамник, комментировавший 12-й тур в прямом эфире, объяснил, что «скромность» эта обманчива: черные должны играть достаточно точно, чтобы не столкнуться с проблемами.

После партии Ян рассказывал журналистам, что не слишком хорошо чувствовал тонкости позиции и получил «похуже», хотя со стороны казалось, что ситуация прямо противоположная. Уже после 10-го хода черных Ван Хао стал подолгу задумываться, но никаких реальных проблем не создал. Тогда как Ян продолжал играть очень быстро, гармонично расположил свои фигуры и добился весьма перспективной позиции.

Чтобы избежать пассивной защиты, Ван Хао осуществил пешечный прорыв на ферзевом фланге, который привел к многочисленным разменам. Несмотря на это, добиться полного равенства белые не смогли. К тому же на 39-м ходу они допустили серьезную неточность, после которой их король и конь оказались отрезанными по первой горизонтали.

Ван Хао: «В какой-то момент я уже не мог ничего посчитать, после контроля играл как шахматист с рейтингом 2200».

На доске оставалось не так много материала, и благодаря сильной далеко продвинутой проходной белые вполне могли рассчитывать на ничью. Однако Ян продолжал изобретательно выискивать шансы на победу. В непростой позиции Ван Хао защищался не лучшим образом, и вскоре его положение стало безнадежным. На 59-м ходу белые признали свое поражение.

В двух других партиях победу праздновали белые, причем оба раза – во многом благодаря удачной дебютной подготовке.

В поединке Вашье-Лаграв – Алексеенко молодой российский гроссмейстер попытался удивить соперника, разыграв новый для себя дебют – защиту Каро-Канн. Максим преподнес ответный сюрприз, избрав острую систему с 3.f3, которая у него почти не встречалась. Правда, он применял ее на январском супертурнире в Вейк-ан-Зее, но тогда это выглядело как попытка «замаскироваться», не раскрывать главные дебютные секреты перед турниром претендентов.

Кирилл сыграл очень амбициозно, однако, по собственному признанию, перепутал несколько вариантов, и уже к 10-му ходу позиция черных выглядела крайне подозрительно. Вашье-Лаграв предложил жертву центральной пешки, взятие которой позволяло белым начать прямую атаку на короля по открытым линиям.

МВЛ: «Здесь много очень сложных вариантов; я не помнил всё в деталях, но помнил достаточно для того, чтобы добиться перевеса».

Алексеенко жертву отклонил и вскоре вынужден был перейти в бесперспективный эндшпиль, в котором на стороне белых было преимущество двух слонов, активное расположение фигур и подвижный пешечный центр. Черным, чтобы завершить развитие, пришлось отдать пешку, компенсация за которую была явно недостаточной.

На стадии реализации Максим Вашье-Лаграв методично усиливал позицию, стараясь не предоставить своему изобретательному противнику ни одного тактического шанса, и уверенно справился с этой задачей.

В партии Дин Лижэнь – Грищук гроссмейстеры разыграли один из вариантов ферзевого гамбита, который ровно 10 лет назад Александр сам пытался пробивать белыми во время претендентских матчей в Казани против Левона Ароняна и Владимира Крамника. Очевидно, Грищук изучил во всех деталях этот несколько пассивный за черных, но чрезвычайно крепкий вариант, и стал играть его за оба цвета.

«Забросив» одного из своих слонов в неприятельский лагерь и подкрепив его с двух сторон пешками, черные временно выиграли борьбу за единственную открытую вертикаль на доске, однако полностью уравнять игру не смогли. Белые надвинули крайнюю пешку до h5, разменяли обе пары ладей и направили коня на е5, добившись большого пространственного перевеса по всей доске.

Дела черных становились все хуже и хуже. Уже в тяжелой позиции Грищук попытался «замутить воду», пожертвовав две пешки, но Дин Лижэнь уверенно погасил контригру соперника и добился победы.

Результаты 12 тура:

Вашье-Лаграв – Алексеенко 1:0, Каруана – Гири 0:1, Дин Лижэнь – Грищук 1:0, Ван Хао – Непомнящий 0:1.

Положение после 12 тура:

1. Ян Непомнящий (Россия) – 8 очков из 12, 2. Аниш Гири (Нидерланды) – 7,5, 3. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 6,5, 4. Фабиано Каруана (США) – 6, 5. Александр Грищук (Россия) – 5,5, 6-7. Ван Хао, Дин Лижэнь (оба – Китай) – по 5, 8. Кирилл Алексеенко (Россия) – 4,5.

25 апреля, в воскресенье, на турнире выходной день.

26 апреля, в понедельник, в предпоследнем 13-м туре встречаются:

Ван Хао – Каруана, Непомнящий – Вашье-Лаграв, Алексеенко – Дин Лижэнь, Грищук – Гири.