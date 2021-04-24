Третье чемпионство подряд: что нужно «Зениту» для победы в РПЛ

27-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) не принес особых сюрпризов болельщикам петербургского «Зенита». В домашнем матче подопечные Сергея Семака весьма уверенно – со счетом 6:0 – обыграли аутсайдера лиги волгоградский «Ротор».

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На первый гол петербургский клуб сподобился только в компенсированное к первому тайму время — мяч в свои ворота срезал Соломон Кверквелия. Но уже во второй половине встречи петербуржцы устроили голевую феерию: по разу отличились Малком, Андрей Мостовой, Артем Дзюба, Александр Ерохин и Алексей Сутормин. Победа получилась весьма яркой и приблизила «Зенит» к третьему подряд чемпионству в России.

Для того, чтобы поднять над головой трофей, «Зениту» может быть достаточно всего одного шага, который команда может сделать уже 2 мая в поединке против столичного «Локомотива».

«Железнодорожники» свой матч 27-го тура национального первенства также выиграли: на выезде подопечным Марко Николича покорился другой аутсайдер чемпионата — «Тамбов». Таким образом, теперь, чтобы оформить досрочное чемпионство, «Зениту» в матче против «Локомотива» на домашнем стадионе необходимо будет одержать победу и забирать чемпионские три очка.

Первый матч нынешнего сезона, который состоялся в Москве, завершился ничейным результатом – мячей команды не забили. И перед решающей битвой сезона расклад выходит следующим: разница между командами составляет шесть очков. Побед в чемпионате у «Зенита» больше на одну (17 против 16), разность забитых и пропущенных мячей тоже играет на руку петербуржцам – 41 против 14.

Однако возможность того, что «Зенит» оступится в этом поединке исключать тоже не стоит. «Локомотив» в 2021 году набрал серьезный ход и не проиграл еще ни одного поединка.

Ели хозяева на своем поле все же потеряют очки, сыграв вничью, или же «Локомотив» одержит победу и сократит отставание до трех баллов, то на помощь может прийти дальнейшее расписание чемпионата России. «Зенит» находится в более выгодной позиции, чем «железнодорожники». Календарь у петербургского клуба легче, чем у столичной команды — в 29-м туре игра с «Уфой», а завершают сезон подопечные Семака поединком с «Тамбовом». Оба матча выездные, но соперники для лидера РПЛ совершенно не серьезные – обе команды находятся внизу турнирной таблицы. У «Локомотива» ситуация же совершенно иная – мало того, что в 29-м туре предстоит игра с московским «Динамо», которое на сегодняшний момент еще может продолжить борьбу за Лигу чемпионов, так и перед встречей с «Уралом» в последнем туре красно-зеленые проведут на одну игру больше, встретившись с самарскими «Крыльями Советов» в финале Кубка России.

Наставник «Зенита» Семак, отвечая на вопросы журналистов о том, насколько важно завоевать чемпионство именно в поединке с «Локомотивом», отметил, что лично для него это не принципиально.

«Главное – выиграть, неважно где. Думаем только о следующей игре. Нужно постараться ее выиграть», — заявил он.

При этом матч 27-го тура еще предстоит провести московскому «Спартаку», у которого в активе 47 очков. 25 апреля красно-белые сразятся с другим столичным клубом – ЦСКА, у которого в турнирной таблице на один балл меньше. В этой же компании расположились «Динамо» (46 очков) и казанский «Рубин» (46 баллов). Рассуждать о том, что кто-то из этих команд может попытаться бороться за чемпионство – бессмысленно, однако они могут навязать борьбу «Локомотиву» за Лигу чемпионов – в этом сезоне из-за падения в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в главный европейских турнир попадут только два российских клуба.