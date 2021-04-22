«Мне повезло»: как Непомнящий сохранил лидерство на турнире претендентов

В первых двух турах после возобновления турнира претендентов Ян Непомнящий выглядел несколько скованным. Он всегда славился своей легкостью в принятии решений, тратил порой на партию полчаса-час из отведенных двух, тогда как соперники при этом мучились в цейтноте. Конечно, подобная легкость приводила иногда (к счастью, не так уж часто) к легковесности, но это неизбежная обратная сторона медали. В победном для себя Суперфинале чемпионата России, который проходил в декабре прошлого года в Москве, Ян действовал как раз в такой привычной для болельщиков манере. А в Екатеринбурге-2021 вдруг заиграл подчеркнуто солидно. Осторожно. И, главное, медленно.

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Что это – бремя ответственности? Близость высокой цели сковывает творческие порывы? Третий тур, в котором Непомнящему противостоял молодой соотечественник Кирилл Алексеенко, должен был прояснить ситуацию. Белые фигуры, не самый пока еще опасный противник: когда еще идти ва-банк, если не сейчас? Либо взорвать очередную дебютную бомбу, изготовленную тренерским штабом под руководством хитроумного Владимира Поткина. Но бомба пока не понадобилась: Яну помогли психология и эффект предвидения.

У Непомнящего, как и у большинства топ-игроков, очень широкий дебютный репертуар. Он может сыграть на первом ходу и е4, и d4, и Nf3, и даже b3. Самая важная задача в этом случае – угадать, что соперник будет готовить в последнюю очередь, что окажется для него наиболее неприятным. Сыграв 1.с2-с4, Ян попал в яблочко: выяснилось, что Кирилл не слишком глубоко знаком с тонкостями этой системы. Формально на доске было разыграно английское начало, а неофициально возникшая схема называется «полу-каталон». Как и в классическом каталонском начале, белые также фианкеттировали своего королевского слона; отличие же заключалось в том, что их пешка «d» задержалась на исходной позиции, сохраняя возможность отправиться как на d4, так и на d3.

Вроде бы, предстояла вязкая позиционная борьба на дистанции, но это видимое спокойствие оказалось ложным. Как признался после партии Кирилл, он не очень хорошо помнил возникший вариант, а он таил в себе немало подводных камней. Неторопливое развитие королевского слона на 8-м ходу стало серьезной неточностью. Вместо этого следовало срочно позаботиться о слоне ферзевом: пойти 8…Qc7 с идеей поставить пешку на b6 и вывести этого слона на b7. Основная задача черных, о чем забыл Алексеенко, заключалась в том, чтобы как можно скорее завершить развитие ферзевого фланга, попавшего под давлением слона g2.

Белые быстро организовали подрыв d2-d4 и получили очень выгодную для себя редакцию каталонского начала. Играть им было легко и приятно: знай себе выводи фигуры по центру, на ударные позиции. Черным же, чтобы закончить развитие, пришлось пойти на серьезные уступки: разменять незадачливого слона с8 на коня, при этом непоправимо ослабив в своем лагере белые поля.

Как мы уже отмечали, Кирилл Алексеенко – очень изобретательный шахматист, который прекрасно чувствует динамику фигур, но тут нашла коса на камень: все попытки черных «подкрутить» позицию Непомнящий пресекал в зародыше. Он методично наращивал давление и одержал столь важную для себя победу.

Ян Непомнящий: «Чисто оптически могло показаться, что это была очень легкая для меня партия, но на самом деле это, конечно, не так. Думаю, мне повезло, что в дебюте Кирилл быстро попал в незнакомую ему позицию. На мой взгляд, у всех нас здесь семь решающих партий. Семь решающих партий подряд. Конечно, лучше иметь +3, чем +1 или что-то в этом роде, но пока рано делать какие-либо выводы».

Три остальные партии завершились вничью; рассказ о них начнем с междоусобного поединка двух преследователей лидера.

Максим Вашье-Лаграв с дебюта набросился на Аниша Гири, но не сумел пробить глубоко эшелонированную оборону. Второй раз за три дня голландскому гроссмейстеру пришлось отстаивать рубежи черных в системе Свешникова сицилианской защиты (в России ее называют еще челябинским вариантом). Максим избрал популярный в последнее время план с 7.Nd5, который проходил проверку, в частности, в последнем матче на первенство мира между Фабиано Каруаной и Магнусом Карлсеном, Лондон 2018. Чемпион мира после размена на d5 отходил конем на е7 (как и апологет варианта Евгений Свешников), что ведет к обоюдоострым позициям; Гири же остановил свой выбор на более спокойном отступлении 8…Nb8.

Естественно, французский гроссмейстер пришел на партию не с пустыми руками: он немедленно осуществил прорыв с2-с4-с5, который еще лет 5 назад считался безобидным для черных, однако современные компьютерные программы заставили взглянуть на этот план по-новому. Гири, по его словам, не смог в деталях вспомнить свой анализ и потому столкнулся с определенными трудностями. Впрочем, Аниш недаром славится своим упорством в защите: пожертвовав пешку, он надежно заблокировал опасную проходную белых и получил неплохую встречную игру. Вскоре черные сумели расчистить большую диагональ для своего слона; последовали массовые размены, и сразу по достижении 40-го хода соперники согласились на ничью.

Еще один «преследователь» американец Фабиано Каруана в так называемом «анти-маршалловском» варианте испанской партии осуществил позиционную жертву пешки, развив давление на ферзевый фланг Дин Лижэня. Позиция белых выглядела весьма перспективно, но когда дело дошло до стычек в центре, Каруана где-то просчитался и оказался в роли защищающейся стороны: у Дин Лижэня образовалась хоть и сдвоенная, но лишняя пешка.

Чтобы не переходить в пассивную оборону, Каруана смело надвинул пешки от короля и вызвал кризис. Вскоре начались массовые размены фигур, сопровождавшиеся взаимным истреблением слабых пешек. В возникшем окончании с ладьями и конями у черных, казалось, еще оставались возможности игры на победу, однако Дин Лижэнь, очевидно, посчитал их недостаточными и согласился на ничью.

А украшением шахматного вечера в столице Урала стал, безусловно, поединок Ван Хао – Александр Грищук. Российский гроссмейстер поведал на пресс-конференции: «Вчера вечером я смотрел стрим с участием Владимира Крамника и Евгения Бареева. Рассуждая о 10-м туре, они пришли к выводу, что партия Ван Хао – Грищук будет самой неинтересной. Не знаю, изменили они свое мнение или нет».

Партия держала зрителей в напряжении буквально с первого до последнего хода. Соперники разыграли старинную систему французской защиты, которую применял еще в конце XIX века первый чемпион мира Вильгельм Стейниц. Идея белых заключается в том, чтобы намертво «зацементировать» свою пешечную цепь в центре, но при этом они немного отстают в развитии.

Первая критическая позиция возникла после 11-го хода белых. Черные обязаны были вызвать немедленный кризис, поскольку иначе белые, завершив развитие, добились бы устойчивого перевеса. Грищук знал, что ход 11.Qd2 – вместо основного теоретического продолжения 11.Qb3 – неопасен для черных, но не мог вспомнить, как тут надо играть. Ван Хао же признался, что попросту перепутал подготовку и на самом деле готовил другую линию. В итоге Александр задумался на целых 72 минуты («Это не тот рекорд, которым надо гордиться», – резюмировал россиянин), чтобы рассчитать за доской потенциально возможные осложнения. Во время пресс-конференции Ван Хао не мог скрыть улыбки восхищения, когда смотрел длинные эффектные варианты, посчитанные соперником.

Итак, на ход 11…cxd4 Грищук потратил 72 минуты. Трудно назвать такой подход рациональным, но Грищук – выдающийся шахматист, он всегда идет своим путем. Наверное, минут 70 из 72-х Александр изучал объективно сильнейший ответ 12.Ncxd4. А Ван Хао, продумав минут 10, сыграл 12.Nfxd4. Этот ход намного хуже, после него черные могли добиться преимущества, но Александру банально не хватило времени, чтобы разобраться в новой ситуации. Он сыграл менее амбициозно, и белые вновь завладели инициативой.

Второй критический момент возник на 21-м ходу, когда Ван Хао в азарте борьбы пожертвовал ферзя за две легкие фигуры, рассчитывая добраться до неприятельского короля. «Тут было очень много ловушек, и некоторые из них могли сработать», – рассказал о своих опасениях Грищук. В остром цейтноте он предпочел вернуть лишний материал, чтобы обезопасить своего короля. Когда дым рассеялся и первый контроль оказался пройден, на доске стояла ничейная крепость.

Результаты 10 тура:

Непомнящий – Алексеенко 1:0, Вашье-Лаграв – Гири, Каруана – Дин Лижэнь, Ван Хао – Грищук – ничьи.

Положение после 10 тура:

1. Ян Непомнящий (Россия) – 6,5 очков из 10, 2-4. Аниш Гири (Нидерланды), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Фабиано Каруана (США) – по 5,5, 5-6. Ван Хао (Китай), Александр Грищук (Россия) – по 4,5, 7-8. Кирилл Алексеенко (Россия), Дин Лижэнь (Китай) – по 4.

22 апреля, в четверг, на турнире выходной день.

23 апреля, в пятницу, в 11-м туре встречаются:

Непомнящий – Каруана, Алексеенко – Ван Хао, Грищук – Вашье-Лаграв, Гири – Дин Лижэнь.