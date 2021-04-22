«Это просто травля»: арбитр Вилков заговорил после отстранения

Нижегородский арбитр Михаил Вилков выступил с заявлением после того, как был пожизненно отстранен от судейской работы. Такое решение было принято из-за неудовлетворительной работы специалиста на матчах чемпионата России. Об этом объявил лично глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц. Последней игрой, которую Вилков обслужил в качестве главного арбитра, стал матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и «Ростовом». Поединок завершился уверенной победой «железнодорожников», а работа судейской бригады вызвала много вопросов, которые были рассмотрены в экспертно-судейской комиссии.

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После этого отстранение Вилкова в отношении арбитра последовала лавина критики. В частности, его обвиняли в необъективность на игре «Локо» и «Ростова» и называли «продажным». Сам судья считает, что сейчас подвергается самой настоящей травле.

«Только ленивая собака не высказалась в мой адрес за последние три дня. Если вам от этого станет легче, то вы можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от всех остальных судей!

Дайте пацанам поработать спокойно. То, что сейчас происходит, — это невыносимо. Это просто травля!»

— приводит слова Вилкова «Чемпионат.com».

Арбитр заявил, что судья является только лишь одним из участников матча, который точно так же может совершить ошибку, как сами футболисты, тренерский штаб или даже президенты клубов. Вилков подчеркнул, что будет только рад, если его отстранение послужит развитию работы арбитров в России, а дату матча «Локомотив» — «Ростов» он предложил считать «днем выздоровления судейства».

«Я вам клянусь, никакой предвзятости не было: судил то, что видел, одинаково относился к обеим командам на поле. Все моменты объясню позже — после того, как встречусь с Ашотом Рафаиловичем»,

— признался арбитр.

После того как Хачатурянц лично объявил об отстранении Вилкова, целый ряд клубов Российской премьер-лиги высказались в поддержку главы судейского комитета. Заявления выпустили «Ростов», ЦСКА, «Спартак», «Рубин», «Ахмат», «Урал», «Сочи», «Химки», «Уфа». Примечательно, что подобным сообщением не отметился «Зенит», лидер турнирной таблицы. Здесь стоит отметить, что Вилкова часто называли «судьей «Зенита».

Арбитр рассказал о своем желании лично встретиться с Хачатурянцем, однако отметил, что не будет его просить изменить свое решение, только хочет услышать его лично. Также он подчеркнул, что является старостой арбитров чемпионата России и намерен поговорить «о судьях, насущных делах и ситуации с судейством в целом».

«Удивлен ли поддержкой клубов Хачатурянца? А они что ли должны были поддержать Вилкова? Кто такой Вилков и кто такой Хачатурянц. Не осуждаю клубы и их решение. Это их право. Мне выразили поддержку люди из многих клубов, коллеги и даже корреспонденты. У всех своя жизнь, свое мнение. Никого не осуждаю», — заключил он.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, комментируя пожизненное отстранение Вилкова, заявил, что с этим «опоздали лет на десять», потому что арбитр часто совершал достаточно серьезные и грубые ошибки, которых избегали другие судьи, работавшие на матчах Российской премьер-лиги.

«С отстранением Вилкова опоздали лет на десять. Настоящего поджопника он заслужил года три назад. Так, чтобы его убрали с концами и навсегда с ним распрощались. Чудеса, которые вытворял Вилков, никто не делал. Не скажу, что он хуже всех. Но он всегда как-то все исполнял это цинично. Слышал в кулуарах, что и в этот раз он рассчитывал, что его прикроет инспектор», — приводит слова Червиченко «РБ-Спорт».

Бывший футболист сборной России Роман Широков посчитал, что простого отстранения Вилкова от работы арбитром мало, потому что он может пойти учить других людей, что в итоге приведет к тому, что появится поколение безграмотных в правилах рефери.

«Он мне никогда не нравился. Но то, что устроил в последнем матче, «Локомотив» — «Ростов» — перебор. Отстранить — это еще мягко. Он же пойдет кого-то учить, курсы создаст, и мы получим «вторых Вилковых». Он очень плохо судит. Отсудил безобразно и ключевые моменты — против «Ростова». Понятно, что «Ростов» сам проиграл в первые десять минут, но потом команда вернулась в игру», — цитирует Широкова «РБ-Спорт».

Члены экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча «Локомотива» и «Ростова» единогласно признали, что Вилков допустил две грубые ошибки в пользу «железнодорожников»

— показал желтую карточку полузащитнику «Ростова» Армину Гиговичу, которая стала для него второй в матче и привела к удалению, а также назначил пенальти в ворота команды Валерия Карпина.