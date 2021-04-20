Второй после Малкома: «Зенит» интересуется игроком «Барселоны»

Итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter рассказал о том, что петербургский «Зенит» заинтересован в услугах защитника каталонской «Барселоны» Самуэля Юмтити.

Zenit St Peterburg are interested in signing Samuel Umtiti. Barcelona are open to sell him, it's up to the player who also has offers from other clubs in Europe. Negotiations on. #FCB #Zenit @MatteMoretto — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2021

Впрочем, по информации источника, сейчас футболист не настроен переезжать в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и ждет предложений от других европейских команд. Однако представители сине-бело-голубых продолжают следить за ситуацией и рассчитывают уговорить француза на переход.

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Также, как пишет Романо, Юмтити в своих рядах хотят видеть английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Руководство «Барселоны» не рассчитывает на защитника и было готово отпустить игрока в другой клуб еще в последние два трансферных окна.

Слухи об уходе Юмтити из «Барсы» появились еще в сентябре 2020 года. Тогда активно циркулировала информация о том, что игрок может перейти во французский «Лион», воспитанником которого он является и где играл до переезда в каталонский гранд.

»Самуэль не хочет покидать «Барсу» в этом году. Однако, принимая во внимание желание клуба внести изменения, может возникнуть необходимость изучить альтернативы в соответствии с желаниями футболиста. Слухи о трансфере в «Лион»? Это, безусловно, хорошо, но, к сожалению, у такого развития событий мало шансов», — говорил тогда брат и агент защитника Янник Юмтити.

В текущем сезоне француз провел за сине-гранатовых в Ла Лиге лишь пять матчей, отметившись только желтой карточкой в игре с «Осасуной», которая прошла 6 марта. Столь малое количество выходов на поле в сезоне можно объяснить постоянными травмами игрока. В 2020 году он был недоступен по состоянию здоровья 209 дней (26 из них из-за коронавируса).

Из сильных сторон защитника можно выделить перехваты и точный первый мяч, но слабая борьба в воздухе и высокая травматичность француза может отпугнуть потенциальных покупателей.

В случае перехода Юмтити в «Зенит» же он станет вторым футболистом, который переехал из «Барсы» в клуб с берегов Невы. Также за команду Сергея Семака играет бразилец Малком, с 2018 по 2019 год выступавший на «Камп Ноу». Хавбек провел в текущем сезоне 21 матч, отметившись одним точным ударом. Дорогой трансфер называют одной из худших покупок петербуржцев за последнее время.

Стоить отметить, что сейчас петербуржцы не испытывают явных проблем в обороне. В Российской премьер-лиги (РПЛ) команда пропустила 24 мяча в 26 матчах, что является лучшим показателем турнира, а в защите уверенно играют Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос и Деян Ловрен, приехавший прошлым летом из «Ливерпуля».

Интересно и то, что к переходу в «Зенит» Юмтити может подтолкнуть создание европейской Суперлиги. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) твердо намерены запретить футболистам, представляющие клубы нового турнира, выступать за национальные сборные. Если ФИФА и УЕФА пойдут до конца, то за бортом сборной Франции могут остаться защитники Клеман Лангле («Барселона»), Курт Зума («Челси») и Ферлан Менди (»Реал Мадрид»). К этому списку еще могут добавиться футболисты мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар и Люка Эрнандес, если, конечно, немецкий клуб соблазниться на предложение боссов Суперлиги. Сейчас Юмтити не попадает в состав «трехцветных», но исключение этих футболистов наверняка откроет ему путь в команду Дидье Дешама уже в ближайшем июне, когда будет проходить перенесенный с прошлого года чемпионат Европы.

Юмтити является воспитанником французского «Лиона». Всего за «ткачей» 170 матчей, забив пять мячей. В 2016 году он перешел в каталонскую «Барселону» за €25 млн. С сине-гранатовыми он стал двукратным чемпионом Ла Лиги, дважды брал Кубок Короля.

В 2018 году он вместе с французской сборной выиграл звание чемпиона мира, выступая за основу национальной команды.

Контракт Юмтити с «Барсой» рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в €10 млн.