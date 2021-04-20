«Ничего не знали»: игроки и тренеры АПЛ возмущены Суперлигой

О решении создать европейскую Суперлигу было объявлено в ночь с 18 на 19 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальные лиги пригрозили командам, которые хотят войти в новый турнир, серьезными санкциями вплоть до исключения из турниров, а фанаты вышли на улицы городов с протестами. Более того, позднее стало известно, что идею о создании нового турнира не поддерживают даже в самих клубах-организаторах.

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Итак, о создании Суперлиги объявили топ-клубы Англии, Италии и Испании: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», лондонские «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур», каталонская «Барселона», мадридские «Реал» и «Атлетико», «Интер», «Милан» и туринский «Ювентус». К этим командам еще могут присоединиться «Бавария», «Боруссия» и «ПСЖ».

В день после объявления о создании Суперлиги матч Английской премьер-лиги (АПЛ) проводил «Ливерпуль», который стал одним из инициаторов нового турнира. В матче 32-го тура национального первенства команда сражалась с «Лидс Юнайтед»,

чьи футболисты на разминку вышли в футболках с надписью «Заслужите это» и логотипом Лиги чемпионов.

Одной из основных причин создания Суперлиги назывался как раз-таки финансовый фактор, связанный с Лигой чемпионов. Некоторым английским клубам не гарантировалось попадание в престижный европейский турнир, потому что для этого необходимо финишировать в топ-4 национального первенства. «Ливерпуль» пока идет на шестой позиции. При этом в Суперлиге клубы, которые основали турнир, могут выступать ежегодно, получать выплаты вне зависимости от результатов и не бояться вылететь.

Перед стартом игры, которая в итоге завершилась ничьей – 1:1, над стадионом «Элланд Роуд» пролетел самолет с растяжкой. На ней текст, призывающий отказаться от Суперлиги — «Скажите «нет» Суперлиге».

Fans burned a Liverpool shirt outside Elland Road as a plane flew past with the message #saynotosuperleague pic.twitter.com/7I1OvDAD4Y — ESPN FC (@ESPNFC) April 19, 2021

После матча на пресс-конференции главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не смог обойти эту тему стороной, однако признался, что он прекрасно понимает возмущение людей. Также специалист заявил, что ни он, ни его футболисты ничего не знали и не были вовлечены в этот процесс.

«Я уже столько всего сказал. Мы не участвовали в процессе. Мы команда и с гордостью носим форму клуба. Кто-то принял решение между владельцами в мировом футболе, и мы не знаем, почему. Мы лицо клуба и приехали сюда, а фанаты «Лидса» кричали на нас так, как будто мы приняли решение, но это не так. Клуб больше, чем все мы, нам не нужно забывать об этом. Я не забываю, поэтому принимаю критику за все, за что несу ответственность, но команда не участвовала в этом процессе, и я тоже», — отметил Клопп.

Недовольство выразил и игрок «Ливерпуля» — полузащитник Джеймс Милнер. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы этот турнир был создан, а также отметил, что команде было сложно готовиться к поединку против «Лидса» под таким давлением, что и привело к упущенной победе – «Лидс» сумел сравнять на 87-й минуте.

«Мне это не нравится. Я не хочу, чтобы это случилось. Почему? Те же причины, что и у тех, кто высказывался на эту тему в течение последнего дня. Очевидно, что нам было сложно готовиться к игре, но я могу только представить, что было сказано по этому поводу, и я, вероятно, согласен с большей частью сказанного», — цитирует Милнера Sky Sports.

Недовольны остались и в другом клубе Английской премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед». По информации СМИ, футболисты «красных дьяволов» оказались достаточно серьезно возмущены тем, что клуб принял решение об участии в Суперлиге. Также недовольство было вызвано тем, что заявление было сделано без их ведома.

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд 19 апреля провел большую встречу с командой, где попытался успокоить футболистов, но большая часть игроков все еще осталась недовольна.