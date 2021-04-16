У Шестеркина шатаут, Панарин — лучший: россияне оторвались в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» нанесли «Нью-Джерси» третье поражение подряд. Главным героем встречи стал лучший бомбардир «синерубашечников» Артемий Панарин.

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«Рейнджерс» открыли счет уже на 47-й секунде благодаря голу Джейкоба Трубы. Спустя шесть минут преимущество хозяев увеличил не отличавшийся до этого на протяжении 97 матчей американский защитник Райан Линдгрен, которому шайбу идеально под бросок покатил как раз Панарин.

NHL Video Highlight - Ryan Lindgren scores against the New Jersey Devils to make it 2-0. pic.twitter.com/W5jt9Jt2D1 — NJDevils Game Bot (@NJDevilsGameBot) April 15, 2021

Вскоре Панарин отличился уже сам. Россиянину в контратаке в касание удался сумасшедший бросок в верхний угол.

3-0 @NYRangers after one



Let's stare in awe at that Panarin goal during intermission pic.twitter.com/QAYQkhsIQ2 — Rangers on MSG (@RangersMSGN) April 15, 2021

Наконец, Панарин собственноручно и поставил точку в игре, оформив дубль и принеся «Рейнджерс» победу со счетом 4:0. Нападающий «Нью-Йорка» по итогам игры заработал показатель полезности +4 и увеличил количество набранных очков в сезоне до 46 (15+31). По показателю «очки за матч» он уступает только Конору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю.

Just tap it in. pic.twitter.com/3eGWynszwq — New York Rangers (@NYRangers) April 16, 2021

Впоследствии Панарин был признан не только лучшим хоккеистом матча, но и получил звание первой звезды игрового дня НХЛ.

«Приятно доминировать, конечно, поймали свою игру. Но все равно играем не идеально, есть много недочетов, будем работать. Игры будут серьезнее впереди, нужно чуть-чуть построже играть в обороне. Но, в принципе, все хорошо, я говорю о маленьких недочетах. И больше пасуйте на меня», — отметил Панарин по окончании встречи.

Впрочем, блистал в составе «Рейнджерс» сегодня из россиян не только Панарин. И речь идет не про форвардов Виталия Кравцова, чей первый гол в НХЛ отменили из-за офсайда, и Павла Бучневича, которые завершили встречу без результативных действий, а про вратаря Игоря Шестеркина, признанного второй звездой матча. Голкипер «синерубашечников» отразил все 16 бросков по своим воротам и оформил второй шатаут подряд (первый, кстати, тоже был против «Нью-Джерси»), став тем самым первым за 94 года новичком «Нью-Йорка», сумевшим добиться подобного результата.

NYET

NYET

NYET pic.twitter.com/OWCdZqGLfD — New York Rangers (@NYRangers) April 16, 2021

Он также вошел в десятку среди российских вратарей по играм на ноль в НХЛ.

«Очевидно, два шатаута — это здорово, но факт в том, что этого бы не произошло без партнеров. Они падают, блокируют каждый удар, «поедают» шайбы. Без них этого бы никогда не произошло», — приводит послематчевые слова Шестеркина официальный сайт НХЛ.

Two straight games.

Two straight shutouts.

One Shesty. pic.twitter.com/Egl57wcvr1 — New York Rangers (@NYRangers) April 16, 2021

«Тампа» в упорной борьбе вырвала победу (3:2) у «Флориды» в овертайме. Оставшийся на скамейке голкипер Сергей Бобровский и дебютировавший новичок «Пантерз» Никита Гусев своей команде в этот раз не помогли, чего не скажешь про уже устоявшихся лидеров «Лайтнинг».

«Котам» удалось забить первыми в гостях, но «молнии», оставшись в большинстве, счет в скором времени сравняли. Андрей Василевский выдал передачу от своих ворот на гол Алексу Киллорну.

Это третий ассист лучшего вратаря мира в нынешнем сезоне. Кроме того, он отразил 36 из 38 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

A Big Cat assist and Killer gets this one! pic.twitter.com/a8Tgzu1VD7 — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) April 16, 2021

Под конец встречи «Флорида» снова вышла вперед, а перевести в овертайм «Тампе» игру позволил гол Росса Колтона. Ассистентом в моменте выступил Михаил Сергачев, у которого 25 (2+23) очков в сезоне. Впоследствии в овертайме «Лайтнинг» потребовалось меньше минуты, чтобы Виктор Хедман забил и принес команде победу — 3:2. Важно и то, что Василевский фактически был ассистентом и в моменте с голом Хедмана, поскольку именно с его сейва началась атака «молний», но в протокол россиянин не попал.

THIS GUY pic.twitter.com/lJV6XxjW0M — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) April 16, 2021

Убойным день получился для нападающего «Далласа» Дениса Гурьянова, про которого в текущей регулярке приходится говорить не так уж часто. Его «Старз» прервали серию из двух поражений подряд, обыграв не менее дрейфующий «Коламбус» со счетом 4:1, где результативную передачу на свой счет записал Михаил Григоренко.

Гурьянов же сначала сравнял счет, забив впервые почти за месяц...

NHL Video Highlight - Denis Gurianov scores against the Columbus Blue Jackets to make it 1-1. pic.twitter.com/OBct9RsMrz — Blue Jackets Game Bot (@CBJGameBot) April 16, 2021

затем отдал голевую передачу, а еще спустя десять минут оформил дубль. У форварда теперь 23 (8+15) баллов в сезоне.

«Это, безусловно, его лучшая игра», — прокомментировал действия Гурьянова главный тренер «Старз» Рик Боунесс.

NHL Video Highlight - Denis Gurianov scores against the Columbus Blue Jackets to make it 3-1. pic.twitter.com/I0SmtJpGGk — Blue Jackets Game Bot (@CBJGameBot) April 16, 2021

Прервать длительную безголевую серию из семи матчей получилось и у Андрей Свечникова. Это случилось в победной для «Каролины» (4:1) встрече с «Нэшвиллом».

Там же Свечников отдал плюсом к голу результативную передачу, став второй звездой игры.

Svech with a beauty! Andrei Svechnikov just 14 seconds into the second period! 2-0 Carolina!#LetsGoCanes pic.twitter.com/BQzv1ElFpQ — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) April 16, 2021

«Вашингтон» неожиданно провалился в домашнем матче с «Баффало», уступив «Сэйбрз» со счетом 2:5. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов остались без очков, а единственным светлым пятном в игре «Кэпиталз» оказался классный гол защитника Дмитрия Орлова, который, правда, положение «столичных» не поправил.

If at first you don't succeed...shoot the puck again! pic.twitter.com/azlHTqSp1a — Washington Capitals (@Capitals) April 15, 2021

В других матчах дня «Торонто» потерпел третье поражение кряду, проиграв «Виннипегу» (2:5); «Айлендерс» без Ильи Сорокина, но с Семеном Варламовым уступили «Бостону» со счетом 1:4; «Питтсбург», в состав которого все еще не вернулся Евгений Малкин, со счетом 1:2 по буллитам проиграл скромной «Филадельфии»; «Детройт» с передачей Владислава Наместникова обыграл «Чикаго» (4:1) и увеличил победную серию до трех матчей.