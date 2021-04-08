«Навредили сами себе»: Мюллер объяснил поражение «Баварии» в матче с «ПСЖ»

Мюнхенская «Бавария» уступила «Пари Сен-Жермен» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 3:2 в пользу парижского клуба и стала первым домашним поражением баварской команды с ноября 2019 года.

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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после игры заявил, что доволен результатом и той самоотверженностью, которую показали футболисты французского клуба в поединке против лучшей команды Европы. Лигу чемпионов прошлого сезона выиграла именно «Бавария», а в финале турнира со счетом 1:0 мюнхенцы одолели «ПСЖ».

«Когда ты выигрываешь, всегда легче объяснять принятые решения. Всем кажется, что ты все сделал правильно. Но благодарность нужно адресовать игрокам, они главные герои этой игры. Стоит отдельно отметить их мастерство.

Сегодня было много жертвенности, но нам нужно провести еще один матч, отыграть 90 минут. Первая игра сложилась в нашу пользу, но ответная будет очень трудной. Мы это знаем»,

— подчеркнул Почеттино.

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, комментируя поражение своей команды, также заявил, что доволен качеством игры, которую показали его футболисты. По ходу матча у мюнхенцев было достаточно много опасных подходов к воротам, но игроков подвела реализация, а вот «ПСЖ» сумел забить три мяча, почти не имея моментов в поединке.

«Эта команда борется все 90 минут. Это качество, которое отличает нас от других. Игроков, способных выйти на поле, все меньше и меньше (травмирован лидер нападения «Баварии» Роберт Левандовски. — «Газета.Ru»), но мы извлекаем из ситуации максимум. Конечно, кто-то расстроен, но мы направим эту энергию на ответный матч с «ПСЖ», — пообещал тренер.

Для Флика это поражение стало первым проигрышем в Лиге чемпионов на посту тренера «Баварии». До этого его команда 15 раз обыгрывала соперников и всего единожды завершила поединок вничью.

Специалист признал, что не любит проигрывать, но его ожидания от ответной игры, которая состоится 13 апреля в Париже, остаются позитивными.

«У нас было много моментов, мы играли во впечатляющий футбол. Я не люблю проигрывать. Раз уж это приходится делать, то давайте проигрывать, играя в такой футбол. Если оценить наш матч с «ПСЖ», то можно с позитивом ждать ответной игры в Париже», — заключил Флик.

Героем матча стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Форвард оформил дубль, причем его второй гол стал победным, а Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал его лучшим игроком встречи. Сам 22-летний футболист при этом отметил, что «ПСЖ» пришлось достаточно тяжело во время матча, однако игроки не должны этого стыдиться.

«Прежде всего сегодняшний матч — это отличная командная работа. Я извлек пользу из работы каждого. При этом мы выиграли только первую часть противостояния. Нам было тяжело, но мы не должны этого стыдиться.

«ПСЖ» выглядел уверенно, и мы смогли нанести «Баварии» вред в те моменты, когда игра у нас получалась. К ответному матчу мы подойдем с такой же нацеленностью», — заверил форвард.

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер стал автором второго гола немецкого клуба (первый забил Эрик Шупо-Мотинг). Для немецкого футболиста этот мяч стал 48-м в Лиге чемпионов, и по этому показателю он догнал Златана Ибрагимовича и Андрея Шевченко. При этом лишь семь игроков забивали в главном европейском турнире больше — Криштиану Роналду (134), Лионель Месси (120), Роберт Левандовски (73), Рауль (71), Карим Бензема (70), Руд ван Нистелрой (56) и Тьерри Анри (50).

После встречи Мюллер отметил, что «Бавария» сама создала себе проблемы в этом матче.

«Мы должны были забивать намного больше. Всегда можно поговорить о пропущенных голах, но я думаю, что ни у кого не было бы никаких жалоб, если бы мы выиграли со счетом 5:3 или 6:3. Каким-то образом мы навредили сами себе. Теперь в ответном матче нам придется отыгрываться», — подытожил игрок.

Несправедливым результат матча считает и защитник мюнхенского клуба Бенжамен Павар. По его мнению, «ПСЖ» более прагматично смотрел на некоторые вещи в этом поединке, чего не хватило «Баварии». Отдельно футболист отметил игру Мбаппе, признав, что тот является отличным форвардом.

«Мы расстроены. «Бавария» заслужила победу в этом матче, мы больше контролировали мяч и чаще били по воротам. «ПСЖ» — браво. У нас есть еще ответная игра, и мы сделаем все, чтобы пройти дальше.

Мы поедем в Париж, чтобы пройти дальше. Мы концентрируемся на себе, а не на «ПСЖ». У нас есть игроки, которые могут обеспечить проход в следующий раунд. Если говорить о сегодняшней игре, то мы заслуживали победу. Я уверен, что мы сможем пройти дальше», — подытожил Павар.

Ответная игра четвертьфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.