Цель — матч против Миранчука: когда Кокорин выйдет на поле

Возвращение российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина на поле откладывается не неопределенный срок. Футболист продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения, полученного в матче 25-го тура Серии А с «Ромой» (1:2), в котором россиянин сыграл более получаса и результативными действиями не отметился. С тех пор прошел практически месяц, и все это время Кокорин находился в лазарете. 19 марта нападающий даже покинул расположение «фиалок» и отправился в Рим, где проходил курс лечения в известной клинике «Вилла Стюарт».

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Пока Кокорин обследовался и лечился в «Фиорентине», в самом клубе произошло важное изменение — пост главного тренера команды покинул Чезаре Пранделли.

Случилось это после проигранного матча против «Милана» (2:3) перед перерывом на мартовские игры национальных сборных. Решение уйти в отставку принял сам тренер, причем, как подчеркнули в клубе, свой пост 63-летний специалист оставил «не по футбольным причинам». Впрочем, фанаты «Фиорентины» все равно в очередной раз выступили с резкой критикой в адрес руководства команды из Флоренции.

Новым главным тренером «фиалок» стал Джузеппе Якини, который уже занимал соответствующую должность перед Пранделли, но был уволен в ноябре 2020-го года в связи с неудовлетворительными результатами (три поражения в семи матчах Серии А при двух победах и двух ничьих). Кокорина старый-новый наставник «Фиорентины» лично в деле еще не видел.

«Я уже провел первую встречу с игроками. Они удручены, разочарованы неудачами команды. Но мы готовы начать все сначала. У нас впереди десять важных матчей, мы полны желания выступить хорошо. Мы должны вновь открыть для себя единство и командный дух, чтобы набрать необходимые очки и остаться в Серии А. Что касается Саши Кокорина, то, надеюсь, в ближайшее время я с ним увижусь и смогу поработать», — говорил Якини.

За десять туров до конца чемпионата «Фиорентина» находится в семи очках от зоны вылета, и ей еще предстоит сыграть с «Аталантой» «Ювентусом», «Лацио» и «Наполи», которые бьются за путевки в Лигу чемпионов.

Поможет ли «фиалкам» Кокорин — большой вопрос. Перспективы сотрудничества со строгим Якини, под руководством которого выросли такие топ-форварды, как Мауро Икарди, Андреа Белотти и Пауло Дибала, также неясны.

«Честно говоря, будет сложно, меньше пространства для нападающих, потому что новый тренер обычно играет с одним нападающим, на Кокорина это может повлиять. Исходя из игры Кокорина в «Фиорентине», это не очень полезно: слишком мало поддержки, игрового времени», — отметил известный итальянский журналист и инсайдер Танкреди Палмери в интервью «Чемпионату».

Российский нападающий большую часть нынешнего сезона проводит в лазарете, а не на футбольном поле. Так было в московском «Спартаке», где форвард пропустил из-за травм вдвое больше матчей Российской премьер-лиги, чем сыграл. Среди повреждений была и травма бедра. Из-за нее Кокорин не вышел на поле в последних матчах РПЛ перед зимней паузой с «Тамбовом» (5:1), «Сочи» (0:1) и «Зенитом» (1:3), что не понравилось ни болельщикам, ни руководству красно-белых.

В конце концов, новые менеджеры московского клуба сделали все, чтобы максимально выгодно избавиться от проблемного игрока, выручив в итоге за него более €4 млн в зимнее трансферное окно.

Этот трансфер болельщики «Фиорентины» скептически воспринимали еще в день объявления перехода российского нападающего во флорентийский клуб, а со временем волна критики в отношении футболиста и руководства «фиалок» лишь увеличилась, что неудивительно при показателях Кокорина — с конца января россиянин провел за новую команду три неполных матча Серии А (суммарно — 77 минут) и результативными действиями не отметился. Из-за травмы он пропустил уже три матча чемпионата — и пропустит еще как минимум один.

Как сообщают итальянские СМИ, Кокорин уже вернулся из римской клиники и приступил к тренировкам на клубной базе «Фиорентины», но только по индивидуальной программе. Его участие в игре 30-го тура чемпионата против «Дженоа», которая пройдет 3 апреля в Генуе, исключено. Журналисты утверждают, что самый ранний срок, когда Кокорин вернется на поле, — 11 апреля. В эту дату «фиалки» примут дома «Аталанту», за которую выступает еще один российский футболист Алексей Миранчук. Но и это не является гарантированным продолжением сценария. «Спорт-Экспресс» уточняет, что травма бедра у Кокорина оказалась куда серьезнее, чем в «Фиорентине» предполагали изначально. Возможно, россиянин не успеет восстановиться и к матчу с бергамасками.