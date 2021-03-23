«Фиорентина» опозорена»: Кокорин лишился тренера

Пока в Москве активно обсуждают увольнение Виктора Гончаренко из ЦСКА и приход на его место Ивицы Олича, во Флоренции негодуют от очередных кадровых перестановок в стане «Фиорентины». Сегодня, 23 марта, пост главного тренера «фиалок» покинул Чезаре Пранделли. Как говорится в официальном заявлении клуба, решение подать в отставку принадлежит именно 63-летнему специалисту.

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«Клуб с огромным сожалением принял просьбу Пранделли об уходе. Чезаре — тренер и человек, который в течение последних месяцев отдал все свои силы, продемонстрировав свою привязанность и близость к «Фиорентине» и всей Флоренции. Вся команда и руководство «фиалок» благодарят Чезаре Пранделли и желают ему как можно скорее обрести спокойствие и энергию, чтобы добиться всего наилучшего в своей жизни», — отмечается в сообщении.

Слухи о том, что Пранделли все же покинет «Фиорентину», велись среди итальянских инсайдеров и журналистов на протяжении почти всего марта. После победного матча 27-го тура Серии А с «Беневенто» (4:1) их «подкормил» и сам тренер, заявив на пресс-конференции о том, что чувствует себя слишком уставшим и истощенным.

В конце концов, уход Пранделли был формально решенным вопросом, когда сам специалист отказался от любого общения с журналистами по итогам проигранного матча прошедшего тура чемпионата Италии с «Миланом» (2:3). Решение подать в отставку, как утверждают местные СМИ, Пранделли принял уже тогда.

В текущем сезоне «Фиорентина» под руководством именитого тренера одержала пять побед в 21-м матче Серии А, также шесть раз сыграв вничью и потерпев десять поражений. Кроме того, «фиалки» выбыли из Кубка Италии на стадии 1/8 финала. Клуб из Флоренции он возглавил в конце ноябре 2020 года, придя вместо Джузеппе Якини, уволенного тогда в связи с неудовлетворительными результатами. Примечательно, что, по сообщениям итальянских СМИ, именно Якини вновь займет пост наставника «Фиорентины» и проработает в этой должности до конца сезона.

Болельщики «фиалок» от подобных перестановок в команде откровенно негодуют. Некоторые из них даже убеждены, что клуб ждет понижение в классе — за десять туров до конца чемпионата «Фиорентина» находится в семи очках от зоны вылета и ей еще предстоит сыграть с «Аталантой» «Ювентусом», «Лацио» и «Наполи», которые вовсю бьются за путевки в Лигу чемпионов.

«Фиорентина» опозорена со всех сторон. Поздравляю всех, вылет клуба в Серию Б можно считать официальным. Чезаре, вы навсегда останетесь одним из нас!» — пишут болельщики в социальных сетях.

State disonorando la Fiorentina sotto ogni punto di vista. — Papa Luciano (@GaudericoPrimo) March 23, 2021

E' ufficiale la retrocessione in Serie B. Complimenti a tutti — Davide Vitale (@il_vito93) March 23, 2021

SEI E SARAI PER SEMPRE UNO DI NOI! pic.twitter.com/f6MEeOp6R0 — TooreViola (@TooreViola) March 23, 2021

Недовольство фанатов неудивительно, и направлено оно в основном в сторону руководства клуба. Летом 2019 года владельцем «Фиорентины» стал американский бизнесмен Рокко Коммиссо, который до этого в спортивном менеджменте опыта уже набрался, в том числе приобретя один из клубов американской футбольной лиги MLS. За все время работы он успел сменить трех тренеров, в число которых вошел и Пранделли — до него и Якини также меньше года тренировал Винченцо Монтелла.

Трюк с приглашением Пранделли был по своей сути исполнен именно для Коммиссо, ведь ни для кого не секрет, с какой любовью и теплотой относятся болельщики во Флоренции с именитому тренеру. Ранее — с 2005 по 2010 годы — Пранделли уже возглавлял «Фиорентину», и тогда команда была одной из лучших в Италии, а также регулярно выступала в еврокубках, в том числе едва не пройдя мюнхенскую «Баварию» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Но добиться положительного исхода сейчас «фиалки» не смогли, и уход Пранделли на фоне неудачных результатов команды лишь в очередной раз показал, что у Коммиссо полноценный вектор развития клуба отсутствует. Касается это работы «Фиорентины» и на трансферном рынке, которую владелец клуба доверил Даниэлю Праде, вернувшегося на пост спортивного директора флорентийцев. Именно он оформил громкую сделку с приобретением Франка Рибери. Он же поспособствовал покупке Александра Кокорина за €4,5 млн.

«Терпение фанатов, которые видят трансферы таких игроков, как Кокорин, приближается к буму, к разрыву, подобно пучку растянутых спагетти»,

— пишут итальянские СМИ о работе руководства «Фиорентины».

И это местные журналисты отмечают совсем не спроста, ведь в марте фанаты «фиалок» дали знать о своем недовольстве работой Коммиссо и его команды, когда прибыли на клубную базу и устроили там акцию протеста. Во время нее активные болельщики скандировали различные лозунги, использовали пиротехнику и взрывали петарды, а также вывесили большой баннер, текст которого гласил: «Сегодня петарды, а что будет завтра, мы не знаем. Так что будьте аккуратны!»

Кокорин также был упомянут не случайно. Еще в день, когда «Фиорентина» объявила о его трансфере, болельщики отреагировали скептически. За те два месяца, что российский форвард находится в стане «фиалок», он сыграл лишь три неполных матча, результативными действиями не отметившись.

Куда больше времени Кокорин проводит в лазарете — из-за старой мышечной травмы россиянин и вовсе отправился в римскую клинику «Вилла Стюарт», где теперь проходит курс лечения, из-за которого пропустит не один матч Серии А. Проще говоря, на помощь нападающего «Фиорентина» в важнейшем финальном отрезке сезона по сути может не рассчитывать.