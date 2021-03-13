Вопреки спорному судейству: «Спартак» переиграл «Динамо» в дерби

Менее месяца назад «Динамо» в рамках Кубка России уже принимало «Спартак» и одержало над принципиальным соперником громкую и в то же время скандальную победу. С того момента прошло не так много времени, но важных событий накопилось сполна. Подопечные Сандро Шварца, например, в чемпионате страны выиграли еще дважды и вплотную приблизились к тройке лидеров, заставив говорить о себе как о реальном претенденте не только на медали, но и даже в какой-то степени на лигочемпионское место. Красно-белые же провернули сложнейшую сделку с «Аяксом» по выкупу Квинси Промеса, а также на фоне осечек «Зенита» с ЦСКА вернулись в гонку за титулом, попутно грохнув «Краснодар» с неприличным счетом 6:1.

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В предвкушении старейшего московского дерби — не без участия третьих лиц — встреча двух принципиальных соперников еще за двое суток до матча оказалась подогрета скандальной историей.

В 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) обе команды потеряли важных игроков: один из ведущих хавбеков «Динамо» Даниил Фомин и ключевой защитник «Спартака» Самуэль Жиго получили по желтой карточке в матчах с «Тамбовом» и «Краснодаром» соответственно. Для них эти карточки стали четвертыми в сезоне, и, соответственно, на дерби футболисты были дисквалифицированы. Однако пропустил матч на «ВТБ Арене» только Жиго.

В июле прошлого года Российский футбольный союз (РФС) изменил регламент и разрешил Контрольно-дисциплинарному комитету (КДК) отменять ошибочно показанные игрокам желтые карточки, которые влекут за собой автоматический пропуск игроком матча. «Динамо» и «Спартак» этой возможностью воспользовались и подали соответствующие протесты. Одобрил КДК просьбу только бело-голубых, спартаковцам же в этом было отказано, и в итоге Фомин до матча был допущен, а Жиго — нет. В стане красно-белых это восприняли остро и обратились к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой дать объяснения по сложившейся ситуации, выразив мнение, что «подобные решения, способные оказать серьезное влияние на предстоящий матч, должны быть разъяснены максимально подробно во избежание неверных толкований и нанесения репутационного ущерба российскому футболу».

РФС на это ответил весьма оперативно, но не развернуто, просто подчеркнув, что решение по карточкам Фомина и Жиго было принято на основании материалов экспертно-судейской комиссии, которая «состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров». В «Спартаке» данным объяснением оказались не удовлетворены. В конце концов, экс-арбитр, ныне являющийся членом той самой экспертно-судейской комиссии РФС Николай Левников подчеркнул, что фол Жиго в матче с «Краснодаром» являлся очевидным для демонстрации ему желтой карточки, тогда как в случае с Фоминым арбитр матча «Динамо» — «Тамбов» допустил ошибку, наказав хавбека бело-голубых.

«Момент с Жиго не вызвал ни у кого вопросов. Он выполнял подкат сзади, причем в безрассудной манере. Он вступил в единоборство на большой скорости. Даже если он сыграл в мяч, но потом сбил соперника — это желтая карточка. Фомин, вступая в единоборство, сравнялся с соперником и, выставив ногу перед ним, сделал подножку. Это нарушение не является безрассудным и опасным для здоровья соперника. У членов комиссии была дискуссия по этому моменту. Некоторые из них говорили, что это нарушение можно квалифицировать как срыв перспективной атаки, но главный арбитр матча в протоколе записал, что желтая карточка показана за грубую игру со стороны Фомина. Комиссия принимала решение на основании этой записи. Фомин нарушил правила по неосторожности, безрассудности и грубой игры в его действиях не было», — цитировал Левникова-старшего «Чемпионат».

В итоге Фомин ожидаемо вышел в стартовом составе, у «Спартака» же в обороне вышли Илья Кутепов, Георгий Джикия и Павел Маслов.

Ордец и Паршивлюк сыграют в старте!



Наш состав на дерби #ДинамоСпартак pic.twitter.com/VRxfIqAKOw — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) March 13, 2021

Возвращение Зобнина

Та же тройка нападения

Кутепов вместо Жиго



Наш состав на #ДинамоСпартак — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 13, 2021

Первый спорный эпизод произошел уже в дебюте встречи: Лукас Айртон ворвался в чужую штрафную и упал после столкновения с экс-капитаном красно-белых и ныне защитником «Динамо» Сергеем Паршивлюком. Главный арбитр Сергей Иванов, который ранее уже успел оскандалиться в матчах «Спартака», нарушения правил на бразильце, который упал излишне картинно, не увидел и потребовал продолжить игру.

Бело-голубые ответили на это острым моментом: Арсен Захарян, который в этом календарном году уже успел записать на свой счет два результативных действия, получил мяч на правом крае штрафной гостей и пробил в нижний ближний угол. Георгий Джикия этот выстрел заблокировал. Куда более выгодный момент для гола себе в первой трети матча создали спартаковцы, когда Александру Соболеву совсем немного не хватило, чтобы отправить мяч в угол ворот Антона Шунина после классного прохода и передачи Алекса Крала.

Что интересно, перед этим 7-й номер «Спартака» сигнализировал о том, что Паршивлюк сыграл рукой в своей штрафной, но Иванов нарушения правил в этом не углядел, равно как и VAR. Сыграли видеоассистенты за «Динамо» и в следующем моменте.

Вячеслав Грулев прорвался по правому полуфлангу и прострелил на дальнюю штангу, откуда мяч в свои ворота зачем-то срезал Маслов, которому никто из игроков в бело-голубой форме не мешал. Лайнсмен сначала зафиксировал у Грулева офсайд, однако VAR подтвердил на то, что гол был чистым — Иванов указал на центр поля.

«Спартак» ответил на этот гол уже под конец первого тайма. Соболев буквально выгрыз мяч на чужой половине поля, оторвался от опеки и вырезал идеальную диагональную передачу низом на Виктора Мозеса.

Нигериец, который провалил кубковую встречу, на этот раз не подвел и отправил мяч точно в дальний нижний угол — без шансов для Шунина. Доиграть, правда, Мозес не смог: из-за травмы 8-й номер красно-белых досрочно покинул поле, и вместо него вынужденно вышел Наиль Умяров.

На кураже красно-белые стали более агрессивны в атаке: сначала классная возможность для дальнего выстрела появилась у Романа Зобнина, а затем один на один с Шуниным после проникающей передачи от Квинси Промеса едва не вышел Джордан Ларссон, которому не дал пробить Дмитрий Скопинцев. До перерыва «Динамо» выстояло.

Во втором тайме Шварц решил убрать Паршивлюка, который уже «висел» на желтой карточке и вполне заслуживал второго «горчичника» — от уже заслуженного удаления его уберег арбитр Иванов. В итоге на поле вышел Гильермо Варела, и именно через его фланг красно-белые регулярно играли остро и опасно. Впрочем, гол динамовцам едва не «прилетел» с противоположного края: Промес после заброса из глубины одним движением ловко убрал защитника и, едва войдя в штрафную, пробил в дальний угол. Мяч пролетел рядом со штангой.

Давление «Спартака» все же дало свои плоды, а Маслов в какой-то мере исправился за свою ошибку в первом тайме: защитник красно-белых простреливал во вратарскую, и Скопинцев заблокировал эту передачу рукой. Иванов данный момент проглядел, но после совета с ассистентами на VAR и просмотра видеоповтора все-таки указал на «точку». Соболев оказался точен.

За 15 минут до конца основного времени «Динамо» имело отличную возможность отыграться. Скопинцев на скорости вошел в штрафную, сблизился к лицевой и прострелил на дальнюю штангу, откуда мяч после рикошета пришел к Вареле. Уругваец пробил с близкого расстояния в упор, но Александр Максименко невероятным образом этот выстрел отразил и спас свою команду.

Выручил голкипер красно-белых и после удара Константина Тюкавина, который, освободившись от опеки, бил из выгоднейшей позиции уже наверняка. На это вышедший на замену Эсекьель Понсе ответил пушечным ударом «ножницами» после наброса от Зобнина — на этот раз Шунин «ответил» Максименко таким же классным сейвом, отразив мяч на «ленточке». Затем Понсе едва не поразил ворота после дальнего удара метров с 25-28. Мяч попал в перекладину, но сантиметрами ниже — и Шунин уже не выручил бы.

Уже в компенсированное время спасти матч для «Динамо» мог Роман Евгеньев, который, убрав защитника в штрафной, пробил мимо Максименко в дальний угол: мяч пролетел рядом со штангой. Но в итоге встреча закончилась со счетом 2:1 — «Спартак» взял реванш за кубковый матч, а Доменико Тедеско впервые в качестве наставника красно-белых переиграл Сандро Шварца, подняв свою команду на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.