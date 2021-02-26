Месть Овечкина: «Вашингтон» взял реванш у «Питтсбурга»

Восточный дивизион

«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:2

«Вашингтон» и «Питтсбург» играли уже в шестой раз в сезоне, и до того в четырех из пяти случаев первенствовали «Пингвинз», которые, правда, трижды брали верх за пределами основного времени. В овертаймах и на буллитах «пингвины» вообще давно не проигрывают «Кэпиталз» в регулярных чемпионатах, но Александру Овечкину и Ко при этом нередко удается побеждать за три периода.

Так случилось и на этот раз, причем основные события матча развернулись в третьей, решающей 20-минутке. К ней соперники подошли с минимальным перевесом хозяев благодаря голу Никласа Бэкстрема в первом периоде.

В начале третьего отрезка Ти Джей Оши вроде бы увеличил перевес «столичных», но тут же «Вашингтон» умудрился, играя в большинстве, пропустить от Брендона Танева, а затем Джейк Гюнцель восстановил равновесие.

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Впрочем, подвело «Пенс» очередное удаление. Хозяева расставились в зоне, отправили шайбу Овечкину, который не стал бросать, а отдал на Оши. Американец поработал клюшкой на паузе и нашел на пятаке Тома Уилсона, идеально подставившего крюк под передачу.

Этот гол и стал решающим, а еще две шайбы подопечные Питера Лавиолетта провели уже в пустые ворота гостей в концовке.

Овечкин нанес в этом матче четыре броска, провел два силовых приема и, несмотря на голевую передачу, завершил встречу с показателем полезности -1. У Евгения Кузнецова один бросок, Дмитрий Орлов отметился двумя выстрелами в створ и двумя силовыми приемами. Оба закончили игру с нейтральной полезностью.

Евгений Малкин из «Питтсбурга» на этот раз отличиться не сумел, хотя трижды бросил по воротам и один раз провел силовой прием. Матч 71-му номеру не удался — он завершил встречу с полезностью -2.

Голкипер «Кэпс» Витек Ванечек, проводящий свой первый полноценный сезон в сильнейшей лиге мира, одержал восьмую победу в чемпионате и сравнялся по этому показателю с другим голкипером-новичком Кевином Ланкиненом из «Чикаго».

«Баффало Сэйбрз» — «Нью-Джерс Дэвилз» — 3:4 ОТ

«Нью-Джерси» смог прервать серию из трех поражений по выходу команды из коронавирусной паузы. Важную роль сыграл в этом российский нападающий Никита Гусев.

Он сам находился в COVID-протоколе, выйдя из него только два матча назад. На старте сезона на счету вингера была только одна голевая передача в девяти проведенных играх, зато по возвращении он забросил в каждом из двух сыгранных матчей по шайбе, а в отчетной встрече в третьем периоде при счете 1:2 в пользу соперника сделал в большинстве голевой пас (не без рикошета) на Майлза Вуда, который восстановил равновесие.

У «Сэйбрз» в этой встрече было много проблем со здоровьем. По ходу игры Ральф Крюгер вынужден был заменить голкипера Линуса Ульмарка на Картера Хаттона, причем если швед отразил все 15 бросков по своим воротам, то канадец пропустил четыре шайбы, сделав 21 сейв.

Кроме того, вообще не вышел на лед капитан хозяев Джек Айкел, у которого вернулись проблемы со здоровьем из-за травмы, полученной еще во время тренинг-кемпа.

«Клинки» в итоге смогли дотянуть до овертайма, отыгравшись усилиями Сэма Райнхарта со счета 2:3 в большинстве за пять минут до сирены, но в дополнительной пятиминутке точный бросок Павла Захи (3+7 в последних восьми встречах) все же принес «дьяволам» викторию.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон Брюинз» — 7:2

Кошмаром для лидирующего в Восточном дивизионе «Бостона» обернулась выездная встреча с «Айлендерс», даже несмотря на быстрый гол Ника Ритчи, выведший «Брюинз» вперед.

Однако дальше в юбилейном, 400-м матче Давида Пастрняка в НХЛ все пошло для «медведей» не так гладко. Адам Пелеч вскоре восстановил равновесие, а затем прервал свою четырехматчевую нерезультативную серию лидер «островитян» Мэтт Барзэл, причем в качестве второго ассистента в его шайбе выступил голкипер Семен Варламов.

Тем не менее в середине встречи Крейг Смит восстановил равенство на табло, и решалось все в третьем периоде, где подопечные Барри Троца отгрузили сопернику аж пять безответных шайб, и теперь у «Бостона» три поражения в четырех последних играх.

Отразивший 34 броска по своим воротам Варламов стал третьей звездой встречи. Теперь на его счету девять побед в 15-ти играх нынешнего сезона.

Центральный дивизион

«Флорида Пантерз» — «Даллас Старз» — 3:2

«Флорида» и «Даллас», обычно представляющие разные конференции, а в нынешнем сезоне получившие уникальную возможность посражаться в Центральном дивизионе, продолжили серию ярких матчей.

До того в предыдущих двух играх они также играли друг с другом, обменявшись победами, причем в обоих случаях Антон Худобин делал за «Старз» больше 40 сейвов, а Сергей Бобровский у «Пантерз» оставался в запасе.

Учитывая, что последняя игра команд прошла только накануне, наставники обоих коллективов сменили стражей последнего рубежа, выставив свежих Джейка Оттинджера и как раз Бобровского, вышедшего на лед только во второй раз в семи последних поединках.

Поначалу для россиянина снова все складывалось не очень удачно. Он отражал много бросков, но во втором периоде Джо Павелски и Джейми Бенн создали техассцам задел в две шайбы, заставив россиянина капитулировать.

Тем не менее Бобровский не раскис и продолжил выручать команду, несколько раз оставив ее в игре при счете 0:2 своими действиями.

Интересно, что «Даллас» выиграл до отчетного матча все пять встреч, в которых вел в счете после двух периодов. Но, с другой стороны, «Флорида» победила во всех пяти играх после поражений в предыдущих. Чья-то серия должна была завершиться.

Кроме того, «пантеры» являются самой волевой командой лиги в этом сезоне и смогли подтвердить этот статус, совершив свой десятый камбэк на победу в чемпионате! За семь минут до финальной сирены «Даллас» все так же вел со счетом 2:0, но затем Александр Барков, Антон Строльман и Фрэнк Ватрано все перевернули.

Бобровский, отразив 37 бросков, стал в итоге второй звездой матча, а форвард «Старз» Денис Гурьянов нанес два броска и провел столько же силовых приемов.

Третью победу подряд в противостоянии с «Каролиной» одержала «Тампа-Бэй», вновь оформившая волевую победу. В первом периоде счет открыл Брэд Песке, пробив заменявшего Андрея Василевского Кертиса Макиллени.

Однако во второй 20-минутке паритет восстановил отличившийся впервые в сезоне российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев. Он подхватил у борта шайбу после вбрасывания в чужой зоне, пошел в проход и закинул в ближний угол ворот Джеймса Раймера.

«Харрикейнз» атаковали куда больше, но Макиллени совершил 31 спасение, не ударив в грязь лицом, а Янни Гурде в третьем периоде вывел хозяев вперед точным броском, после чего Барклай Гудроу поразил еще пустые ворота в концовке.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников смог только раз бросить в створ и провел один силовой прием, заработав -1 в показатель полезности. У Сергачева четыре броска, четыре силовых приема и два блока. Его партнер по команде форвард Александр Волков сыграл всего девять минут и лишь раз бросил в створ, однако ушел со льда с полезностью +1.

«Детройт Ред Уингз» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:2

37 сейвов Джонатана Бернье и хет-трик до того ни разу не отличавшегося в нынешнем сезоне форварда Сэма Ганье принесли «Детройту» победу в противостоянии с другим аутсайдером дивизиона «Нэшвиллом», причем «Ред Уингз» до сих пор еще ни разу в сезоне не забрасывали пяти шайб.

Интересно, что даже в таком матче «красные крылья» не смогли ни разу реализовать большинство и повторили второй худший результат лиги по продолжительности такой серии, установив ее на отметке в 14 встреч. Больше было только в 70-е годы у ныне не существующего «Кливленд Бэронз», который не забивал в большинстве 16 игр.

Нападающий «Детройта» Владислав Наместников нанес три броска, провел два силовых приема и, хотя не набрал очков, закончил встречу с показателем полезности +2.

Западный дивизион

«Коламбус Блю Джекетс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 0:2

Напряженное и драматичное противостояние с соло в исполнении вратарей — Йонаса Корписало и Малкольма Суббана — выдали «Коламбус» и «Чикаго». До третьего периода соперники вообще не могли забить, пока лидер «Блэкхоукс» Патрик Кейн не забросил свою 399-ю шайбу в регулярных чемпионатах в карьере.

Этот гол так и остался победным, хотя и не единственным — за 50 секунд до сирены Карл Содерберг поразил уже оставленные Корписало ради шестого полевого игрока ворота.

У «Блю Джекетс» в этом матче не попал в состав российский нападающий Михаил Григоренко, а защитник Владислав Гавриков закончил встречу с показателем -1.

А вот защитник «черных ястребов» Никита Задоров сыграл шикарно, нанеся два броска по воротам, заблокировав три выстрела соперников и четыре раза атаковав оппонентов в тело, заработав также полезность +1.

Северный дивизион

«Виннипег Джетс» — «Монреаль Канадиенс» — 6:3

Крайне неудачным вышел дебют на посту исполняющего обязанности главного тренера «Монреаля» Доминика Дюшарма, который заменил отправленного в отставку Клода Жюльена.

«Канадиенс» очень бодро начали выездную встречу с «Виннипегом» и повели в две шайбы, причем в первой свою четвертую голевую передачу в НХЛ оформил защитник-новичок Александр Романов.

Однако, начиная со второго периода, на льду доминировали уже «Джетс», которые смогли ликвидировать гандикап во втором периоде, а в последнем тремя безответными точными бросками решили исход встречи.

«Оттава Сенаторз» — «Калгари Флэймз» — 6:1

Провалившая старт сезона «Оттава» постепенно начинает набирать обороты. «Сенаторз» одержали уже третью победу подряд, разгромив заработавший целый мешок проблем после удачного начала чемпионата «Калгари».

Одной из главных бед «Флэймз» стала травма голкипера Якуба Маркстрема, которого буквально загоняли игрой без замен, пока он не получил травму.

Основным в итоге стал изначально глубокий резервист Дэвид Риттих, и в матче против «Оттавы» все закончилось его заменой на дебютировавшего в НХЛ Артема Загидуллина.

Впрочем, уроженец Магнитогорска вряд ли остался очень доволен. Его команда все равно уступила крупно, а сам россиянин отразил только девять из одиннадцати бросков по своим воротам.

В состав «Калгари» в этой встрече вернулся в основном находящийся в пресс-боксе в последнее время Никита Нестеров. Несмотря на крупное фиаско команды, он провел неплохую встречу, нанеся четыре броска в створ при нейтральной полезности, в то время как, например, Марк Джиордано и Расмус Андерссон получили по -4.

Из российской четверки хоккеистов «Сенаторз» голевой передачей отметился только Артем Анисимов, но и Евгений Дадонов, Никита Зайцев и Артем Зуб по игре смотрелись очень неплохо.

«Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 0:3

32 сейва 38-летнего Майка Смита помогли «Эдмонтону» одержать вторую подряд победу в Ванкувере за три дня. Голкипер-ветеран, начинавший сезон в глухом запасе, похоже, становится основным вратарем команды.

Смит выиграл все шесть матчей, в которых сыграл в текущем сезоне, а по среднему числу пропущенных шайб за игру (1,73) уступает только Марку-Андре Флери (1,55) из «Вегаса», опережая даже Василевского (1,87).