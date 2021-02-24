Неудобный соперник: Малкин снова обыграл Овечкина

Восточный дивизион

«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:3 ОТ

«Вашингтон» и «Питтсбург», давно являющиеся принципиальными соперниками (всю эпоху Овечкина/Кросби), проводили друг с другом уже пятый матч в нынешнем сезоне, а через день сыграют и в шестой раз.

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Пока в текущем регулярном чемпионате перевес явно на стороне «Пингвинз», выигравших три встречи из четырех, хотя в основное время — только одну.

На этот раз «Кэпиталз» начали довольно мощно, чему поспособствовало быстрое удаление Майка Мэтисона у соперников. Александр Овечкин и Ко создали во время реализации лишнего два явных голевых момента, но не забили.

А вскоре на скамейке штрафников оказался уже сам Овечкин, и «Питтсбург» все сделал четко: не кто-нибудь, а Евгений Малкин касанием трансформировал в гол передачу Кристофера Летанга.

«Пенс» вообще играли лучше, можно сказать, действовали в доминирующем стиле, хотя во втором периоде Рихард Паник и Коннор Шири смогли перевернуть ситуацию. Долгое время выступавший именно за «пингвинов» Шири после ухода из команды в шести матчах против нее в составе «Баффало» и «Вашингтона» набрал уже 8 (6+2) очков.

Тем не менее после 40 минут игры по броскам со счетом 30:15 впереди были гости, а на основном табло было равенство, так как Джейк Гюнцель смог восстановить равновесие.

В итоге встреча перешла в овертайм, где первым же броском при выходе два в один победу «Питтсбургу» принес Каспери Капанен. Финский форвард просидел последние десять минут предыдущего матча против «Айлендерс» и явно сделал правильные выводы, оформив на этот раз 1+1.

Ассистировавший ему Тедди Блюгер продлил свою лучшую карьерную серию из матчей с набранными очками. Теперь у него 1+3 в последних четырех встречах.

Это уже четвертая победа «Пингвинз» над «столичными» в нынешнем сезоне, и в третий раз они берут верх за пределами основного времени. Последний раз в регулярном чемпионате в овертайме или по буллитам «Вашингтон» побеждал этого соперника аж в 2012 году, уступив с тех пор во всех восьми случаях дополнительного времени.

Овечкин закончил встречу без очков, но с двумя бросками, двумя силовыми приемами и одним заблокированным выстрелом. На счету Евения Кузнецова только голевая передача за 15 минут на льду, а нанесший один бросок в створ защитник Дмитрий Орлов был на льду во время решающего гола в овертайме, так что закончил встречу с -1.

У Малкина на счету четыре броска по воротам и один силовой прием, при этом встречу он завершил с показателем полезности -2, так как свой гол провел в большинстве (плюс в этом случае не пишется), а сам был на льду во время обеих шайб соперников.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Баффало Сэйбрз» — 1:4

К матчу с «Нью-Джерси» «Баффало» подошел без нескольких игроков, выбывших из-за повреждений и COVID-протокола, но при этом звездный форвард Джефф Скиннер, до сих пор ни разу не отличившийся в текущем сезоне, уже во второй раз подряд остался в пресс-боксе, будучи здоровым.

В итоге матч с «Дэвилз» сложился для «клинков» очень непросто, но блестящая игра в воротах шведского голкипера Линуса Ульмарка, сделавшего 41 сейв, помогла одержать победу.

Единственным, кому удалось поразить его ворота, стал российский форвард «дьяволов» Никита Гусев, не отличавшийся в первых девяти матчах текущего сезона, затем пропустивший внушительный отрезок из-за нахождения в коронавирусном протоколе, а после выхода из него забивающий в двух встречах подряд.

Впрочем, как и в предыдущем поединке против «Вашингтона», Гусев смог отличиться на последней минуте, когда его команда уже безнадежно проигрывала. Но если против «Кэпс» он хотя бы сократил отставание до минимума, то тут только размочил счет при 0:3, а в оставшиеся секунды «клинки» поразили пустые ворота, установив окончательный счет.

Для «Нью-Джерси» это поражение стало уже третьим подряд, что в таком плотном и разбитом строго на внутренние дивизионные противостояния чемпионате является критичным.

Центральный дивизион

«Коламбус Блю Джекетс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 5:6 ОТ

Шикарную голевую перестрелку в Огайо выдали «Коламбус» и «Чикаго». На беду «Блю Джекетс» в составе «Блэкхоукс» выступает Патрик Кейн, являющийся для них настоящим злым гением.

В отчетной встрече американский форвард забросил свою 398-ю шайбу в регулярных чемпионатах в карьере, а также сделал сразу три передачи на партнеров. Теперь на его счету 12 (3+9) очков в пяти встречах с «голубыми мундирами» в этом сезоне, а в в последних 19-ти матчах против них он набрал 33 (10+23) очка.

Впрочем, и у команды Джона Тортореллы есть специалист по «черным ястребам». Речь о Кэме Эткинсоне, который вполне может стать партнером Кейна по звену на Олимпийских играх в составе сборной США. Забросив и сделав голевой пас в этом матче, он довел свой лицевой счет против чикагцев до 11 (6+5) баллов в последних семи поединках.

В середине третьего периода «Блэкхоукс» вели со счетом 5:3, однако затем слово взял Оливер Бьоркстранд, двумя точными бросками нивелировавший перевес соперников, однако в буллитной серии успех гостям принес единственный реализовавший свою попытку Алекс ДеБринкэт.

Российский защитник Никита Задоров из «Чикаго» не отметился в качестве голеадора или ассистента, хотя нанес четыре броска в створ, а также провел два силовых приема.

Форвард «Коламбуса» Михаил Григоренко за 10:03 на льду отметился только одним заблокированным броском, а на счету защитника Владислава Гаврикова больше 25-ти проведенных на площадке минут, один бросок, один хит и два блока.

«Детройт Ред Уингз» — «Нэшвилл Предаторз» — 0:2

24 сейва финна Пеки Ринне, перешедшего в статус запасного голкипера в «Нэшвилле», помогли его команде прервать серию неудач и справится с «Детройтом», который так и не распечатал 38-летнего ветерана.

«Ред Уингз» в очередной раз не смогли реализовать ни одного численного преимущества и довели свою серию из матчей подряд без голов в большинстве до 13-ти, что стало вторым худшим результатом в истории лиги наряду с «Калгари»-2018. Ну а самая длинная серия принадлежит «Оттаве» образца 2016 года, которая не могла разыграть лишнего на протяжении 14-ти игр кряду.

Решило же судьбу матча, по иронии судьбы, как раз большинство — его «Предаторз» дважды реализовали в третьем периоде. Голы Филипа Форсберга и Ээли Толванена склонили чашу весов на сторону команды из Теннеси.

Форвард «красных крыльев» Владислав Наместников нанес три броска в створ ворот, а также по разу припечатал к борту соперника и заблокировал чужой бросок.

Этот шатаут стал для Ринне 59-м в карьере, и он догнал по этому показателю знаменитого россиянина Евгения Набокова, с которым делит теперь 19-е место в истории сильнейшей лиги мира.

Северный дивизион

«Оттава Сенаторз» — «Монреаль Канадиенз» — 5:4 Б

Драматичным получилось противостояние занимающей последнее место в Северном дивизионе, но показывающей в последнее время признаки жизни «Оттавы» с «Монреалем».

«Сенаторз» вели по ходу встречи с перевесом в две шайбы, но в итоге оказались в положении догоняющей стороны в третьем периоде, но смогли спастись усилиями Брэди Ткачука.

Оформивший дубль молодой канадский форвард стал самым молодым игроком в клубной истории, кому удалось добраться до отметки 50 шайб за «Оттаву». В свои 21 год и 160 дней он на восемь дней опередил экс-капитана «сенаторов» россиянина Алексея Яшина.

«Канадиенс» вроде бы забросили решающую шайбу за 2,1 секунды до сирены об окончании третьего периода, однако «Оттава» взяла челлендж, и гол Бена Шиаро был отменен, так как Брендан Галлахер в штрафной площади помешал голкиперу Мэтту Мюррею.

В итоге все решалось в серии буллитов, где Тим Штюцле и Джош Норрис реализовали свои первые же попытки в энхаэловской карьере, принеся «Оттаве» шестую победу в чемпионате.

Защитник-новичок «Монреаля» Александр Романов получил 14 минут игрового времени, показав один силовой прием и заработав показатель полезности -1.

Из российских легионеров «Оттавы» голевой передачей отметился все увереннее чувствующий себя в НХЛ защитник Артем Зуб. У Евгения Дадонова и Никиты Зайцева по два броска в створ.

«Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:4

Четвертую победу подряд одержал «Эдмонтон», хотя изначально матч против «Ванкувера» складывался для «Ойлерз» крайне неудачно.

Бо Хорват, Тайлер Майерс и Элиас Петтерссон за первые 15 минут матча создали «Кэнакс» солидный задел в три шайбы, однако подопечные Трэвиса Грина умудрились разбазарить все преимущество и вообще проиграть в основное время.

Одну шайбу Доминик Кахун отыграл еще до первого перерыва, а еще три гола «нефтяники» провели в третьем периоде. Кахун оформил дубль, а победный гол в большинстве провел до того обстрелявший все перекладины Коннор Макдэвид.

«Косатки» проиграли четыре из последних пяти матчей, причем в трех из них они вели минимум в две шайбы: против «Калгари» и «Виннипега» было по 2:0. Но там, давая сопернику в третьем периоде перевес в счете, хоккеисты «Ванкувера» хотя бы переводили игры в овертайм, а тут уступили в основное время, оставшись без очков в таблицу.