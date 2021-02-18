Главные события в НХЛ: пас Свечникова, рекорд Макдэвида и серия Мэттьюса

Центральный дивизион

»Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» — 3:4 ОТ

В интереснейшем из-за силы команд и плотности борьбы Центральном дивизионе «Каролина» принимала «Флориду» в матче, где определялся лидер подгруппы. Соперники провели до этой встречи по 13 матчей, набрав в них по 20 очков. При этом хозяева шли на серии из трех побед, а гости одержали три виктории в четырех последних поединках.

Место в воротах «Пантерз» занял Крис Дриджер, который, кажется, начинает выигрывать конкуренцию у обладателя самого дорогого вратарского контракта в сильнейшей лиге мира Сергея Бобровского.

Уже в первом периоде у него было много работы, с которой он справлялся до 19-й минуты, когда Джоран Стаал и Себастьян Ахо дважды зажгли за спиной канадского стража ворот красный свет в течение 22-х секунд.

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Впрочем, «пантеры» сдаваться абсолютно не собирались, и в середине матча смогли отыграть одну шайбу, причем голевую комбинацию начал Дриджер, отдавший клюшкой пас за ворота Киту Йэндлу, после чего защитник передачей уже через всю площадку под чужую синию линию нашел Джонатана Юбердо. Ну а лидер «Флориды» пролетел вперед и из левого круга вбрасывания хлестко выстрелил с кистей прямо в дальнюю девятку.

В третьем периоде Алекс Веннберг и молодой финн Юхо Ламмико, забросивший свою первую шайбу в НХЛ в 48-м матче в карьере и восьмом в нынешнем сезоне, перевернули ситуацию с ног на голову.

Однако перевести встречу в овертайм «Харрикейнз» все-таки смогли, и самая прямая заслуга в этом принадлежит Андрею Свечникову. Именно его сильный пас переправил в сетку, под правильным углом подставив клюшку, набравший форму экс-форвард «Флориды» Винсент Трочек.

И все же его бывшая команда смогла вырвать победу уже в овертайме. Александр Барков бросил своей передачей Юбердо на рандеву с Алексом Недельковичем, и лучший нападающий гостей набрал свое третье очко в матче, оформив дубль, а заодно и победу.

Благодаря своим последним подвигам Юбердо стал в истории «Флориды» игроком, который набрал быстрее всех 20 очков в чемионате. На 7+13 Джонатану понадобилось 14 матчей, причем 5 (3+2) очков на его счету в двух последних поединков, а шесть раз в чемпионате он проводил игры с 2+ баллами.

Интересно, что, отличившись в матче с «Пантерз», за которые долгое время выступал, Трочек закрыл свое последнее белое пятно в лиге и теперь забивал всем командам НХЛ.

Что касается другого лидера «ураганов», то Джордан Стаал в последних четырех встречах отметился уже 6 (5+1) баллами, продлив свою результативную серию голом.

«Флорида» возглавила таблицу Центрального дивизиона, но плотность в нем такая, что «Каролина», отставая всего на один балл, располагается только на четвертом месте!

«Детройт Ред Уингз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 0:2

Второе же место при равенстве очков с «пантерами», правда, проведя на четыре игры больше, занимает переживающий ренессанс «Чикаго», чей голкипер Кевин Ланкинен в противостоянии с «Детройтом» оформил свой первый сухой матч в лиге, отразив все 29 бросков по своим воротам.

Голы Филиппа Курашева и Алекса ДеБринкета помогли «Блэкхоукс» продлить свою победную серию до уже трех матчей, и команда Джереми Коллитона выглядит сейчас действительно способной побороться в этом сезоне за выход в плей-офф, во что было крайне трудно поверить до старта сезона.

Защитник «Чикаго» Никита Задоров нанес три броска по воротам, провел один силовой прием и совершил четыре блок-шота, так что может записать встречу себе в актив, несмотря на три потери шайбы. У форварда «Ред Уингз» Владислава Наместникова три броска и один силовой прием.

Северный дивизион

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» — 2:1

Лидер Северного, «канадского» дивизиона «Торонто» вышел на матч с главным аутсайдером лиги, в последнее время, правда, обретшим тонус, с предельной мотивацией: «Мэйпл Лифс» проиграли два матча подряд, причем в предыдущем именно против «Оттавы» упустили по ходу игры перевес в четыре шайбы! «Торонто» тогда вел со счетом 5:1, но в итоге уступил в овертайме — 5:6.

Однако легкой прогулки у подопечных Шелдона Кифа не вышло и на этот раз. Своим итоговым непростым успехом сине-белые обязаны своему лидеру, лучшему бомбардиру команды и возглавляющему снайперскую гонку НХЛ Остону Мэттьюсу.

Американец набрал действительно фантастическую форму и продлил свою результативную серию уже до 14-ти встреч, когда на пятой минуте второго периода трансформировал в гол в касание из правого круга вбрасывания умную передачу Джастина Холла.

Серия Мэттьюса разбилась на два отрезка: он набирал очки в трех матчах, потом из-за повреждения пропустил игру против «Эдмонтона» 22 января, после чего в 11-ти играх кряду оформил уже 12+4!

Ответа «Сенаторз» пришлось ждать почти до конца периода, когда Брэди Ткачкук, забросив в ворота Фредерика Андерсена, набрал свое сотое (48+52) очко в 160 играх в НХЛ.

Ну а победу «Торонто» принес уже в середине третьего периода подобравший в свободной зоне отскочившую от голкипера «Оттавы» Мэтта Мюррея шайбу после подправленного Джо Торнтоном броска Джейка Маззина.

Для Маззина, поучаствовавшего в итоге в качестве ассистента в обоих голах «кленовых листьев», эта передача стала 200-й за карьеру в сильнейшей лиге мира. Защитник является в этом сезоне одним из ключевых игроков «Торонто».

Российский форвард Илья Михеев провел на льду чуть больше 12-ти минут, успев за это время один раз бросить по воротам и заработать показатель полезности -1.

Не впечатлил и российский легион «Оттавы». Никита Зайцев, Артем Зуб, Евгений Дадонов и Артем Анисимов не сделали никаких результативных действий, заработав на четверых суммарный показатель полезности -4, причем только недавно прошедший процедуру драфта отказов Анисимов не схлопотал «минуса», а Зайцев закончил встречу с -2.

«Калгари Флэймз» — «Ванкувер Кэнакс» — 1:5

Возвращение в состав «Калгари» остававшегося в запасе в двух предыдущих играх защитника Никиты Нестерова вряд ли можно назвать удачным. Россиянин провел на льду 17:44, был достаточно активен и заметен, но в статистику заработал только один отбор, одну потери и завершил встречу с полезностью -2.

«Флэймз» не повезло попасть под голодный до побед, а также обретший форму и предельно мотивированный «Ванкувер», и к тому же Джефф Уорд откровенно загонял своего основного вратаря.

Якоб Макрстрем, перебравшийся летом как раз из стана «Кэнакс», начал уже 14-ю из 16-ти встреч сезон, причем в четырехматчевой серии против «косаток», завершавшейся как раз отчетным поединком, он играл с первых минут в каждом матче.

Шведский страж ворот был максимально надежен в предыдущих трех встречах, и во многом благодаря его действиям «Флэймз» смогли выиграть два поединка, но на этот раз он допустил несколько ошибок и по ходу третьего периода, после пятой пропущенной шайбы, даже уступил место в створе Дэвиду Риттиху.

А вот визави Маркстрема Брйэден Холтби, напротив, был свеж, так как три предыдущих матча на последнем рубеже «Ванкувера» провел Тэтчер Демко. В итоге Холтби вполне мог оформить и первый шатаут в форме своей новой команды, если бы не шикарный проход Эндрю Манджипане в конце второго периода.

Форвард «Калгари» реализовал солидное игровое преимущество своей команды на тот момент и сократил отставание до минимума, вроде бы предельно закрутив интригу за 1:47 до второго перерыва, однако гости ответили двумя голами в течение следующих 52 секунд, и судьба матча была фактически решена.

Окончательно же все решил точный бросок Брока Бэсера, который в третьем периоде набрал свое третье очко в игре, проведя 12-й гол в чемпионате. Он занимает второе место в снайперской гонке, только на два точных броска отставая от Мэттьюса.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Виннипег Джетс» — 3:2

В еще одном противостоянии в этом дивизионе «Эдмонтон» одержал четвертую победу в последних пяти встречах, что стало возможным благодаря шикарной игре первого звена, в котором Леон Драйзайтль оформил дубль, а Райан Нюджент-Хопкинс и Коннор Макдэвид сделали по два голевых паса.

Макдэвид таким образом достиг юбилея в 500 очков в НХЛ, сумев повторить рекорд для действующих игроков, принадлежащий Сидни Кросби — на это у лидера «Ойлерз» ушло всего 369 матчей.

Третьим вслед за ними идет Александр Овечкин, который затратил на первые 500 баллов 373 поединка. Ну а рекорд принадлежит, конечно же, Уэйну Греткци — полтысячи очков за 234 матча.