Малкин-спаситель: «Питтсбург» перевернул ход встречи с «Айлендерс»

Восточный дивизион

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:4 Б

Переносы матчей из-за ситуации с коронавирусом создают для Национальной хоккейной лиги большие проблемы с календарем, и «Питтсбург» вышел на лед в феврале всего в третий раз. При этом команда Сидни Кросби и Евгения Малкина в этом месяце еще не выигрывала, уступив «Рейнджерс» и как раз «Айлендерс».

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«Островитяне» же с тех пор успели обыграть еще и «рейнджеров» (2:0). В том матче первую шайбу, ставшую в итоге победной, забросил один из лучших оборонительных нападающих лиги Кейси Сизикас.

Он же отличился первым и в отчетной встрече, получив шайбу слева за воротами своего тезки ДеСмита, голкипера «Пенс», и включив красную лампочку за его воротами.

Но на этот раз о «сухаре» для Семена Варламова речи не шло. Брайан Раст восстановил равновесие еще в первой 20-минутке, а сама игра превратилась в сплошные догонялки: подопечные Барри Троца выходили вперед, а «пингвины» неизменно отыгрывались.

В последний раз они сделали это в самой концовке, когда ДеСмит уже уступил место на льду полевому игроку. Шестерка «Питтсбурга» расположилась в зоне, и после перепасовки по периметру Брайан Раст и Крис Летанг вывели на щелчок в касание из правого круга вбрасывания Евгения Малкина, поразившего дальнюю девятку ворот Варламова.

Играть оставалось всего 18 секунд, а в итоге эта шайба, всего третья в сезоне для российской суперзвезды, помогла «пингвинам» заработать даже не одно, а два очка: единственный реализованный Кросби буллит в послематчевой серии стал победным.

Малкин был признан второй звездой встречи, проведя также два броска и один силовой прием, но выиграв всего 21% вбрасываний, в которых принял участие. На счету Варламова 32 спасения.

Центральный дивизион

«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:2

Пожалуй, матчем дня было противостояние лидеров Центрального дивизиона «Флориды» и «Тампы-Бэй». Действующие чемпионы подошли к этой игре с шестиматчевой победной серией и выглядели фаворитами.

Однако при этом Джон Купер вынужден был впервые в сезоне оставить в запасе своего травматичного капитана Стивена Стэмкоса. Возможно, речь идет о перестраховке, поскольку 91-й номер должен быть готов уже к следующей игре.

Но в этой все пошло не по сценарию «Лайтнинг». Уже в первом периоде Андрей Василевский вынужден был капитулировать после броска Фрэнка Ватрано, а во втором отрезке на шайбу Брэйдена Пойнта «Пантерз» ответили сразу тремя точными бросками, последний из которых нанес Картер Верхаге, ставший в составе «Лайтнинг» обладателем Кубка Стэнли осенью прошлого года.

Это была первая встреча Верхаге со своей бывшей командой, и он сразу же смог отличиться, причем это уже его седьмой гол в текущем сезоне.

Как ни старались хоккеисты «молнии», перевернуть игру им не удалось. В заключительном периоде Пойнт нанес свой второй в матче точный бросок и теперь имеет семиматчевую результативную серию (4+7), но закончилось все точным выстрелом Бретта Конноли по оставленным Василевским воротам.

Сделавший в матче голевую передачу лидер «пантер» Джонатан Юбердо повторил клубный рекорд, установленный Скоттом Мелланби в сезоне-1995/96 (когда команда в итоге единственный раз в своей истории дошла до финала), набрав 15 (4+11) очков в первых одиннадцати встречах регулярки.

Василевский провел неудачный для себя поединок, отразив всего 24 из 28 бросков по своим воротам, а его визави Сергею Бобровскому не пришлось сильно потеть — 19 сейвов. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев дважды бросил в створ ворот, провел один силовой прием и завершил игру с полезностью -2.

Так здорово начавший сезон «Даллас» попал сейчас на полосу неудач, что в сложном Центральном дивизионе может в итоге привести к роковым последствиям для финалиста последнего Кубка Стэнли.

Пропустивший две последних игры из-за некоего нарушения дисциплины российский голкипер Антон Худобин вернулся в состав команды и занял место в воротах «Старз». Правда, это не помогло техасской команде избежать четвертого поражения подряд (1-3-3 в последних семи встречах).

Проиграв первый период, «Даллас» смог перевернуть ситуацию во втором, даже несмотря на гол Джордана Стаала, подправившего бросок Андрея Свечникова. «Звезды» сами провели три гола, причем в двух случаях партнерам ассистировал Денис Гурьянов.

Однако Брок Макгинн за 27 секунд до второго перерыва вновь восстановил равновесие, а Нино Нидеррайтер убежал в начале третьей двадцатиминутки один на один с Худобиным и переиграл российского стража ворот. Последнюю шайбу Уоррен Фогеле провел уже в пустые ворота.

Вратарь «Каролины» Джеймс Раймер выиграл шесть из последних семи встреч с «Далласом», в которых принимал участие. В составе «Старз» отсутствовал травмированный Александр Радулов.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 5:6

Впечатляющий камбэк в третьем периоде совершил «Коламбус», который в матче с «Чикаго», получив от Патрика Кейна на первой же минуте заключительного отрезка, уступал со счетом 2:4.

Однако подопечные Джона Тортореллы смогли после этого отличиться еще четыре раза, так что гол Алекса ДеБринкета с передачи того же Кейна имел уже только статистическое значение.

Благодаря этой передаче лидер «Блэкхоукс» оформил свою 90-ю встречу с 3+ очками в карьере и подвинул в историческом рейтинге также выступавшего за «Чикаго» Джереми Реника, заняв третью позицию среди американских игроков НХЛ за всю историю.

Что до «Блю Джекетс», то у них Джек Рословик оформил дубль и продлил свою результативную серию (4+5) до шести встреч. Пока именно он выглядит главным приобретением в обмене Пьер-Люка Дюбуа в «Виннипег», потому что Патрик Лайне снова остался без набранных баллов, но хотя бы не просидел последние пол-игры на скамейке запасных, как в предыдущей игре «Коламбуса».

«Нэшвилл Предаторз» — «Детройт Ред Уингз» — 3:2

Голевая передача Владислава Наместникова не помогла «Детройту» одержать выездную победу в Нэшвилле. Викторию хозяевам принес Данте Фаббро, нанесший решающий результативный бросок ровно за минуту до сирены об окончании основного времени.

Таким образом, «Предаторз» прервали сразу две серии: трехматчевую из поражений в текущем чемпионате и шестиматчевую из проигрышей в домашних встречах с «Ред Уингз».

Западный дивизион

«Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс» — 0:1

Единственная шайба Макса Комтуа в середине третьего периода принесла «Анахайму» сенсационную победу в гостях над «Вегасом», голкипер которого Марк-Андре Флери потерпел первое поражение в нынешнем регулярном чемпионате.

А вот оформивший уже третий сухой матч в сезоне вратарь «Дакс» Джон Гибсон теперь делит по шатаутам (22) третье место с Йонасом Хиллером в клубной истории «уток», уступая только Жан-Себастьяну Жигеру (32) и Ги Эберу (27).

«Лос-Анджелес Кингз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 6:2

Свою первую победу в шести последних матчах одержал «Лос-Анджелес», на своем льду разгромивший «Сан-Хосе», в составе которого своей второй голевой передачей в НХЛ отметился молодой российский защитник Николай Кныжов.

Благодаря эффективности атаки «Кингз» в сильнейшей лиге мира дебютировал накануне вызванный из фарм-клуба российский голкипер «Шаркс» Алексей Мельничук.

Заменив за девять минут до конца встречи Мартина Джонса, он отразил все пять бросков по собственным воротам, так что пока остается сухим в НХЛ. Вероятно, россиянин скоро получит возможность сыграть и с начала встречи.

Северный дивизион

«Виннипег Джетс» — «Оттава Сенаторз» — 5:1

Продолжает бедствовать в таблице главный аутсайдер лиги «Оттава». Четвертое поражение подряд команда из столицы Канады потерпела в Виннипеге от местных «Джетс».

Ко всем бедам «Сенаторз» добавилась полученная по ходу встречи травма голкипера Мэтта Мюррея.

Неудачно сыграл и российский легион команды. Евгений Дадонов остался без очков и заработал -1, Никита Зайцев завершил встречу с -2, а Артем Зуб и только прошедший процедуру драфта отказов Артем Анисимов не попали в состав.

У «Виннипега» свой 218-й гол забил Блэйк Уилер, выйдя таким образом на второе место в истории клуба (учитываются также времена «Атланты»). Впереди только Илья Ковальчук, забросивший еще за «Трэшерз» 238 шайб.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:0

38 сейвов Майка Смита позволили «Эдмонтону» обыграть яростно атаковавший всю встречу «Монреаль». Защитник «Канадиенс» Александр Романов провел на льду 19 минут, один раз бросил в створ и отметился шестью силовыми приемами, не заработав минуса в полезность.

«Ванкувер Кэнакс» — «Калгари Флэймз» — 1:3

33 сейва Якуба Маркстрема позволили его нынешней команде одержать уже третью в сезоне победу над бывшей.

Для «Калгари» эта победа к тому же стала третьей подряд в чемпионате, а «Ванкувер», рискующий стать главным разочарованием сезона, уступил уже в шестой раз кряду.

«Косатки» еще осенью играли в полуфинале плей-офф Западной конференции, уступив «Вегасу» лишь в концовке седьмого матча, а теперь барахтаются внизу Северного дивизиона и не дают своим поклонникам хоть какого-то повода для оптимизма.

Это была первая из четырех подряд встреч соперников друг с другом, так что «Кэнакс» и «Флэймз» еще успеют друг другу надоесть.