Мировой рекорд Валиевой: как Загитова обыграла Медведеву

«Граждане, соблюдайте социальную дистанцию. Это очень важно для проведения соревнований. Все сделайте шаг назад», — умолял стюард в громкоговоритель, отгоняя толпу людей, которая оккупировала главный вход «Мегаспорта». Начинался день коротких программ на Кубке Первого канала, в котором команды Евгении Медведевой и Алины Загитовой борются за 9 млн рублей (изначально призовой фонд составлял 10 млн, однако 1 млн ушел в предыдущий день девушкам, которые обыграли парней в прыжковом турнире, — Александре Трусовой, Анне Щербаковой, Камиле Валиевой и Елизавете Туктамышевой.

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Внутри арены уже были развешены баннеры в честь борющихся команд — «Красной машины», капитаном которой стала Загитова, и «Время первых», которых возглавила Медведева.

«Красная машина, вперед, к победе!» — скандировали фанаты, растягивая на трибуне огромное алое полотно. Периодически они делали перекличку и со своей командой, скандируя «Красная!» и получая в ответ от фигуристов «Машина!».

Вскоре болельщики устроили битву кричалок и между собой.

«Время первых победит!» — заряжали одни.

«Шайбу, шайбу, шайбу!» — отвечали другие.

«Поехали!» — скандировали в ответ фанаты «Время первых», выкладывая на трибунах буквы «Вы просто космос» и размахивая плакатами с изображением Медведевой в скафандре. Выглядело это забавно, но определенно создавало атмосферу.

На новый уровень предстартовый ажиотаж вывели ролики на большом кубе арены, где различные знаменитости рассказывали, за какую команду будут болеть. Так, нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов передавал привет Загитовой и желал ее команде показать настоящую «Красную машину» в фигурном катании. А коллектив Медведевой поддержали космонавты, записавшие видеообращение прямо с МКС!

Напомним кратко формат турнира: в каждой команде по три одиночницы, три одиночника, две спортивных пары и три дуэта из танцев на льду. 6 февраля все катают короткие программы, 7-го — произвольные. Победу одерживает та команда, которая набрала больше баллов в сумме.

Порядок выступления в первый день был таков: 1) танцы на льду, 2) мужчины, 3) спортивные пары, 4) девушки.

Танцы на льду

Открывали день выступления в танцах. Когда дуэты вышли на разминку, на льду резко стало тесно. Целых шесть дуэтов — 12 человек — на высокой скорости рассекали каток, выполняя парные элементы.

На соревнованиях столько пар одновременно в разминку обычно не попадают. Возможно, поэтому Елизавета Худайбердиева / Егор Базин неожиданно столкнулись с Анастасией Скопцовой / Кириллом Алешиным, а Софья Шевченко / Игорь Еременко упали на ровном месте, оказавшись между двумя другими дуэтами.

К счастью, во время прокатов падений не случилось. Самые высокие баллы получили действующие чемпионы России Александра Степанова / Иван Букин, которые выступают за команду Медведевой, — 90,75.

В коллективе Загитовой сильнейшим дуэтом были участники Игр в Пхенчхане Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро, однако они все же уступили по баллам своим главным визави — 85,76. Джонатан внезапно запнулся на одном из твиззлов и завершил его раньше времени, что бросилось в глаза даже неискушенным зрителям.

По итогам прокатов ритм-танцев команда Медведевой вырвалась вперед — 251,21 балла против 245,43 у «Красной машины» Загитовой.

Мужчины

Следующими на лед вышли одиночники, Открывал прокаты Макар Игнатов из «Красной машины» и откатался почти идеально, допустив лишь одну ошибку — приземлился на две ноги после финального тройного акселя. 99,81 балла за короткую программу — это было очень мощное начало.

Загитова встречала своего бойца у самого бортика, прыгая от счастья, а перед этим обняла обоих тренеров Игнатова. Страсти горели нешуточные.

Следующим катался еще один представитель «Красной машины» Андрей Мозалев, однако из трех прыжков он упал с двух и лишился каскада. Ему удалось сделать только тройной аксель, и за свое выступление петербуржец получил 79,13 балла, поставив команду Загитовой в незавидное положение.

Под третьим номером выступал представитель коллектива Медведевой Александр Самарин, пропустивший много времени из-за травмы. Команда пыталась активно его поддержать, скандируя «Саша! Саша!», «За себя и за Сашку!». Максим Траньков, который был приставлен к «Времени первых» как личный комментатор (и брал краткое интервью у всех спортсменов после прокатов) заставил болеть за Самарина даже соперников: «Ребят, пожалуйста, поддержите!». Фигуристы в красном не смогли отказать и тоже поаплодировали оппоненту.

Однако вся эта поддержка не помогла Александру показать чистый прокат — как и Мозалев, он упал с двух прыжков из трех и получил 78,07 балла. В этот момент Медведева подняла в воздух табличку «Хьюстон, у нас проблемы».

Затем на лед вышел представитель «Красной машины» Дмитрий Алиев. Он отказался от сложного четверного лутца (сыграл на команду для надежности) и исполнил каскад тройной лутц + тройной тулуп. Также ему удались четверной тулуп и тройной аксель, и уже хотелось похвалить фигуриста за то, что он не стал рисковать и выдал чистый прокат, однако внезапно юноша упал на дорожке шагов, растянувшись всем телом на льду. Однако за это снимают только один балл, и гораздо важнее здесь было то, что Алиев заработал почти все возможные очки за прыжки. В сумме он получил 93,78 балла — отличный результат.

К этому моменту команда Загитовой оторвалась уже прилично, и на двух оставшихся одиночников Медведевой навалилось дополнительное давление — нужно было догонять.

С этой задачей шикарно справился Марк Кондратюк — юноша, дерзко ворвавшийся в этот сезон из неизвестности и взявший бронзу на чемпионате России. На показательных выступлениях после ЧР он даже уговорил Медведеву сыграть его девушку. В общем, парень не промах. Под необычную музыку с нечленораздельными звуками вокалиста Кондратюк чисто исполнил четверной тулуп, четверной сальхов + двойной тулуп и тройной аксель, набрав 96,89 балла.

Завершал выступления мужчин Михаил Коляда. Действующий чемпион России выиграл все свои турниры в этом сезоне, однако накануне в прыжковом турнире провалился, завалив два элемента из трех и став одной из главных причин проигрыша мужчин девушкам.

Возникали опасения по поводу того, в каком состоянии фигурист выйдет на лед, однако на этот раз он проявил себя настоящим командным бойцом и чисто исполнил весь контент — четверной тулуп + тройной тулуп, тройной аксель, тройной лутц. Судьи наградили его самой высокой суммой баллов из всех — 105,42.

Благодаря идеальным прокатам Кондратюка и Коляды команда Медведевой сумела отыграть отставание от «Красной машины» и даже увеличила свое преимущество: 531,59 против 518,09.

Глядя на оценки, Алексей Ягудин (комментатор и интервьюер команды Загитовой) показал в камеру, что рыдает от горя, и утер с щек невидимые слезы. Это вполне отражало ситуацию на тот момент.

Спортивные пары

После выступлений спортивных дуэтов ситуация немного изменилась в пользу команды Загитовой за счет того, что Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским за команду Медведевой, упала с выброса. В итоге пара получила 77,80 балла — явно ниже своего уровня.

Другой дуэт из «Времени первых» Анастасия Мишина / Александр Галлямов откатался идеально (80,24 балла) и сорвал скандирование «Молодцы!» от всего зала, вне зависимости от командных предпочтений. Медведева лично кидала им игрушки на лед с разбега, а фанаты кричали «С нами небо и луна и Тамара Москвина!», обращаясь к тренеру обеих пар, оказавшихся в команде Евгении.

Однако пары из команды Загитовой вообще не допустили ни одной ошибки: Евгения Тарасова / Владимир Морозов получили 83,61 балла, а Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин — 75,73.

Благодаря этому команда Загитовой немного сократила отставание от коллектива Медведевой в турнирной таблице — с 13,50 балла до 12,20. Всего же в активе «Красной машины» оказалось 677,43, а у «Времени первых» — 689,63.

Девушки

Однако впереди предстояли прокаты одиночниц, где явное преимущество по подбору исполнителей было на стороне Загитовой. За «Красную машину» выступали Анна Щербакова и Камила Валиева с двумя элементами ультра-си в запасе у каждой, а также безошибочная Дарья Усачева. За команду Медведевой катались не самая стабильная Елизавета Туктамышева с одним тройным акселем, Александра Трусова, которая решила отказаться от трикселя из-за тех же проблем со стабильностью, и Майя Хромых, которая в личном противостоянии всегда проигрывает Усачевой.

В итоге Туктамышева сорвала тройной аксель, скрутив лишь один оборот вместо трех с половиной, и набрала 70,38 балла. Возможно, фигуристку дополнительно заставил нервничать тот факт, что она вышла с абсолютно новой программой под «Lovely» Билли Айлиш и Халида.

Этот номер ей почему-то поставили в середине сезона вместо вполне удачного «Спартака» Арама Хачатуряна. В итоге программа выглядела несколько сырой и пока не прочувствованной, хотя подбор музыки был неплохим. Так или иначе, после срыва тройного акселя Туктамышева набрала 70,38 балла, хотя в идеале могла подобраться к 80.

Хромых исполнила все прыжки безупречно, но вот незадача — упала на ровном месте в самом начале программы. За это судьи сняли балл и снизили компоненты, а сумма вышла 75,05.

Без ошибок в команде Медведевой выступила только Александра Трусова, которая решила не рисковать и не делать тройной аксель, который пока ни разу не получился на официальных соревнованиях. Ее оценка — 77,86.

А вот у коллектива Загитовой все получалось как на заказ. Валиева впервые в карьере успешно исполнила тройной аксель на официальном турнире и набрала космическую сумму 90,25 балла, которая стала бы мировым рекордом, если бы Международный союз конькобежцев (ИСУ) признавал достижения на внутренних стартах.

Щербакова также справилась с прокатом идеально, скрутив сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер во второй половине программы, — 82,89 балла.

Усачева также не подвела «Красную машину» — ни одной осечки в прокате с тройными прыжками и 80,84 балла.

Итог

Проигрывая первые три раунда, команда Загитовой с отрывом победила коллектив Медведевой только благодаря сильному набору одиночниц. Сумма «Красной машины» после первого дня — 931,41 балла, а «Времени первых» — 912,92.

С самого начала было понятно, что Загитова является фаворитом в этом противостоянии именно благодаря Щербаковой и Валиевой, и Медведева даже выразила некоторое недовольство системой распределения фигуристов по командам на итоговой пресс-конференции, но пообещала бороться до конца.

7 февраля команды прокатают произвольные программы, по итогам которых станет известен чемпион Кубка Первого канала.