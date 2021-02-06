Помощь Тутберидзе и форс-мажор в прямом эфире: что рассказали Загитова и Медведева

— Насколько трудно быть капитаном команды?

Загитова: Это даже сложнее, чем выступать самому. Тут же целая команда — 16 человек, и за всех ты волнуешься. У меня даже аллергия пошла из-за этого. К счастью, все в команде сегодня откатались хорошо, только чуть-чуть мальчики подвели (Дмитрий Алиев упал на дорожке шагов, Андрей Мозалев упал на двух прыжках из трех — «Газета.Ru»). Но я думаю, что завтра они соберутся. Сегодня у них была проблема в том, что они отдавали себя полностью и немного не контролировали прокат. Так они сказали мне сами.

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Медведева: У меня потрясающая команда — собралось столько людей, с которыми я каждый день общаюсь, мемчики им кидаю (смеется). Это действительно мои близкие друзья. Так что на этом турнире я в первую очередь получаю удовольствие от того, что помогаю своим близким друзьям. Главный аспект соревнования — удовольствие от того, что оно вообще есть. Такой у нас сейчас год.

Что касается сложности, то мне одинаково сложно выступать за себя и быть капитаном. С одной стороны, когда выступаешь сам, это физически сложнее. А тут ты сидишь, но переживаешь за других. Так что сложно одинаково, но по разным причинам.

За сегодняшний день я хочу похвалить наших мальчиков и в особенности Мишу Коляду, который вчера совсем не в настроении был (спортсмен провалил прыжковый турнир, сорвав два элемента из трех. — «Газета.Ru»), но вышел и идеально прокатал свою программу. И все еще был не в настроении (смеется). Мы не знали, что сделать, чтобы он улыбнулся. Миша пообещал, что улыбка будет завтра, и мы ему поверили. Это было убедительно.

Также горжусь Сашей Самариным, потому что он вышел после тяжелой травмы (фигурист сорвал два элемента из трех в короткой программе — «Газета.Ru»). Полгода длилась пауза, и, насколько я знаю, у него до сих пор что-то болит. И еще хочется пожелать силы духа Лизе Туктамышевой (сделала «бабочку» вместо тройного акселя). Завтра она выйдет с двумя тройными акселями. Надеюсь, что все будет хорошо.

Здорово, что устроили Кубок Первого канала. В этом сезоне чемпионат Европы был отменен. Думаю, это качественная замена, чтобы не просиживаться долго. Если бы перед чемпионатом мира была долгая пауза, то кто-то бы переотдыхал или, наоборот, переработал. Думаю, все спортсмены поддерживают этот турнир. Для меня, например, сложно после длительного перерыва выходить на соревнования. А между чемпионатом России и чемпионатом мира — больше двух месяцев.

— Как вы будете настраивать своих спортсменов завтра?

Загитова: Сегодня я подходила ко всем, спрашивала, что нужно сделать перед соревнованиями, чтобы им было спокойно. Например, Денис Ходыкин сказал, чтобы была максимальная тишина, чтобы мы их поддерживали, но не так громко, потому что они сосредоточены на прокате и это их отвлекает. Поэтому на некоторых прокатах мы кричали меньше, чем хотелось бы.

Перед стартом я ничего спортсменам не говорю — с ними общаются тренеры, так им спокойнее. А я только встречаю и поддерживаю как могу.

Медведева: Многие ребята в моей команде никогда не участвовали в командных соревнованиях. Я спрашивала, как лучше их поддерживать, и они отвечали: «Мы не знаем вообще, чего ожидать». Так что до Саши Самарина мы громко кричали и поддерживали, а потом решили, что лучше не надо (смеется). Иногда я даже просила ребят болеть потише.

Лично я люблю находиться в тишине перед прокатом и ненавижу, когда стою в начальной позе, а кто-то кричит «Женя! Мы тебя любим!». Меня это раздражает. Хочется остановить соревнования, спросить: «Кто это крикнул?» (смеется).

Но некоторым парам нравится, когда их подбадривают, — например, танцорам Анастасии Скопцовой и Кириллу Алешину или спортивной паре Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Сегодня мы прощупали почву, кому что нравится, завтра будет работать по этой системе (смеется).

— Как вы выбрали названия для своих команд — «Красная машина» и «Время первых» — и как готовили для них показательный номер?

Загитова: «Красная машина» — это символ России, символ победы, я люблю хоккей, моя жизнь с ним тоже связана. Так что название пришло как-то само. Также Этери Георгиевна Тутберидзе мне помогла, сказала, что у меня в жизни многое связано с хоккеем, так что было бы прикольно назвать команду так.

Как готовили показательный номер? Изначально я хотела сделать все сама, но потом поняла, что ничто так не сплачивает команду, как совместная работа. Каждый предлагал что-то свое. С фейерверком из клюшек нам помог Даниил Маркович Глейхенгауз (тренер и хореограф группы Тутберидзе — «Газета.Ru»). Создавали номер все вместе.

Медведева: По поводу идеи я ни в кем случае не хвастаюсь, но немножечко горжусь. От начала до конца все придумала я сама — и название команды, и плащи, и шлемы, и картонки, и надписи на них (с этим реквизитом команда катала показательный номер — «Газета.Ru»). Все это мое дитя и мое творение.

Я догадывалась, что команде Алины номер будет ставить Даниил Маркович. Не хотелось пересекаться хореографами, и я попросила помочь Ари Закаряна.

Было такое, что когда-то я ставила сама себе показательные, в которые до сих пор влюблена. Но у меня никогда не было опыта постановки групповых номеров, тем более тут 16 человек. Я поняла, что не смогу им объяснить, что нужно делать по шагам. Нам выделили только полчаса, чтобы поставить номер. Так что я позвала на помощь хореографа.

Также хотела бы поблагодарить Первый канал за осуществление абсолютно сумасшедшей идеи — перед началом прокатов нам передали привет и сказали напутственные слова космонавты, которые сейчас находятся на МКС. Думаю, что это прорыв в поддержке какой-либо команды.

— Вопрос Алине Загитовой. Как вы оцените свою работу в качестве ведущей «Ледникового периода»?

— Оценивать себя я не люблю. Я не профессиональный журналист, еще недоучилась до конца, нет опыта. А кто высказывался обо мне… Это действительно очень сложная работа. Я поняла, насколько она трудна только после того, как сама поучаствовала. Спасибо Илье Авербуху, что он пригласил меня и поверил в меня. Я старалась, я делала все возможное, чтобы спрогрессировать, и надеюсь, что у меня это получилось.

— Ваши впечатления от прыжкового турнира, в котором девушки вчера обыграли мужчин с отрывом в 50 баллов?

Загитова: Нам сказали, что это соревнования for fun («для веселья»). Так что все просто получали удовольствие от этого. Прекрасно, что сделали такой турнир, у которого нет аналогов. Это действительно мощно.

Медведева: Начну с настроя.

С девочками все понятно — им было здорово, классно. А вот с мальчиками вообще невозможно было разговаривать. Приходилось вытягивать слова. Они нервничали, было видно, какой у них большой стресс.

Мы, конечно, гордимся нашими девочками, они лучшие в мире фигуристки и уже, наверное, фигуристы, как показал этот турнир. Но мне хочется поддержать наших мальчиков — не пожалеть, а сказать: «Дерзайте!» Если девушки могут прыгать стабильно четверные лутцы с двумя руками наверх, то и вы физически на это способны.

— Согласны ли вы с процедурой распределения фигуристов по командам? Евгения выбирала спортсменов первой в танцах на льду и в спортивных парах, а Алина — в мужском и женском одиночном катании.

Загитова: Я согласна со всеми организационными моментами. У нас получились более-менее одинаковые команды по силе.

Медведева: Я немножечко поглубже хочу опуститься в эту тему. Мы с утра прибыли на репетицию, и тогда планировалось, что мы будем жеребиться. Должно было быть две чаши с шариками: каждый капитан вытягивает шарик, открывает, видит, кто кому выпал. Я больше сторонник именно такой жеребьевки, которой мы придерживаемся на официальных соревнованиях ИСУ.

Меня не поставили в известность о том, что мы будем не жеребиться, а по очереди выбирать. Я об этом узнала только в прямом эфире от ведущего Алексея Ягудина (Загитова добавляет «Я тоже!» — «Газета.Ru»). Спрашивала: «Где чаша? Где шарики?». Сначала я восприняла это как шутку. Ничего не имею, но все-таки хотелось бы, чтобы за нас решала фортуна. Так было бы честнее.

Но сегодня мы лидировали первые три вида! И завтра будем бороться.

— Кого бы вы назвали звездой дня в своих командах?

Загитова: Я бы разделила приз и всем раздала по кусочку.

Медведева: Звезда дня моей команды — Миша Коляда. Он действительно очень хорошо откатался, хоть и с нахмуром (смеется). Но если это помогло ему, то здорово.

— Вопрос Евгении. Комфортно ли вам в России после возвращения и в каком состоянии сейчас ваше здоровье?

— Я русская, я здесь выросла, всегда себя здесь комфортно чувствовала, разговаривая на своем языке и кушая еду, к которой привыкла с детства. Так что это странный вопрос.

Здоровье? Не входило в мои планы разговаривать о здоровье, ведь это не личный турнир, а командный, но могу сказать — сейчас оно плюс-минус. После этого турнира мне придется опять уйти на восстановление. Сколько это продлится, пока непонятно. Не буду вдаваться в подробности, не хочу заострять на этом внимание.

Хочу пожелать здоровья и выдержки всем людям, которые сейчас болеют коронавирусом, потому что последствия от него остаются еще в течение месяцев.

— Как будете настраивать свои команды завтра? И может ли это помочь вам в тренерской карьере?

Загитова: Я могу попытаться поднять настроение и настроить на прокат, но у каждого спортсмена есть тренеры, которые их выводят. Я считаю, что в это лезть лично мне не нужно. Я могу не то слово сказать или еще что-то. Я могу лишь нести позитивные эмоции и говорить всем ребятам «Молодцы!», просто поддерживать их. Про тренерскую работу сейчас сложно сказать — посмотрим, как жизнь сложится. Я живу в этой минуте и не смотрю в будущее.

Медведева: В нашей команде я могу спокойно подойти и к тренерам, и к спортсменам. Подойти, пообщаться. Я высказала свои эмоции тренерам и спортсменам, насколько это возможно, но все-таки я не тренер. Чисто гипотетически я имею право подойти перед прокатом, но из уважения и из фигурнокатательных правил я не буду лезть в разговор тренера и спортсмена.

По поводу своей тренерской карьеры — определенно да. В моей жизни было уже около пяти крупных семинаров, и мне нравится работать с людьми. Самое главное — я вижу отдачу и результат даже за несколько часов работы со спортсменами. Есть тренерские черты — способность показать, рассказать, где-то психологически надавить, чтобы у человека все получилось.