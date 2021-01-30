В угоду богатым: как изменят Лигу чемпионов

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин на днях провел консультации с руководством ведущих клубов континента (мадридским «Реалом», туринским «Ювентусом», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и стамбульским «Фенербахче»), на котором обсуждался вопрос об изменении структуры Лиги чемпионов. Чиновник заявил о готовности дать большее влияние сильнейшим командам Европы и перераспределить имеющиеся доходы в их пользу.

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По информации As, стороны обсуждают проект, который должен просуществовать девять лет. В случае удачных переговоров обновленная Лига чемпионов стартует уже в 2024 году. Не исключен вариант, что договориться удастся раньше, и турнир в новом формате впервые опробуют в 2023 или 2022 году.

«Аудитория сейчас гораздо сильнее сегментирована, нежели прежде. Поколение Z менее чем через пять лет станет ключевым потребителем нашего продукта, и нам надо спросить себя: хотят ли они именно того, что предлагаем мы сейчас?

Надо обеспечить их увлекательными турнирами. Если взглянуть на топ-5 лиг Европы, там проходит 1826 матчей, а в Лиге чемпионов – лишь 125. Нам нужен качественный, а не количественный подход»,

— заявил в ходе вебинара eThinkSport2021 президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, наиболее активно продвигающий идею реформации европейского футбола.

Что изменится в национальных чемпионатах?

Планируется, что в угоду топ-клубам, желающим проводить больше игр между собой, количество команд в высших дивизионах будет сокращено — до 16 или 18 команд. Также серьезно пострадают национальные кубки — их продолжительность не должна будет превышать четыре или пять раундов.

В данный момент в чемпионатах Англии, Италии, Испании и Франции выступают по 20 команд. В немецкой Бундеслиге играют 18 клубов, что позволяет им делать четырехнедельную зимнюю паузу (в нынешнем постпандемическом сезоне эта пауза составила две недели).

В кубковых турнирах команды-участницы высших лиг не начинают играть в первом раунде, (за исключением Германии) а вступают в борьбу за трофей позже. В Англии представители АПЛ стартуют с третьего раунда, в Испании — с 1/32 финала или 1/16 финала, а в Италии с этого сезона дали право клубам, выступающим в еврокубках, начинать турнир с 1/8 финала.

Решительно против этих нововведений выступают клубы Английской премьер-лиги (АПЛ), чьи доходы от продажи телеправ являются самыми большими в мире. Так, «Манчестер Юнайтед» уже отказался от идеи вступления в европейскую Суперлигу.

Что такое европейская Суперлига?

Это проект, возможное создание которого и заставило УЕФА начать думать по поводу изменения формата проведения Лиги чемпионов. Идея о том, что самые состоятельные и популярные клубы Европы каждую неделю встречаются между собой, уже давно будоражит боссов «Реала», «Барселоны», «Ювентуса» и «ПСЖ», которые недовольны низкими доходами внутри своих чемпионатов.

Потенциальное сражение лучших в закрытой лиге способно еще больше увеличить и без того громадную пропасть между бедными и богатыми командами, существующую благодаря правилу финансового фэйр-плей. Согласно нему, клуб не имеет права тратить больше, чем зарабатывает. Это не позволяет амбициозным футбольным проектам выйти на новый уровень и соревноваться с финансовыми гигантами, вроде «Манчестер Сити» или ранее упомянутого «ПСЖ».

В Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА настроены решительно против подобных действий со стороны элитных клубов. Организации даже выпустили совместное заявление, где заявили о непризнании европейской Суперлиги.

«В свете недавних спекуляций в СМИ о создании закрытой европейской Суперлиги некоторыми европейскими клубами мы хотели бы еще раз повторить и четко обозначить, что подобный турнир не будет признан ФИФА или соответствующей конфедерацией.

Как следствие, любой клуб или игрок, участвующий в таком турнире, не будет допущен к участию в соревнованиях, организованных ФИФА или соответствующей конфедерацией»,

— говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ФИФА.

В России на предстоящие реформы смотрят с опаской. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун считает, что напрашивающиеся изменения в Российской премьер-лиге (РПЛ) должны проходить с учетом внешней конъюнктуры.

«Окончательное решение по реформе формата Лиги чемпионов должно приниматься с учетом мнений всех стран-членов УЕФА. Во главу угла должен ставиться спортивный принцип отбора участников еврокубка. Не должно быть дискриминации. Иначе богатые клубы станут еще богаче, а бедные – беднее», — заявил Федун в интервью агентству ТАСС.