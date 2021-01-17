Российская зима: «Спартак» возвращает Промеса, ЦСКА отдает Гайча

«Зенит»

Петербуржцы закончили осеннюю часть Российской премьер-лиги первом месте. А вот в Лиге чемпионов команда заняла последнее место в группе с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге». Подготовку к возобновлению чемпионата подопечные Сергея Семака проводят первый тренировочный сбор в Дубае — там лидер РПЛ в контрольных матчах встретится с латвийской «Ригой», узбекским «Пахтакором», солигорским «Шахтером» и «Уралом» из Екатеринбурга

Вместе с командой пока не работают заразившиеся коронавирусом Артем Дзюба и Андрей Лунев. Они не полетели в ОАЭ и присоединятся к «Зениту» позднее.

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Что касается трансферных слухов вокруг «Зенита», то в начале января появилась информация о том, что нападающим Сердаром Азмуном интересуется «Боруссия» из Дортмунда. Портал TMW утверждал, что сине-бело-голубые оценивают иранца в €20 млн. Впрочем, о том, делали ли «шмели» сделали конкретные шаги по приобретению иранца, неизвестно.

«Зенит» же, как пишет итальянское издание Tuttosport, интересуется полузащитником «Удинезе» Родриго де Паулем. По сведениям источника, за подписание 26-летнего игрока сборной Аргентины также конкурируют гранды Серии А — «Милан» и «Интер».

Кроме того, петербуржцы активно работали над трансфером хавбека бразильского «Гремио» Пепе, но Rádio Guaíba сообщает, что игрок отказался от трансфера из-за нежелания играть в России. В свою очередь агент футболиста Паулу Барбоза в интервью «Спорт день за днем» призвал не верить слухам.

Армейцы финишировали в осенней части чемпионата на втором месте и отстают от лидирующего «Зенита» на четыре очка. В Лиге Европы подопечные Виктора Гончаренко заняли последнее место в группе с загребским «Динамо», австрийским «Вольфсбергом» и нидерландским «Фейеноордом».

Главной новостью из стана москвичей стал неожиданный уход двух членов тренерского штаба — Виктора Онопко и Сергея Овчинникова, с которыми не продлили контракты. Также из ЦСКА может уйти заместитель генерального директора Романа Бабаева Алексей Березуцкий. «Матч ТВ» сообщает, что у бывшего защитника армейцев возникли разногласия с руководством по вопросам развития детско-юношеского футбола. По слухам, сейчас красно-синие пытаются уговорить его остаться.

Прошедшую летнюю трансферную кампанию ЦСКА называют одной из самых неудачных за все время. Уже зимой из команды может уйти форвард Адольфо Гайч, о чем пишет сайт журналиста Альфредо Педуллы. Дорогостоящий аргентинец так и не смог закрепиться в составе армейцев, в связи с чем его могут отдать в аренду.

К Гайчу предметный интерес проявляет «Дженоа». Итальянцы готовы арендовать его до конца текущего сезона, но сам футболист не против остаться на Апеннинах и на полтора года. Также ЦСКА ведет переговоры относительно аренды Гайча с одним из клубов Примеры и берлинским «Унион», сообщает «СЭ».

С большой долей вероятности из команды уйдет и полузащитник Кристиян Бистрович, который близок к заключению арендного соглашения с пражской «Спартой». На сбор с ЦСКА он не полетел.

В текущее трансферное окно ЦСКА готов не только расставаться с игроками, но и усиливаться. «Чемпионат.com» утверждает, что армейцы контактировали с представителями легенды «Наполи» Марека Гамшика, ныне выступающего в Китае. Так или иначе, этот трансфер маловероятен из-за финансовых запросов словака. Альтернативные варианты для ЦСКА — хавбек Данило из «Браги» или Раде Крунич из «Милана».

«Спартак»

Красно-белые идут на третьем месте в турнирной таблице, а отставание от «Зенита» составляет шесть баллов. Неясным остается и положение главного тренера Доменико Тедеско, который ранее объявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком» и уйдет из клуба по окончании сезона. По ходу чемпионата менять наставника москвичи, судя по всему, не рискнут.

14 января «Спартак» вышел из отпуска, прошел медосмотр и отправился в Дубай, где подопечные Тедеско сыграют с узбекским «Пахтакором» и солигорским «Шахтером». Красно-белые должны были также провести товарищескую встречу с «Зенитом», но матч был отменен.

Первый трансфер года красно-белые уже совершили: клуб приобрел полузащитника Йоррита Хендрикса у нидерландского ПСВ. Также «Спартак» подтвердил, что ведет переговоры о возвращении в команду Квинси Промеса.

Не исключено, что Хендрикс рассматривается в качестве замены Алексу Кралу. Чех неоднократно говорил, что мечтает играть в Английской премьер-лиге (АПЛ), где им сейчас интересуется «Вест Хэм». Также слухи отправляют Остона Урунова обратно в «Уфу» — его приглашал в команду генеральный директор Шамиль Газизов, который уже вернулся в башкирский после увольнения из «Спартака».

«По Урунову позиция такая, он поехал на сбор. Будут предложения — будем рассматривать. Предложений на данном моменте нет», — сообщил директор по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов в беседе со Sport24.

Красно-белые, помимо прочего, расторгли контракт с Малкомом Баду, который так и не провел за основную команду ни одного матча. Такая же участь ждет вратаря Андреа Романьоли.

«Краснодар»

«Краснодар» стал единственной командой от России, которая пробилась в весеннюю часть еврокубков. В группе Лиги чемпионов подопечные Мурада Мусаева заняли третье место, где их соперниками были лондонский «Челси», испанская «Валенсия» и французский «Ренн». В 1/16 финала Лиги Европы «быки» сыграют с загребским «Динамо». А вот в чемпионате южане пока занимают лишь седьмое место.

«Краснодар», как и некоторые другие российские команды, проводит сборы в Дубае. Там «быки» сыграют с варшавской «Легией», «Ригой» и солигорским «Шахтером».

Продолжает клуб и работу на рынке. «Краснодар» уже расторг контракт с Андреем Синицыным, который был рекордсменом по матчам за команду среди вратарей.

Команду также мог покинуть хавбек Даниил Уткин, которым интересовались «Уфа» и московский «ЦСКА. Сейчас «Матч ТВ» утверждает, что футболист решил остаться в «Краснодаре» и намерен бороться за место в стартовом составе.

В качестве усиления, как пишет издание VG, «быки» рассматривают кандидатуру полузащитника Матиаса Норманна из «Ростова» — норвежец пользуется популярностью на российском рынке и интересует в том чсиле ЦСКА, «Спартак» и «Зенит».

На юг России может переехать и лучший бомбардир чемпионата Румынии Деннис Ман. Gazeta Sporturilor сообщала, что «Стяуа» хочет за форварда €15 млн.

«Локомотив»

«Железнодорожники» крайне неудачно провели первую часть сезона и занимают промежуточное восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В Лиге чемпионов подопечные Марко Николича заняли четвертое место, где их соперниками были мюнхенская «Бавария» мадридский «Атлетико» и австрийский «Зальцбург», и не вышли в евровесну.

Главные события в команде произошли за неделю до Нового года. Новым генеральным директором клуба стал бронзовый призер в составе «Локомотива» 1994 года Владимир Леонченко, он сменил на этом посту Василия Кикнадзе. Был уволен и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков, а его пост занял Александр Плутник, который до этого работал в московском ЦСКА.

Сейчас футболисты «Локо» проводят сбор в испанской Марбелье. У команды запланированы восемь матчей. Уже известно, что команда сыграет с «Линкольном» из Гибралтара и шведским «Эстерсундом».

Красно-зеленые — одни из самых активных на рынке. Клуб уже подписал контракт с защитником Пабло, который до этого выступал за французский «Бордо». Портал Firenzeviola.it сообщает, что «Локо» также интересуется нападающим итальянской «Фиорентины» Кристианом Куаме.