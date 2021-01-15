COVID-19 подтвержден: Дзюба и Лунев не летят на сборы «Зенита»

Известия о вспышке коронавируса в стане «Зенита» стали поступать еще накануне. О том, что капитан Артем Дзюба не полетит с командой на первый сбор в ОАЭ, писал «СЭ». Лидер петербургского клуба и сборной России якобы сдал тест на коронавирус, результат которого оказался сомнительным. Такая же ситуация сложилась и у вратаря сине-бело-голубых Андрея Лунева.

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Сообщалось, что в «Зените» решили не брать спортсменов на сбор из-за жестких антикоронавирусных правил в Дубае. В клубе сочли, что весь сбор команды может оказаться под угрозой, поэтому оба россиянина останутся на родине. В то же время не исключается, что один из главных голеадоров России (Дзюба с 11 голами делит лидерство в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ) с партнером по команде Сердаром Азмуном) присоединится к «Зениту» уже по ходу сбора. Рассматривался и вариант, при котором нападающий и Лунев приступят к тренировкам со второго сбора.

15 января «Зенит» подтвердил, что у Дзюбы и Лунева положительные тесты на COVID-19. Сегодня действующие чемпионы России вылетели на первый сбор команды в новом году. Что же касается Дзюбы и Лунева, то они присоединятся к одноклубникам позднее.

«В столь непростое время хочу пожелать всем терпения. Непростая ситуация, но не надо поддаваться панике. Давайте соблюдать простые правила: как можно чаще мыть руки, как можно меньше трогать свое лицо… Хотя как выяснилось, это очень трудно, ведь мы беремся за него почти 100 раз в день. Также давайте постараемся избегать скопления людей, особенно с признаками ОРВИ. Мы все вместе несем ответственность за себя и за других. Надеюсь, что скоро все вернется на круги своя», — так отзывался Дзюба о главной мировой проблеме 2020 года.

Рулевой «Зенита» Сергей Семак взял в Дубай 27 футболистов.

Вратари: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Даниил Одоевский, Давид Бязров;

Защитники: Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данила Прохин, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Данил Круговой, Данила Хотулев;

Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Даниил Шамкин, Малком, Александр Ерохин, Алексей Сутормин;

Нападающие: Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Станислав Крапухин, Кирилл Щетинин.

В рамках первого этапа сборов действующие чемпионы России проведут четыре контрольных матча. 21 января подопечные Семака померятся силами с «Ригой». Позднее сине-бело-голубые встретятся с «Пахтакором» и «Шахтером» из Солигорска (оба поединка пройдут 24 января), а затем — с екатеринбургским «Уралом» (27 января).

Напомним, «Зенит» с 41 очком в 19 турах лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущего вторым ЦСКА на четыре балла. Замыкает тройку «Спартак» (35). В 20 туре, первом после возобновления сезона, петербуржцы в родных стенах примут «Ростов». Противостояние намечено на 27 февраля.