Шесть пропущенных: «Питтсбург» Малкина провалил старт НХЛ

В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» прошел первый матч нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась в пользу «летчиков» со счетом 6:3. У команды победителей в голевой феерии поучаствовали Джеймс ван Римсдайк, Нолан Патрик, Джоэль Фараби, Михаэль Раффль, Трэвис Конечны и Кевин Хейз. У «пингвинов» первые шайбы в сезоне оформили Марк Янковски (он стал автором первого гола нового сезона НХЛ), Сидни Кросби и Брэндон Танев.

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Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, которому накануне исполнилось 24 года, очков набрать не сумел. Также не сумел отличиться и один из лидеров атаки «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Jankowski: "We have a resilient group. They had a couple bounces here and there. We're gonna be better next game. I haven't been here too long, but I can already tell there's no quitting in this group." pic.twitter.com/nDDnFEioM0 — Pittsburgh Penguins (@penguins) January 14, 2021

Не менее ярким получилось противостояние «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Чикаго Блэкхокс». Игра завершилась победой действующих обладателей Кубка Стэнли со счетом 5:1. В составе «Лайтнинг», оставшихся без травмированного Никиты Кучерова, по одной заброшенной шайбе записали себе в актив Ондржей Палат, Мэтью Жозеф, Эрик Чернак, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. Автором единственного гола «Блэкхокс» стал Дилан Строум.

Защитник победителей Михаил Сергачев отметился результативной передачей, тогда как страж ворот команды Андрей Василевский был близок к шат-ауту, отразив 22 из 23 бросков по своим воротам.

Также российский голкипер стал участником одного из самых эффектных моментов матча. В конце второго периода россиянин отразил бросок в упор в исполнении форварда «Блэкхокс» Эндрю Шоу. Представитель Канады добивал шайбу в пустой угол, но Василевский растянулся в шпагате и щитком отвел угрозу.

Обилие голов подарили поклонникам хоккея и «Торонто Мэйпл Лифс» с «Монреаль Канадиенс». Их очный поединок закончился победой хозяев — 5:4. Автором победной шайбы стал Морган Райлли. Также у «Торонто» отличились Джимми Веси, Джон Таварес и Вильяма Нюландера (дубль). У «Канадиенс» свои имена на табло записали Ник Судзуки, Томаш Татар и Джош Андерсон (дубль).

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов в середине второй 20-минутки отметился голевой передачей на Татара. Это была его дебютная игра в НХЛ, а значит, результативный пас принес отечественному спортсмену и первое очко в лиге.

Романов стал лишь третьим защитником «Канадиенс» за последние 40 лет, кому удавалось совершить результативное действие в первой встрече сезона и одновременно в первом поединке за карьеру в Национальной хоккейной лиге. До Романова такое достижение покорялось лишь Петру Свободе (сезон-1984/1985) и еще одному хоккеисту из России Андрею Маркову (2000/01).

К тому же игровое время Романова в дебютной игре (21:58) стало третьим показателем в составе гостей. Больше времени пробыли на льду только Ши Уэбер (24:05) и Джефф Питри (22:45).

Un point pour commencer.



One point to start the season.#GoHabsGo pic.twitter.com/Jw4MssUXEQ — Canadiens Montrйal (@CanadiensMTL) January 14, 2021

В параллельной схватке «Колорадо Эвеланш» не сумел преподнести сенсацию. Матч против крепкого «Сент-Луис Блюз» завершился поражением — 1:4. Победители, оставшиеся на долгий срок без Владимира Тарасенко, сумели добыть первую победу благодаря дублю Оскара Сундквиста и шайбам Джордана Кайру и Кайла Клиффорда. Единственный гол «Колорадо» оформил Андре Бураковски.

Но успех «Сент-Луиса» все же не обошелся без участия россиянина: Иван Барбашев записал на свой счет голевой пас.

Также в рамках первого игрового дня регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» в родных стенах уступил «Ванкувер Кэнакс» — 3:5. На дубль Брока Бозера и голы Бо Хорвата, Нильса Хегландера и Адама Годетта «Ойлерз» сумели ответить лишь результативными бросками Кайлера Ямамото, Дарнелла Нурса и Адама Ларссона.

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Все результаты игрового дня НХЛ:

«Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз» — 6:3

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Монреаль Канадиенс» — 5:4 ОТ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Чикаго Блэкхокс» — 5:1

«Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:5

«Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз» — 1:4