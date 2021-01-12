«Хочет в Россию 100%»: вернется ли Промес в «Спартак»

Нидерландский полузащитник амстердамского «Аякса» Квинси Промес хочет вернуться в московский «Спартак», за который выступал с 2014 по 2018 год. В составе российского клуба форвард стал лучшим бомбардиром среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. О желании футболиста вновь присоединиться к красно-белой команде сообщил журналист Sport24 Дмитрий Егоров.

«То, что Промес хочет в Россию и в «Спартак», — это 100 процентов. Я не вижу проблем в этом трансфере даже при хорошей зарплате. Только плюсы. Исключительно плюсы»,

— отметил Егоров.

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Вместе со «Спартаком» Промес выиграл Российскую премьер-лигу, а также стал обладателем Суперкубка страны. Он был ключевым футболистом и лидером красно-белых в период выступления за команду. В 2018 году Квинси перешел в «Севилью» за солидную компенсацию в размере €21 млн, но там дела у форварда не пошли, и уже спустя год он вернулся в Эредивизи, подписав контракт с «Аяксом». С тех пор Промес сыграл в чемпионате Нидерландов 47 матчей, в которых отметился 21 забитым мячом. Слухи о заинтересованности «Спартака» в Промесе появляются не в первый раз.

Бывший игрок красно-белых Евгений Бушманов, говоря о возможном возвращении Промеса в Россию, указал, что для самого игрока вариант с РПЛ может быть шагом назад в карьере, однако ничего удивительного в этом трансфере бы не было. При этом он отметил, что в «Аяксе» нападающий получает не так много игрового времени, а в Москве футболиста любят и ценят болельщики.

«Это игрок атаки, который может сыграть и слева, и справа. Надо смотреть, какая будет схема. Но Промес — более высококлассный футболист, чем те ребята группы атаки, которые сейчас играют в «Спартаке». Его знание нашего чемпионата, конечно, было бы плюсом. Все знакомо, поэтому не нужно никакой адаптации», — приводит слова Бушманова «Советский спорт».

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в свою очередь заявил, что возможный переход Промеса в «Спартак» стоит рассматривать с разных сторон. Первая заключается в том, что игрока любят фанаты, его примут обратно как одного из лучших легионеров в истории клуба. По мнению бывшего футболиста, от трансфера могут выиграть все. Вторая сторона основывается на том, что у форварда возникли серьезные проблемы с законом в Нидерландах.

«Там у него есть проблемы, может, он хочет от них избавиться. Почему к нам? У нас он может выложиться на 50% и будет одним из лучших. Можно провести параллель со многими легионерами. Повторюсь, с точки зрения футбола «Спартак» только приобретет. Но с другой точки зрения, я уже говорил, что на Запад должны стремиться мы, а так получается, что приезжают к нам зарабатывать и потом пропадают», — цитирует Мостового «Чемпионат.com».

В Нидерландах у Промеса действительно возникли большие неприятности — форвард стал фигурантом уголовного дела. 13 декабря футболист был арестован нидерландской полицией за нанесение тяжких телесных повреждений. Болельщики «Аякса» после этого неоднократно протестовали против пребывания игрока в команде.

Сообщалось, что в июле 2020 года во время семейного застолья игрок ударил своего двоюродного брата ножом в коленную чашечку. Под стражей Промес провел несколько дней, после чего был отпущен, однако он продолжает оставаться подозреваемым в этом деле. Уже 17 декабря футболист вернулся к тренировкам с амстердамским клубом, продолжал выходить на поле, а 10 января установил уникальное для Эредивизи достижение. Промес отличился в матче 15-го тура нидерландского чемпионата против ПСВ, став единственным футболистом в истории, который провел более двух поединков (у форварда пять игр) против команды из Эйндховена и забил в каждом из них.