«Довольно близки к соглашению»: Ковальчук едет в «Авангард»

Омский «Авангард» заинтересован в подписании соглашения с российским нападающим Ильей Ковальчуком. По информации СМИ, команда, которая отправила форварда Сергея Шумакова в «Автомобилист», готова рассмотреть вариант с Ковальчуком и потратить освободившиеся деньги под потолком зарплат — около 25 миллионов рублей — на его контракт.

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Информация о том, что омский клуб заинтересован в форварде, появилась еще 10 декабря. На тот момент основным аспектом были предложения Ковальчуку от клубов Национальной хоккейной лиги, а точнее их ожидание. Сообщалось, что пока никто из команд НХЛ не предложил россиянину соглашение, и если предложение не будет сделано в скором времени, то Ковальчук будет рассматривать варианты Континентальной хоккейной лиги.

На сегодняшний момент россиянин находится в статусе свободного агента, а прошлый сезон Ковальчук провел в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон» и набрал в 46 матчах 26 (10+16) очков.

По итогам прошлого сезона в НХЛ «Вашингтон» принял решение не продлевать контракт с Ковальчуком, он также оказался не нужен «Монреалю», куда попал после «Лос-Анджелеса». Несмотря на отказы клубов, форвард был включен в топ-10 свободных агентов, оказавшись на пятом месте. Однако на поиски новой команды это не особо повлияло. В североамериканских СМИ появилась информация, что в услугах нападающего может быть заинтересована «Каролина Харрикейнз», однако пока что это так и осталось на уровне слухов. Говорили также и о «Спартаке», сообщалось даже, что Ковальчук будет выступать за московский клуб, пока не найдет вариант за границей, но и в России пока что денег на именитого игрока не нашли.

Интерес «Авангарда» подтвердил и представляющий интересы Ковальчука агент Юрий Николаев. По его заявлению, стороны находятся достаточно близко к заключению соглашения, несмотря на то, что форвард еще не прилетел в Россию.

«Он пока не прилетел, но мы довольно близки к соглашению. Я не могу сказать, что мы его уже подписали, этого нет. Но мы где-то рядом. По поводу срока соглашения — пока мы разговариваем о контракте до конца сезона. Мне, как его представителю в России, был бы интересен вообще пятилетний контракт»,

— цитирует Николаева Sport24.

При этом в самом «Авангарде» на ситуацию реагируют более неопределенно. Генеральный менеджер омской команды Алексей Волков достаточно расплывчато ответил на вопрос о переговорах и подчеркнул при этом, что пока конкретно к клубу никто не обращался.

«Вы знаете, мы не определились еще. Может быть будут переговоры, может быть не будут. Илья сам еще не знает, где он хочет играть, и на нас пока никто конкретно не выходил. Переговоров как таковых не было. В любом случае проблем с потолком [зарплат] у нас не будет. Мы освободили место переходом Шумакова, на эти деньги мы и рассчитываем кого-то пригласить. Если нет, значит нет», — передает слова Волкова Sport24.

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский на фоне слухов про переход Ковальчука отметил, что форвард мог бы неплохо усилить состав омской команды.

Сейчас клуб идет на второй позиции в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 49 очков. При этом отрыв от лидирующего «Ак Барса» составляет 11 баллов.

«Пока это слухи, но посмотрим… В принципе, это было бы неплохое, интересное приобретение, которое значительно усилило бы нашу команду», – сказал Толчинский.