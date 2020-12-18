Каррера или Сетьен: кто может сменить Тедеско в «Спартаке»

16 декабря в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» на выезде проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 1:3. После встречи наставник красно-белых Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с командой, который истекает летом 2021 года.

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«Это было очень сложное решение для меня. Я горд быть тренером такого огромного клуба. Всегда буду гордиться этим», — передает слова Тедеско «Чемпионат.com».

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов признался, что клуб был заинтересован в подписании нового контракта, но после декабрьского матча с «Сочи», в котором москвичи уступили со счетом 0:1, специалист принял решение уйти.

«Мы благодарны ему за все и за то, что предупредил заранее», — добавил он.

Издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что немец может покинуть клуб до Нового года. Отмечалось, что руководство команды рассмотрит вариант с досрочным расторжением соглашения и обсудит этот вопрос со специалистом. Также говорилось, что Тедеско уже 18 декабря полетит в Германию в отпуск.

После слов Тедеско стали появляться слухи о том, кто может возглавить «Спартак».

Итальянский журналист Микаэль Брага в интервью порталу «Евро-Футбол.Ру» предположил, что Массимо Каррера может вернуться в Москву.

«Кто знает, может, «Спартак» захочет вернуть его. Я не удивлюсь, если так и произойдет. Это один из вариантов. Каррера — самый успешный тренер «Спартака» в последние 15-20 лет, все хотят иностранного специалиста. Немаловажно, что Каррера знает и любит «Спартак», — сказал Брага.

Каррера возглавлял столичную команду с 2016 по 2018 год. В сезоне-2016/17 под руководством специалиста красно-белые выиграли первый за 16 лет чемпионат России, затем впервые в своей истории стали обладателями Суперкубка страны, а через год завоевали бронзу. Казалось, что москвичи получили тренера на долгие годы, но в начале сезона-2018/19 команда явно сдала. После продажи Квинси Промеса «Спартак» одержал лишь две победы в девяти матчах. Плюс ко всему у специалиста случился конфликт с Денисом Глушаковым. 22 октября итальянец был отправлен в отставку. Фанаты клуба были категорически не согласны с данным решением. Наверное, в истории «Спартака» это был первый случай, когда фанаты поехали провожать уволенного тренера в аэропорт. Даже сейчас многие ждут возвращения Карреры.

Также появились разговоры о том, что стать новым рулевым москвичей может экс-наставник каталонской «Барселоны» Кике Сетьен.

Он возглавил сине-гранатовых 13 января 2020 года. На момент его назначения каталонцы делили первую строчку с мадридским «Реалом» в Ла Лиге, но проиграли в чемпионской гонке, заняв второе место. Искупить провал в чемпионате могло удачное выступление в Лиге чемпионов, но в 1/4 финала Лионель Месси и компания были разгромлены со счетом 2:8 мюнхенской «Баварией», что стало последней каплей для руководства, которое уволило специалиста.

В ответ Сетьен подал в суд на бывшего работодателя, посчитав, что он не выполнил свои обязательства при увольнении и не выплатил ему компенсацию. Издание Mundo Deportivo также сообщало, что у Сетьена был конфликт с Месси, а некоторые игроки «Барсы» критиковали тренерские решения специалиста.

Сейчас Сетьен находится без работы. Возможно, переход в «Спартак» — шанс реанимировать свою карьеру. Очевидно, что после громкого провала с сине-гранатовыми многие испанские клубы относятся к нему настороженно.

Не стоит исключать из списка претендентов и отечественных специалистов.

Многие эксперты и букмекеры предполагают, что вакантное место займет Дмитрий Парфенов. Он выступал за красно-белых с 1998 по 2005 год. В составе «Спартака» Парфенов четыре раза становился чемпионом России и брал Кубок страны. В своей тренерской карьере он завоевал Кубок России с «Тосно» и доходил до финала с «Уралом» из Екатеринбурга. Сейчас тренер возглавляет тульский «Арсенал», который идет на 14 месте в таблице РПЛ. Против этой кандидатуры может быть то, что Парфенов не имеет опыта руководства большим клубом.

Отправляют слухи в «Спартак» и другую легенду клуба — Андрея Тихонова. В вариант с его назначением верится с трудом. Против него говорит отсутствие заметного результата в качестве тренера. Также он никогда не работал с грандами российского футбола. В октябре он был назначен на пост наставника казахстанской «Астаны», но через полтора месяца был уволен. Команда вылетела из еврокубков и лишилась шансов на чемпионство, а руководство затеяло омоложение состава.

Впрочем, пока что наставником «Спартака» остается Доменико Тедеско. Николай Писарев и вовсе утверждает, что немецкий специалист все еще находится в Москве.

«Сегодня, насколько я знаю, он провел тренировку. Поэтому нельзя говорить, что он ушел, может быть, его уговорят остаться. Факт не совершился. У нас Виктор Гончаренко уезжал из ЦСКА, но потом вернулся. Когда они разорвут контракт, тогда другое дело»,

— передает слова Писарева «РБ-Спорт».